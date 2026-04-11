Charalambous se înclină în fața lui Il Luce Fostul antrenor de la FCSB, mesaj emoționant: „A fost o onoare pentru mine să cunosc o personalitate atât de mare”

Elias Charalambous (45 de ani), fost antrenor la FCSB, a vorbit despre impactul uriaș pe care l-a avut Mircea Lucescu în fotbalul mondial.

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla internat încă de pe 29 martie.

Il Luce a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

Charalambous, despre Il Luce: „A fost o onoare să cunosc o personalitate atât de mare”

Charalambous a vorbit cu admirație despre felul în care Mircea Lucescu a rămas conectat la fotbalul pe care l-a iubit cu pasiune până în ultimele clipe.

„Moartea lui a emoționat întreaga lume, iar prin munca și personalitatea sa a devenit un simbol și a marcat fotbalul mondial prin prezența sa la echipele la care a antrenat”.

Apreciez foarte mult familia Lucescu, întotdeauna mi-au plăcut să ascult ce au de spus și am învățat multe de la ei.

Mircea Lucescu a fost un mentor pentru mulți în România, dar nu numai. A fost o onoare pentru mine să cunosc o personalitate atât de mare” , a spus fostul antrenor de la FCSB, conform metrosport.gr.

Mircea a plecat cum a vrut. Până în ultimul moment a lucrat ca antrenor la echipa națională a României Elias Charalambous

Lucescu s-a stins pe patul de spital după mai multe complicații apărute. Internat în spital de o săptămână, de când a leșinat în vestiarul naționalei, din cauza unei tahicardii ventriculare, în timp ce ținea ședința tehnică alături de jucători, selecționerul a suferit vineri, chiar înainte să fie externat, un infarct miocardic acut.

Marți seară, Spitalul Universitar de Urgență București a anunțat, prin intermediul unui comunicat, decesul fostului selecționer.

Să mori pe teren e cel mai frumos lucru care i se poate întâmpla unui antrenor. Aș vrea să mor pe teren. Înseamnă că ai trăit totul în mijlocul luptei. Mircea Lucescu, într-un interviu pentru GSP, în 2010

VIDEO: cele mai noi imagini din sport