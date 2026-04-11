„Ținea foarte mult să nu facem asta” Cel mai prețios sfat primit de Adrian Iencsi de la Mircea Lucescu: „Se supăra tare” +12 foto
Adrian Iencsi. Foto: GOLAZO.ro
Superliga

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 11.04.2026, ora 16:51
alt-text Actualizat: 11.04.2026, ora 16:51
  • Adrian Iencsi (51 de ani) a oferit o declarație emoționantă legată de Mircea Lucescu și de modul prin care legendarul antrenor i-a influențat cariera.

Aproximativ 15.000 de oameni au avut posibilitatea de a-și lua adio de la Il Luce miercuri și joi, la Arena Națională, iar marele antrenor a fost înmormântat, vineri, la Cimitirul Bellu din București.

A primit încrederea lui Spalletti Un român de 18 ani a fost inclus în premieră în lotul echipei mari a lui Juventus. Cine este Riccardo Radu
Citește și
A primit încrederea lui Spalletti Un român de 18 ani a fost inclus în premieră în lotul echipei mari a lui Juventus. Cine este Riccardo Radu
Citește mai mult
A primit încrederea lui Spalletti Un român de 18 ani a fost inclus în premieră în lotul echipei mari a lui Juventus. Cine este Riccardo Radu

Adrian Iencsi: „ Dânsul ținea mult să nu ne cheltuim banii, ci să investim”

Actualul selecționer al naționalei U20 își amintește cu drag de perioada în care a fost pregătit de Mircea Lucescu la Rapid.

„A însemnat foarte mult. Am realizat acest lucru după o anumită perioadă. Eram un tânăr perseverent, ambițios. Atunci nu realizam cu adevărat ce înseamnă cu adevărat Mircea Lucescu.

Am realizat când a plecat la Inter. Pentru mine au fost momente delicate. Dânsul era un tip valoros. A revenit dânsul, am câștigat campionatul în 1999”, a declarat Iencsi, potrivit digisport.ro.

Înmormântarea lui Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro.
Înmormântarea lui Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro.

Galerie foto (12 imagini)

Înmormântarea lui Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro. Înmormântarea lui Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro. Înmormântarea lui Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro. Înmormântarea lui Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro. Înmormântarea lui Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro.
+12 Foto
labels.photo-gallery

Întrebat care este cel mai prețios sfat oferit de „Il Luce”, Iencsi a subliniat că fostul selecționer insista pentru educația jucătorilor și îi sfătuia să-și gestioneze banii atent, prin investiții, nu prin cheltuieli fără valoare.

„Sunt multe. Cel mai bun sfat... Ne făcea să avem o prezență bună la antrenamente. Trebuia să fii serios în ceea ce faci. Astea sunt sfaturi simple. Avea calitatea ca prin vorbele simple să ne transmită ce trebuia să facem.

Ținea foarte mult la educație. De aici pleacă toate. Dânsul ținea mult să nu ne cheltuim banii, ci să investim. Spunea să ne luăm o casă, nu o mașină. Se supăra tare. Ținea la școală, ne-a trimis la facultate.

De aia am și reușit. Avea un stil unic. Nu aveam amenzi, dar felul lui de a fi te făcea să te autodepășești. Te vedea la antrenament. Nu prindeai lotul și conștientizai singur că greșeala e la tine.

Ne-am întâlnit la Federație. Erau momente bune, era dornic. Nu-mi transmitea că ar avea ceva probleme. Credea în tot ce face. Încerca să transmită entuziasm. Ținea la comunicare. Cât a fost în spital am ținut legătura cu șoferul său.

Am reținut că trebuie să te informezi tot timpul. Asta am reținut de la dânsul. Mereu trebuie să fii activ, implicat. Nicio zi liberă fără să înveți ceva. Dânsul avea o minte limpede. S-au acumulat ani de învățătură. Era mereu conectat la tot ce se petrece în fotbalul mondial”, a mai spus Adrian Iencsi.

