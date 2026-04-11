„Ținea foarte mult să nu facem asta” Cel mai prețios sfat primit de Adrian Iencsi de la Mircea Lucescu: „Se supăra tare”

Adrian Iencsi (51 de ani) a oferit o declarație emoționantă legată de Mircea Lucescu și de modul prin care legendarul antrenor i-a influențat cariera.

Aproximativ 15.000 de oameni au avut posibilitatea de a-și lua adio de la Il Luce miercuri și joi, la Arena Națională, iar marele antrenor a fost înmormântat, vineri, la Cimitirul Bellu din București.

Adrian Iencsi: „ Dânsul ținea mult să nu ne cheltuim banii, ci să investim”

Actualul selecționer al naționalei U20 își amintește cu drag de perioada în care a fost pregătit de Mircea Lucescu la Rapid.

„A însemnat foarte mult. Am realizat acest lucru după o anumită perioadă. Eram un tânăr perseverent, ambițios. Atunci nu realizam cu adevărat ce înseamnă cu adevărat Mircea Lucescu.

Am realizat când a plecat la Inter. Pentru mine au fost momente delicate. Dânsul era un tip valoros. A revenit dânsul, am câștigat campionatul în 1999”, a declarat Iencsi, potrivit digisport.ro.

Întrebat care este cel mai prețios sfat oferit de „Il Luce”, Iencsi a subliniat că fostul selecționer insista pentru educația jucătorilor și îi sfătuia să-și gestioneze banii atent, prin investiții, nu prin cheltuieli fără valoare.

„Sunt multe. Cel mai bun sfat... Ne făcea să avem o prezență bună la antrenamente. Trebuia să fii serios în ceea ce faci. Astea sunt sfaturi simple. Avea calitatea ca prin vorbele simple să ne transmită ce trebuia să facem.

Ținea foarte mult la educație. De aici pleacă toate. Dânsul ținea mult să nu ne cheltuim banii, ci să investim. Spunea să ne luăm o casă, nu o mașină. Se supăra tare. Ținea la școală, ne-a trimis la facultate.

De aia am și reușit. Avea un stil unic. Nu aveam amenzi, dar felul lui de a fi te făcea să te autodepășești. Te vedea la antrenament. Nu prindeai lotul și conștientizai singur că greșeala e la tine.

Ne-am întâlnit la Federație. Erau momente bune, era dornic. Nu-mi transmitea că ar avea ceva probleme. Credea în tot ce face. Încerca să transmită entuziasm. Ținea la comunicare. Cât a fost în spital am ținut legătura cu șoferul său.

Am reținut că trebuie să te informezi tot timpul. Asta am reținut de la dânsul. Mereu trebuie să fii activ, implicat. Nicio zi liberă fără să înveți ceva. Dânsul avea o minte limpede. S-au acumulat ani de învățătură. Era mereu conectat la tot ce se petrece în fotbalul mondial”, a mai spus Adrian Iencsi.

Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu:

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

