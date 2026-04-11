Mircea Lucescu a cucerit titlul de campion al Ucrainei și cu Dinamo Kiev, după ce dusese o luptă feroce 12 ani, când era antrenor la Shakhtar Foto: Imago
„Gigi Becali m-a convins” Mircea Lucescu și șase povești esențiale care au transformat fotbalul ucrainean

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 11.04.2026, ora 16:56
alt-text Actualizat: 11.04.2026, ora 16:56
  • Mircea Lucescu a intrat în istoria Ucrainei pentru cele 25 de trofee cucerite cu Shakhtar și Dinamo Kiev. 
  • Șase episoade speciale: cum a ajuns la Shakhtar, pasiunea de a forma brazilieni, promovarea tinerilor, războiul psihologic dus în Ucraina, Cupa UEFA cucerită la capătul unui sezon vulcanic și șocanta provocare de la Kiev. 

Mircea Lucescu s-a ridicat la cer pe 7 aprilie 2026, la 80 de ani, după 63 de ani dedicați fotbalului, 47 ca tehnician.

Secretul lui Chivu Cum l-a ajutat antrenorul pe Thuram să-și revină la Inter. Românul se specializează într-un domeniu surprinzător!
Citește și
Secretul lui Chivu Cum l-a ajutat antrenorul pe Thuram să-și revină la Inter. Românul se specializează într-un domeniu surprinzător!
Citește mai mult
Secretul lui Chivu Cum l-a ajutat antrenorul pe Thuram să-și revină la Inter. Românul se specializează într-un domeniu surprinzător!

A pregătit multe formații, 12 de club și două naționale, România de două ori, dar echipa carierei a fost Shakhtar Donetsk. Iar țara în care a antrenat cel mai mult în străinătate a fost Ucraina, adăugând și Dinamo Kiev.

15 ani
a fost Mircea Lucescu antrenor în Ucraina, la Shakhtar (2004-2016) și Dinamo Kiev (2020-2023)

Mircea Lucescu și ceea ce nu a reușit nimeni în Ucraina

Il Luce a însemnat enorm pentru Shakhtar. A revoluționat gruparea portocalie. Cifrele lui sunt uluitoare:

  • Înainte să vină el, în 2004, „minerii” aveau în istoria de 68 de ani un titlu de campioni, 4 Cupe ale Ucrainei (opt cu cele patru în URSS), zero Supercupe ale Ucrainei și zero trofee europene. 
  • În 12 ani cu el, au câștigat 8 titluri, 6 Cupe, 7 Supercupe și Cupa UEFA. 
22 de trofee
a cucerit Mircea Lucescu în total la Shakhtar Donetsk

Întors în Ucraina în 2020, a preluat marea rivală a lui Shakhtar, Dinamo Kiev, primul sezon fiind extraordinar:

  • Triplă campionat-cupă-supercupă în 2020-2021. 
  • Primul titlu al alb-albaștrilor după o așteptare de cinci ani. 
  • Ultima Cupă a Ucrainei pentru kieveni.
  • Primul event campionat-cupă după șase ani. 
  • Prima triplă titlu-cupă-supercupă după 14 ani. 

Lucescu: „Am refuzat Shakhtar de trei ori”. Misiune anunțată și dusă la capăt

Pentru cei 15 ani, jurnalista ucraineană Irina Kozyupa, de la site-ul Tribuna, a găsit șase povești, momente esențiale și performanțe ale românului.

Toate au transformat fotbalul ucrainean, care a prins o altă dimensiune datorită lui.

În primul rând, Kozyupa readuce la lumină cum a venit Lucescu la Shakhtar, de câte ori l-a refuzat pe Rinat Ahmetov înainte de a semna și ce a spus el atunci, la prezentare.

Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, la cucerirea Cupei UEFA
Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, la cucerirea Cupei UEFA

Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, președintele și patronul lui Shakhtar, alături de Viktor Yushchenko, președintele Ucrainei în 2009, când echipa a cucerit Cupa UEFA Fotografii: Imago Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, la semifnala Cupei UEFA din 2009, contra lui Dinamo Kiev Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, la cucerirea titlului în 2012 Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, alături de Darijo Srna, după cucerirea Cupei UEFA Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, la cucerirea Cupei UEFA
Pe 18 mai 2004, președintele-proprietar l-a anunțat nou antrenor, după ce îl concediase pe germanul Bernd Schuster.

„Sper să-mi duc la capăt misiunea la Shakhtar. Îmi doresc să propulsez Shakhtar printre cele mai bune echipe europene. Aici sunt toate condițiile”, a afirmat tehnicianul la conferința de prezentare.