2017. Lucescu, adversar al României la amicalul cu Turcia. Foto - sportpictures.eu.jpg
2017. Lucescu, adversar al României la amicalul cu Turcia. Foto - sportpictures.eu.jpg

Galerie foto (14 imagini)

1970. În tricoul echipei naționale a României. Foto - Imago.jpg 1992. Antrenor în Italia, la Brescia. Foto - Imago.jpg 2000. O învinge pe Real Madrid și câștigă Supercupa Europei cu Galatasaray. Foto - Imago.jpg 2003. Alături de Daniel Pancu la Beșiktaș. Foto - Imago.jpg 2003. Campion cu Beșiktaș Foto - Imago.jpg
+14 Foto
labels.photo-gallery

Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu:

  • Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)
  • Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)
  • Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)
  • Beșiktaș - 1 titlu (2003)
  • Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)
  • Zenit - 1 Supercupă (2016)
  • Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Citește și

„Îmi pun bustul în cimitir după ce nu voi mai fi” Mărturisirea tristă a lui Mircea Lucescu despre modul în care sunt onorate personalitățile în România
Special
15:41
„Îmi pun bustul în cimitir după ce nu voi mai fi” Mărturisirea tristă a lui Mircea Lucescu despre modul în care sunt onorate personalitățile în România
Citește mai mult
„Îmi pun bustul în cimitir după ce nu voi mai fi” Mărturisirea tristă a lui Mircea Lucescu despre modul în care sunt onorate personalitățile în România
„Ți-ar fi plăcut, nea Mircea” Fostul atacant al naționalei, mesaj plin de emoție pentru Mircea Lucescu: „Voi încerca mereu să te fac mândru de mine”
Diverse
13:48
„Ți-ar fi plăcut, nea Mircea” Fostul atacant al naționalei, mesaj plin de emoție pentru Mircea Lucescu: „Voi încerca mereu să te fac mândru de mine”
Citește mai mult
„Ți-ar fi plăcut, nea Mircea” Fostul atacant al naționalei, mesaj plin de emoție pentru Mircea Lucescu: „Voi încerca mereu să te fac mândru de mine”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

LIVE Alegeri cruciale în Ungaria: Prezența bate record după record / Cozi la secțiile din străinătate, val de voturi prin corespondență / Oamenii lui Orban susțin că votul masiv e în avantajul lor
LIVE Alegeri cruciale în Ungaria: Prezența bate record după record / Cozi la secțiile din străinătate, val de voturi prin corespondență / Oamenii lui Orban susțin că votul masiv e în avantajul lor
LIVE Alegeri cruciale în Ungaria: Prezența bate record după record / Cozi la secțiile din străinătate, val de voturi prin corespondență / Oamenii lui Orban susțin că votul masiv e în avantajul lor
echipa nationala a romaniei antrenor mircea lucescu sfaturi Adrian Iencsi deces
Știrile zilei din sport
Becali intervine peste Rădoi  Patronul FCSB s-a săturat: „Nu are cum să fie pe teren!” » Contre cu Pintilii + cum a reacționat Mirel la conferință
Superliga
09:55
Becali intervine peste Rădoi Patronul FCSB s-a săturat: „Nu are cum să fie pe teren!” » Contre cu Pintilii + cum a reacționat Mirel la conferință
Citește mai mult
Becali intervine peste Rădoi  Patronul FCSB s-a săturat: „Nu are cum să fie pe teren!” » Contre cu Pintilii + cum a reacționat Mirel la conferință
Adrian Ilie, probleme cu legea  Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Diverse
10:12
Adrian Ilie, probleme cu legea Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Citește mai mult
Adrian Ilie, probleme cu legea  Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Nicolescu, funcție nouă Schimbări în conducerea lui Dinamo: „Mult mai flexibilă” » Cine e noul președinte al Consiliului de Administrație
Superliga
09:29
Nicolescu, funcție nouă Schimbări în conducerea lui Dinamo: „Mult mai flexibilă” » Cine e noul președinte al Consiliului de Administrație
Citește mai mult
Nicolescu, funcție nouă Schimbări în conducerea lui Dinamo: „Mult mai flexibilă” » Cine e noul președinte al Consiliului de Administrație
Lui Rădoi i-a ieșit schimbarea  VIDEO Atacantul U21 de la FCSB a marcat cu Oțelul și  s-a dus direct la antrenor: ce a urmat
Superliga
11.04
Lui Rădoi i-a ieșit schimbarea VIDEO Atacantul U21 de la FCSB a marcat cu Oțelul și s-a dus direct la antrenor: ce a urmat
Citește mai mult
Lui Rădoi i-a ieșit schimbarea  VIDEO Atacantul U21 de la FCSB a marcat cu Oțelul și  s-a dus direct la antrenor: ce a urmat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:09
Răzvan Lucescu, în lacrimi pe aeroport VIDEO. Copleșit din nou de emoții: „Aș avea un sfat pentru voi, dacă îmi pot permite asta”
Răzvan Lucescu, în lacrimi pe aeroport VIDEO. Copleșit din nou de emoții: „Aș avea un sfat pentru voi, dacă îmi pot permite asta”
18:59
Sorana Cîrstea, campioană la Linz Triumf în Austria după un parcurs perfect alături de Shuai Zhang
Sorana Cîrstea, campioană la Linz Triumf în Austria după un parcurs perfect alături de Shuai Zhang 
18:20
„Nu te gândești Cât de slabi sunt?” Panduru intervine după ce Becali l-a făcut praf pe Chiricheș: „Da, e normal!”
„Nu te gândești Cât de slabi sunt?” Panduru intervine după ce Becali l-a făcut praf pe Chiricheș: „Da, e normal!”
19:30
Dezastru pentru Drăgușin Tottenham pierde din nou și e pe loc de retrogradare! Decizia lui De Zerbi în privința românului
Dezastru pentru Drăgușin Tottenham pierde din nou și e pe loc de retrogradare! Decizia lui De Zerbi în privința românului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un om important în succesul lui LUCESCU

