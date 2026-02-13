„Am văzut imaginile!” Charalambous contestă golul 2 al oltenilor + Ce spune despre revanșa cu Craiova de duminică

U Craiova - FCSB 2-2. Elias Charalmabous (45 de ani), antrenorul campioanei, a vorbit despre rezultatul din Bănie.

FCSB a fost, astfel, eliminată din Cupa României, după ce a încheiat pe locul 5 în grupa B, cu 4 puncte.

Pentru Universitatea Craiova au marcat Adrian Rus (10) și Florin Ștefan (54), în timp ce pentru FCSB au punctat Daniel Bîrligea (17) și tânărul David Popa (65).

U Craiova - FCSB 2-2 . Elias Charalambous contestă golul doi al oltenilor: „Henț clar!”

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre rezultatul obținut de echipa sa în Bănie.

„Din punctul meu de vedere, a fost un meci echilibrat pentru ambele echipe. Apoi, după golul nostru, am încercat să presăm și să marcăm al doilea gol, dar adversarul a reușit să înscrie.

După cum am văzut imaginea acum de la golul 2 marcat de ei, cunoscând regulile, pentru mine a fost un henț clar.

Nu știu, poate am greșit, dar după cum am văzut acum imaginile, nu a fost umărul. Deci, era clar că a fost mână, nu știu, poate mă înșel. Îmi spun părerea și toți avem o părere.

Apoi am reușit să marcăm al doilea gol pin David Popa, tânărul care a intrat. Și după aceea, cred că noi am fost echipa care a avut două șanse foarte mari de a marca al treilea gol. Nu am reușit, am ieșit din Cupă”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă.

Elias Charalambous: „Fiecare meci din campionat este o finală”

Antrenorul celor de la FCSB a continuat să vorbească despre duelul de duminică cu U Craiova, tot din Bănie, de data aceasta în Liga 1.

„Pentru noi fiecare meci din campionat este o finală și vom trata și meciul de duminică ca pe o finală.

Jucăm cu o echipă bună. Trebuie să dăm tot ce avem mai bun pentru a câștiga cele trei puncte duminică”, a mai spus Charalambous.

FCSB o va întâlni pe Universitatea Craiova duminică, de la ora 20:00, în cadrul etapei 27 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

În ceea ce privește accidentarea lui Florin Tănase, din minutul 7, Charalambous a spus: „Trebuie să vedem mâine (n.r. - vineri) cum se va simți după ce va fi consultat de medic”.

David, nu numai prin golul de astăzi, ci și prin prestația sa generală, a demonstrat că are calități și suntem foarte fericiți că avem tineri din academia noastră care demonstrează că pot juca la acest nivel Elias Charalambous, despre David Popa, marcatorul celui de-al doilea gol