3 ani
era durata primului contract semnat de Lucescu la Shakhtar

Lucescu a dezvăluit încă de atunci în Ucraina cine l-a îndreptat spre Donetsk:

„Îmi amintesc când Shakhtar m-a invitat prima dată la Donetsk. La început, am refuzat, dar Gigi Becali, patronul Stelei (n.r. - așa a numit mereu clubul FCSB), m-a convins să merg în Ucraina, ceea ce am și făcut.”

În total, am refuzat Shakhtar de trei ori (n.r. - în perioada 2000-2004, când era în Turcia). A fost întâi Nevio Scala, apoi Valeri Iaremcenko. Și, înaintea mea, Bernd Schuster. Am decis să accept oferta lui Shakhtar, pentru că am văzut în președinte o persoană serioasă, care își dorește cu adevărat o echipă puternică. Mircea Lucescu, în 2004

Primul trofeu, pe 30 mai 2004, 2-0 în finala Cupei Ucrainei cu Dnipro. A devenit ulterior cel mai mare antrenor al istoriei lui Shakhtar.

Și-a dus misiunea la capăt. Cu el, a cucerit Cupa UEFA în 2009 și a depășit de trei ori faza grupelor Champions League: o dată s-a oprit în „sferturi”, în două rânduri în „optimi”.

Brazilia iubită. Lucescu i-a format ca oameni: „Nu puteți sta la masă purtând șepci!”

Pentru antrenor, era limpede de la prima discuție cu Rinat Ahmetov ce plan avea pentru Shakhtar.

„Eu și președintele visam să transformăm meciurile lui Shakhtar într-un spectacol, doream să atragem fani.

Atunci s-a născut ideea de a aduce brazilieni. Sunt jucători deosebiți, dar numai ei oferă spectacol. Dacă aveam alte obiective, am fi inclus argentinieni și uruguayeni”, a povestit Lucescu, potrivit Tribuna.

Atunci l-am convins pe Rinat Ahmetov să-l cumpere pe Matuzalem. Îl consider cel mai bun străin care a jucat în campionatul Ucrainei. I-am explicat președintelui că Matu va fi un exemplu pentru alți brazilieni de clasă. Vin doar la cluburile unde se simt ca acasă. Mircea Lucescu

Când a sosit la Donetsk, Il Luce l-a găsit acolo pe Brandao, unicul brazilian.

În vara lui 2004, Shakhtar l-a cumpărat cu 14 milioane de euro pe Matuzalem, de la Brescia.

A fost primul fotbalist adus de antrenor din țara lui „jogo bonito”.

După el, au venit mulți brazilieni. Iată-i doar pe cei mai importanți:

  • Fernandinho - avea 19 ani când a venit la Shakhtar, în 2005, de la Atletico Paranaense (7,8 milioane de euro).
  • Jadson - 19 ani în 2005, Atletico Paranaense (5 milioane).
  • Willian - 19 ani în 2007, Corinthians (14 milioane). 
  • Luiz Adriano - 19 ani în 2007, Internacional (3 milioane).
  • Douglas Costa - 19 ani în 2010, Gremio (8 milioane).
  • Alex Teixeira - 19 ani în 2010, Vasco da Gama (6 milioane). 
  • Taison - 24 de ani în 2013, Metalist (15,2 milioane). 
  • Fred - 20 de ani în 2013, Internacional (15 milioane).
  • Bernard - 20 de ani în 2013, Atletico Mineiro (25 de milioane). 

Fernandinho, Willian, Luiz Adriano, Douglas Costa și Fred au semnat cu mari forțe ale Europei după ce Il Luce i-a modelat.

La Shakhtar, Lucescu a creat conceptul „atac brazilian-apărare ucraineană”, subliniază Irina Kozyupa. Creând „Barcelona est-europeană”.

Mircea Lucescu și unul dintre cei mai buni brazilieni, Fernandinho (dreapta). L-a luat cu 7,8 milioane în 2005 și l-a cedat cu 40 de milioane la Manchester City, în 2013 Foto: Imago
Mircea Lucescu și unul dintre cei mai buni brazilieni, Fernandinho (dreapta). L-a luat cu 7,8 milioane în 2005 și l-a cedat cu 40 de milioane la Manchester City, în 2013 Foto: Imago

A redat o explicație a tehnicianului, ce înseamnă să formezi un fotbalist din Țara Cafelei.

„Talentul în fotbal este, în mod cert, foarte important. Dar nimeni nu știe, cu excepția antrenorilor, cât de dificil este să lucrezi cu tineri brazilieni.

