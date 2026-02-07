„Au zis că am luat milioane la pariuri” Becali răspunde acuzațiilor de blat apărute după FCSB - FC Botoșani » Ironie la adresa lui Iftime: „B-ul scrie pe tine!”

Gigi Becali (67 de ani), patronul clubului FCSB, a reacționat după acuzațiile de blat care au circulat în spațiul public după meciul cu FC Botoșani din etapa trecută, scor 2-1.

Oficialul campioanei l-a ironizat și pe Valeriu Iftime (65 de ani), patronul clubului moldovean, și a vorbit și despre lupta pentru play-off.

În etapa 25 din Liga 1, FCSB a învins-o pe FC Botoșani cu scorul de 2-1. După meciul de joi, au apărut mai multe acuzații legate de aranjarea meciului.

Gigi Becali răspunde acuzațiilor de blat: „Lumea este nebună”

Gigi Becali, patronul clubului FCSB, a vorbit despre acuzațiile de blat de după FCSB - FC Botoșani, 2-1.

„Nu mă interesează pe mine ce zice unul și altul. Lumea, în general, e nebună. Am auzit că se vorbește pe TikTok că am luat eu nu știu câte milioane la pariuri, că am vândut meciuri…

Eu nu vreau să intru în nebunie. Eu comentez ce spun nebunii? Eu sunt om normal. Nu bag în seamă ce zic nebunii pe TikTok. Nu mă interesează”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Finanțatorul campioanei a vorbit și despre acuzațiile aduse de fani lui Valeriu Iftime, imediat după meciul de pe Arena Națională: „Nu comentez ce zice orice nebun care vine la meci.”

Finanțatorul clubului din Botoșani a fost jignit și acuzat de blat de doi suporteri, la ieșirea de la Arena Națională.

Printre altele, cei doi fani au strigat în repetate rânduri „Blatistule” și „Hoțule”, ceea ce l-a deranjat pe Iftime.

Gigi Becali: „Dacă tu mie îmi dai o palmă, eu îți dau un pumn”

În etapa 24, FC Botoșani a remizat cu Oțelul Galați, scor 0-0. Înainte de acel meci, Valeriu Iftime a declarat că dacă echipa sa va câștiga, atunci se va distra cu FCSB în runda următoare.

Totuși, Botoșani a remizat cu gălățenii și a fost învinsă de FCSB, joi, cu scorul de 1-2.

Gigi Becali l-a ironizat pe Iftime, după declarațiile de atunci ale patronului celor de la FC Botoșani.

„El (n.r. - Valeriu Iftime) a făcut caterincă: «Că mă duc, bat pe Galați și mă distrez cu FCSB».

I-am scris și eu după meci: «Vai săracul de tine, ce rău îmi pare de tine», i-am zis. «Acuma, ia și tu vreo trei șampanii și arde-ți focul». Și după aia am zis: «Băi, B-ul scrie pe tine, retrogradarea scrie pe tine».

Și atunci, dacă el face glume, fac și eu glume. Numai că eu îți dau un pumn dacă tu îmi dai o palmă”, a adăugat Gigi Becali.

Gigi Becali: „Să batem Oțelul, că e finală”

Patronul clubului FCSB a vorbit și despre șansele campioanei României de a intra în play-off.

„Normal să batem Oțelul, că e finală. Oțelul cade. Duminică sau luni, știm ce se va întâmpla. Pentru că dacă CFR nu bate (n.r. - pe U Cluj), ea iese și ea din cărți. Pentru că nu are o echipă așa puternică, joacă și cu Dinamo.

După care Galațiul iese din cărți și după aia rămâne așa. Rămâne U Cluj, care, părerea mea, va fi pe locul 4 sau 5, e echipă solidă. Rămâne UTA, noi și ăștia la care nu mă așteptam, FC Argeș”.

FCSB va face deplasarea la Galați pentru meciul cu Oțelul de duminică, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În acest moment, campioana se află pe locul 10 în Liga 1, cu 37 de puncte acumulate, la doar două puncte distanță de ultimul loc din play-off, ocupat de FC Botoșani.

VIDEO Golul decisiv reușit de Darius Olaru în FCSB - Botoșani 2-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport