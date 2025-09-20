„Un adversar șubred” Ce scrie presa din Olanda înainte de Go Ahead Eagles - FCSB: „Echipă aflată în dificultate”

Presa din Olanda a vorbit despre FCSB, înaintea meciului dintre campioana României și Go Ahead Eagles, din Europa League.

Go Ahead Eagles - FCSB se joacă joi, 25 septembrie, de la ora 19:45. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Olandezii au scris despre înfrângerea celor de la FCSB din meciul cu FC Botoșani, scor 1-3.

Presa din Olanda, înainte de Go Ahead Eagles - FCSB: „Un adversar șubred”

Olandezii de la vi.nl au comentat jocul prestat de FCSB în meciul de la Botoșani. Jurnaliștii din Țara lalelelor sunt încrezători înainte de prima partidă din Europa League, deoarece FCSB arată foarte rău în acest sezon.

Aceștia au catalogat-o pe FCSB drept un „adversar șubred”. De asemenea, ziariștii olandezi au scris despre obiectivele pe termen scurt ale formației bucureștene.

„Înfrângerea o lasă pe FCSB în dificultate, pe locul 11 în campionatul românesc, după zece meciuri. Sunt deja la 16 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

Asta înseamnă că ambițiile lor în campionat pot fi abandonate pentru moment. Go Ahead întâlnește joi un adversar șubred” , au scris ziariștii din Olanda.

FCSB, pe loc de baraj în Liga 1

Deși a obținut calificarea pe tabloul principal al Europa League, FCSB nu se regăsește în competiția internă.

După ce au câștigat ultimele două ediții de campionat, „roș-albaștri” ocupă în prezent locul 13 în Liga 1, poziție care duce la barajul de menținere/retrogradare.

Situația ar putea deveni și mai grea pentru campioană, deoarece Petrolul ar putea să o depășească, iar la finalul etapei FCSB s-ar putea regăsi pe poziția #14 a primei ligi.

Echipa antrenată de Elias Charalambous a obținut doar o victorie în cele 10 etape disputate în campionatul intern. De asemenea, echipa bucureșteană a mai înregistrat 4 remize și 5 înfrângeri.

VIDEO. Golul marcat de Kovtalyuk în FC Botoșani - FCSB 3-1