Din păcate, nu au o educație generală foarte bună, dacă pot spune așa. De exemplu, capacitatea de a se comporta bine, respectul pentru disciplină, relațiile cu colegii, profesionalismul nu doar pe teren, ci și în viață”.

Am avut multe probleme cu brazilienii, despre care numai eu știu. Dar, pe de altă parte, când le depășești, și apoi ei ajung la cele mai bune echipe din Europa și îți trimit mesaje de recunoștință, ai o mare satisfacție. Mircea Lucescu

A spus și povestea cu șepcile. „Un antrenor ar putea petrece doi ani încercând să-i convingă pe brazilieni să joace pentru echipă, nu pentru propriul fotbal. Și, în același timp, să-i învețe bunele maniere.

De exemplu, să-și scoată șepcile într-un restaurant. Când treceam pe acolo, le scoteam eu șepcile. Una, două, trei. Le spuneam: «Sunteți catolici! Nu puteți sta la masă purtând șepci!». În cele din urmă, m-au impresionat”.

Mereu i-a plăcut să dezvolte tineri: „M-au devorat cu ochii lor, au absorbit tot”

Toți brazilienii transferați de Lucescu în Ucraina erau jucători tineri, cei mai mulți foarte tineri, de 19-20-21 de ani.

Dar antrenorul i-a ajutat și pe puștii ucraineni, nu doar pe sud-americani.

Șase cazuri, printre multe altele:

  • Iaroslav Rakitskyi, Dmitro Cigrinski, la Shakhtar. Plus armeanul Henrik Mkhitaryan. 
  • Ilia Zabarnyi, Vitali Mykolenko, Vladislav Vanat, la Dinamo Kiev. 

Dacă la Shakhtar a conturat o echipă „braziliană”, la Dinamo au fost majoritatea ucraineni. La fel, mulți tineri, unii promovați de el, precum Zabarnyi (18 ani) sau Vanat (19).

„Când i-am întâlnit, m-a surprins un moment. Tinerii m-au devorat cu ochii lor, au absorbit tot ce le-am spus. M-au inspirat și ei pe mine. Am văzut ce își doreau, am realizat că putem crește cu ei”, a revelat Lucescu pentru FootballHub.

Din prima zi, le-am spus că nu am nevoie de picioarele lor. Aveam nevoie de mintea lor. Antrenamentul este doar o parte din creșterea unui jucător. Cea mai importantă și mai dificilă muncă este teoria. Am vorbit mult cu jucătorii despre viață, educație, disciplină, respect unii față de alții și față de oameni. Mircea Lucescu

„Îi antrenam și îi educam. Am avut jucători buni, care știau să asculte și să învețe. Au crescut de la meci la meci, de la antrenament la antrenament.

Am creat o echipă foarte bună, care se putea sacrifica pentru a obține rezultatul pe care toată lumea și-l dorea”.

Războiul psihologic provocat de Lucescu: „Bravo, federația!” și căciulă de pământ

Când era la Shakhtar, a dus o luptă feroce cu Dinamo Kiev. Antrenorul a declanșat un război psihologic pentru a-și proteja propriii jucători și a-i dezechilibra pe rivali. În stilul Alex Ferguson sau Jose Mourinho.

Irina Kozyupa reliefează un meci semnificativ pentru presiunea pe care o punea Il Luce.

Pe 6 noiembrie 2006, în etapa a 13-a de campionat, antrenorul a izbucnit pe teren la un duel direct Dinamo Kiev - Shakhtar 1-0.

Lucescu, într-un moment de furie la Shakhtar Foto: Imago
Lucescu, într-un moment de furie la Shakhtar Foto: Imago

Arbitrul portughez Paulo Costa i-a eliminat doi jucători, pe Srna și pe Cigrinski, apoi l-a dat afară și pe el.

A ieșit din scenă greu, a întârziat protestând, și-a scos căciula și a aruncat-o pe gazon, ostentativ, urlând în fața unei camere TV: „Bravo, federație, bravo!”. Aluzie la faptul că președintele forului ucrainean era Grigori Surkis, fratele lui Igor, patronul lui Dinamo.

  • 3 meciuri a fost suspendat atunci Lucescu și amendat cu 7.000 de dolari. 
Am făcut special trucul cu căciula ca să atrag atenția. Nu mi-a plăcut absolut deloc faptul că fratele președintelui lui Dinamo conducea federația. Mircea Lucescu

Lungul sezon 2008-2009. Cu amenințări, demisii refuzate și Cupa UEFA

În 2009, Lucescu i-a oferit lui Shakhtar unicul trofeu european din istoria clubului.