Jalnica Barcelona anti-Kovacs

O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Un bărbat în picioare

Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Le grand Monsieur

Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Mircea Lucescu - numărând timpul

Il Luce s-a stins pe teren

A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Latin Mannschaft

Metoda Spalletti

Când victima devine complicele huliganilor

Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Șumi la tenis. Spectacol!

Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Naționala „vegetală"

Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Cei care ne refuză

Top stiri
Stadionul de 270 mil. € arată fabulos Una dintre cele mai mari structuri de oțel din lume! Naționala îl va inaugura cu Italia
Campionate
11.04
Stadionul de 270 mil. € arată fabulos Una dintre cele mai mari structuri de oțel din lume! Naționala îl va inaugura cu Italia
Citește mai mult
Stadionul de 270 mil. € arată fabulos Una dintre cele mai mari structuri de oțel din lume! Naționala îl va inaugura cu Italia
„La zile de naștere ești invitat, la înmormântări mergi singur” Rinat Ahmetov, declarații după deplasarea la București, pentru a-și lua adio de la Lucescu
Campionate
11.04
„La zile de naștere ești invitat, la înmormântări mergi singur” Rinat Ahmetov, declarații după deplasarea la București, pentru a-și lua adio de la Lucescu
Citește mai mult
„La zile de naștere ești invitat, la înmormântări mergi singur” Rinat Ahmetov, declarații după deplasarea la București, pentru a-și lua adio de la Lucescu
Sud Steaua, scandări abjecte Ultrașii celor de la CSA l-au implicat pe Mircea Lucescu în războiul lor cu FCSB
Liga 2
11.04
Sud Steaua, scandări abjecte Ultrașii celor de la CSA l-au implicat pe Mircea Lucescu în războiul lor cu FCSB
Citește mai mult
Sud Steaua, scandări abjecte Ultrașii celor de la CSA l-au implicat pe Mircea Lucescu în războiul lor cu FCSB
VIDEO | Moment de infarct, cu un pieton care sare efectiv în fața unei mașini care merge cam tare prin traficul din București. Un reflex salvator și-un dublu noroc
B365
09.04
VIDEO | Moment de infarct, cu un pieton care sare efectiv în fața unei mașini care merge cam tare prin traficul din București. Un reflex salvator și-un dublu noroc
Citește mai mult
VIDEO | Moment de infarct, cu un pieton care sare efectiv în fața unei mașini care merge cam tare prin traficul din București. Un reflex salvator și-un dublu noroc

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 16 rapid 22 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
12.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share