Decizie în plină criză ULTIMA ORĂ: Ce se va întâmpla cu cuplul Pintilii - Charalambous după eșecul de la Botoșani

- FCSB a mai pierdut un meci, 1-3 cu Botoșani, și s-au înmulțit vocile care cer demisia antrenorilor
- Gigi Becali a decis să le dea credit în continuare lui Pintilii și Charalambous
După o treime din sezonul regulat, FCSB e pe loc de baraj, la 4 puncte doar de locurile direct retrogradabile.
Meciul de la Botoșani a adus o nouă înfrângere, 1-3, iar participarea în play-off e pusă serios sub semnul întrebării.
Eșecul de vineri seară și modul în care a arătat echipa i-a determinat pe mulți suporteri, dar chiar și analiști sau oameni de fotbal fie să ceară demisia antrenorilor, fie să se întrebe dacă nu cumva aceasta e soluția care o poate trezi pe FCSB.
GOLAZO.ro a aflat că decizia lui Gigi Becali e însă de a continua cu cuplul de antrenori Mihai Pintilii - Elias Charalambous.
Patronul echipei nu i-a găsit răspunzători pe cei care antrenează, ci nemulțumirea lui e îndreptată exclusiv către jucători.
Pintilii și Charalambous vor rămâne în funcție și vor fi pe bancă și joi, la debutul în Europa League: confruntarea din Olanda, cu Go Ahead Eagles, meci care va începe la 19:45.
Dacă Charalambous a fost adus în primăvara lui 2023 pentru ca FCSB să bifeze licența Pro, în schimb, cel care e practic A1, Mihai Pintilii, are acest rol de mai multă vreme.
La 1 noiembrie se vor împlini 3 ani de când Pintilii e antrenorul principal al roș-albaștrilor.
El a preluat echipa după ce Nicolae Dică a demisionat în urma unei înfrângeri cu U Cluj, scor 1-2.
Cum arată programul FCSB până la următoarea pauză din Liga 1
- 25 septembrie: Go Ahead Eagles - FCSB
- 28 septembrie: FCSB - Oțelul
- 2 octombrie: FCSB - Young Boys Berna
- 5 octombrie: FCSB - U Craiova