Dar sezonul a început în grupele Ligii Campionilor. S-a înfuriat și a urlat la Pep Guardiola „rușine”, după ce Barcelona a refuzat să returneze mingea la 1-0 pentru Shakhtar în minutul 87, marcând, întorcând jocul și câștigând cu 2-1 în Ucraina.

Il Luce s-a revanșat pe Camp Nou, 3-2, însă a rămas pe locul 3 în Champions, după Barca și Sporting Lisabona.

Un pas înapoi atunci în Europa, retrogradarea în Cupa UEFA, a fost până la urmă excelent pentru român și echipa sa.

La sfârșitul stagiunii, a câștigat Cupa UEFA, 2-1 în prelungiri în finala cu Werder Bremen, la Istanbul. După ce trecuse și de Dinamo Kiev în semifinale.

„Am meritat acea victorie. Bazele ei au fost puse în anii precedenți. L-am convins pe președinte că vom câștiga această cupă.

În vestiar, le-am spus jucătorilor: «Ieșiți pe teren și nu vă întoarceți fără trofeu!»”.

După fluierul final, ceva din interiorul fiecăruia dintre noi a părut să explodeze. A fost o atmosferă de fericire absolută. Și am simțit că mi-am îndeplinit misiunea. A fost un triumf pentru jucători, pentru președintele nostru și pentru fani. Mircea Lucescu

Dar jurnalista de la Tribuna a punctat și că, tot în acel sezon, în toamna lui 2008, fanii lui Shakhtar au afișat un banner amenințător când echipa căzuse pe locul 11 în campionatul intern:

Mircea, ți-ar fi ars casa în Italia! Nu abuza de ospitalitatea ucrainenilor. Mesajul suporterilor lui Shakhtar, în 2008

Lucescu a vrut să-și dea demisia, dar Ahmetov l-a refuzat. La fel cum s-a întâmplat contra Barcelonei lui Guardiola. Altă demisie respinsă de patron.

A șocat când a semnat cu Dinamo Kiev. „Pleacă, Lucescu!”, dar și tripla trofeelor

După 12 ani la Shakhtar, 12 ani de confruntare acerbă cu Dinamo Kiev, între 2004 și 2016, Lucescu a șocat când s-a întors în Ucraina, semnând cu marele „dușman”, în vara lui 2020.

Și cei de la Shakhtar au fost surprinși, însă și mai mult ultrașii lui Dinamo.

Cum au aflat, au protestat, i-au cerut proprietarului Surkis să rezilieze contractul. Cum nu s-a întâmplat, au reacționat meci de meci împotriva antrenorului. Jucătorii l-au acceptat, nu și suporterii kieveni.

Mesajul fanilor lui Dinamo Kiev Foto: Imago
Mesajul fanilor lui Dinamo Kiev Foto: Imago

Antrenorul îi saluta, ei scandau sau afișau bannere pe care scria clar, în engleză: „Lucescu, go away”. „Pleacă, Lucescu!”.

Totuși, tehnicianul a reușit o mare performanță la echipa alb-albastră.

În primul sezon, 2020-2021, a cucerit toate trofeele în Ucraina: titlul, cupa, supercupa.

Este unicul antrenor campion și cu Shakhtar, și cu Dinamo Kiev.

Citește și

„Te iubesc, tată!” Mesaje tulburătoare de la foștii jucători ai lui Shakhtar. Taison, Mkhitaryan și mulți alții îl plâng pe Lucescu
Campionate
11:58
„Te iubesc, tată!” Mesaje tulburătoare de la foștii jucători ai lui Shakhtar. Taison, Mkhitaryan și mulți alții îl plâng pe Lucescu
Citește mai mult
„Te iubesc, tată!” Mesaje tulburătoare de la foștii jucători ai lui Shakhtar. Taison, Mkhitaryan și mulți alții îl plâng pe Lucescu
După „Rușine”, apreciere profundă! Lucescu vs. Guardiola în Liga Campionilor și Supercupa Europei: „Unul dintre cei mai buni din lume”
Campionate
09:07
După „Rușine”, apreciere profundă! Lucescu vs. Guardiola în Liga Campionilor și Supercupa Europei: „Unul dintre cei mai buni din lume”
Citește mai mult
După „Rușine”, apreciere profundă! Lucescu vs. Guardiola în Liga Campionilor și Supercupa Europei: „Unul dintre cei mai buni din lume”

