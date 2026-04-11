Sud Steaua, scandări abjecte Ultrașii celor de la CSA l-au implicat pe Mircea Lucescu în războiul lor cu FCSB

SEPSI - STEAUA 2-0. Momente revoltătoare la Sf. Gheorghe, unde ultrașii de la Sud Steaua au scandat replici revoltătoare. Toate detaliile, mai jos.

Sepsi a primit vizita celor de la CSA Steaua, în etapa a 3-a din play-off-ul Ligii 2.

Covăsnenii s-au impus fără emoții prin golurile marcate de Mawa ('46) și Davordzie ('80).

Sud Steaua, scandări abjecte la Sf. Gheorghe

Războiul dintre Steaua și FCSB a depășit cu mult granițele sportului și a oferit, azi, un episod scandalos.

Peluza Sud Steaua a scandat momente în șir ceva absolut rușinos.

Ultrașii l-au implicat pe regretatul Mircea Lucescu, decedat pe 7 aprilie, în disputa lor cu Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB.

În timpul meciului, din Peluza Sud Steaua s-a auzit: „Mircea, ia-l și pe Gigi!”.

CSA a câștigat și procesul pentru palmares

Procesul inițiat în 2017 privind palmaresul Stelei a primit pronunțare în 2023, când instanța a stabilit că trofeele echipei de fotbal Steaua Bucureşti din 1947 şi până în 1998 aparţin CSA, iar FCSB nu are drept de a folosi în scopuri comerciale sau sportive palmaresul din intervalul 2003-2017.

În februarie 2025, FCSB a făcut recurs în cadrul acestui proces, care a fost admis de ÎCCJ, iar în iunie 2025 a venit decizia finală.

Perioada 1998-2003 a rămas „în aer”. Nu este nici la CSA, nici la FCSB.