LIVE Alegeri cruciale în Ungaria: Prezența bate record după record / Cozi la secțiile din străinătate, val de voturi prin corespondență / Oamenii lui Orban susțin că votul masiv e în avantajul lor
LIVE Alegeri cruciale în Ungaria: Prezența bate record după record / Cozi la secțiile din străinătate, val de voturi prin corespondență / Oamenii lui Orban susțin că votul masiv e în avantajul lor
LIVE Alegeri cruciale în Ungaria: Prezența bate record după record / Cozi la secțiile din străinătate, val de voturi prin corespondență / Oamenii lui Orban susțin că votul masiv e în avantajul lor
Becali intervine peste Rădoi  Patronul FCSB s-a săturat: „Nu are cum să fie pe teren!” » Contre cu Pintilii + cum a reacționat Mirel la conferință
Superliga
09:55
Becali intervine peste Rădoi Patronul FCSB s-a săturat: „Nu are cum să fie pe teren!” » Contre cu Pintilii + cum a reacționat Mirel la conferință
Citește mai mult
Becali intervine peste Rădoi  Patronul FCSB s-a săturat: „Nu are cum să fie pe teren!” » Contre cu Pintilii + cum a reacționat Mirel la conferință
Adrian Ilie, probleme cu legea  Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Diverse
10:12
Adrian Ilie, probleme cu legea Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Citește mai mult
Adrian Ilie, probleme cu legea  Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Nicolescu, funcție nouă Schimbări în conducerea lui Dinamo: „Mult mai flexibilă” » Cine e noul președinte al Consiliului de Administrație
Superliga
09:29
Nicolescu, funcție nouă Schimbări în conducerea lui Dinamo: „Mult mai flexibilă” » Cine e noul președinte al Consiliului de Administrație
Citește mai mult
Nicolescu, funcție nouă Schimbări în conducerea lui Dinamo: „Mult mai flexibilă” » Cine e noul președinte al Consiliului de Administrație
Lui Rădoi i-a ieșit schimbarea  VIDEO Atacantul U21 de la FCSB a marcat cu Oțelul și  s-a dus direct la antrenor: ce a urmat
Superliga
11.04
Lui Rădoi i-a ieșit schimbarea VIDEO Atacantul U21 de la FCSB a marcat cu Oțelul și s-a dus direct la antrenor: ce a urmat
Citește mai mult
Lui Rădoi i-a ieșit schimbarea  VIDEO Atacantul U21 de la FCSB a marcat cu Oțelul și  s-a dus direct la antrenor: ce a urmat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:09
Răzvan Lucescu, în lacrimi pe aeroport VIDEO. Copleșit din nou de emoții: „Aș avea un sfat pentru voi, dacă îmi pot permite asta”
Răzvan Lucescu, în lacrimi pe aeroport VIDEO. Copleșit din nou de emoții: „Aș avea un sfat pentru voi, dacă îmi pot permite asta”
18:59
Sorana Cîrstea, campioană la Linz Triumf în Austria după un parcurs perfect alături de Shuai Zhang
Sorana Cîrstea, campioană la Linz Triumf în Austria după un parcurs perfect alături de Shuai Zhang 
18:20
„Nu te gândești Cât de slabi sunt?” Panduru intervine după ce Becali l-a făcut praf pe Chiricheș: „Da, e normal!”
„Nu te gândești Cât de slabi sunt?” Panduru intervine după ce Becali l-a făcut praf pe Chiricheș: „Da, e normal!”
19:30
Dezastru pentru Drăgușin Tottenham pierde din nou și e pe loc de retrogradare! Decizia lui De Zerbi în privința românului
Dezastru pentru Drăgușin Tottenham pierde din nou și e pe loc de retrogradare! Decizia lui De Zerbi în privința românului
Mai multe știri de ultimă oră

Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Stadionul de 270 mil. € arată fabulos Una dintre cele mai mari structuri de oțel din lume! Naționala îl va inaugura cu Italia
Campionate
11.04
Stadionul de 270 mil. € arată fabulos Una dintre cele mai mari structuri de oțel din lume! Naționala îl va inaugura cu Italia
Citește mai mult
Stadionul de 270 mil. € arată fabulos Una dintre cele mai mari structuri de oțel din lume! Naționala îl va inaugura cu Italia
„La zile de naștere ești invitat, la înmormântări mergi singur” Rinat Ahmetov, declarații după deplasarea la București, pentru a-și lua adio de la Lucescu
Campionate
11.04
„La zile de naștere ești invitat, la înmormântări mergi singur” Rinat Ahmetov, declarații după deplasarea la București, pentru a-și lua adio de la Lucescu
Citește mai mult
„La zile de naștere ești invitat, la înmormântări mergi singur” Rinat Ahmetov, declarații după deplasarea la București, pentru a-și lua adio de la Lucescu
Sud Steaua, scandări abjecte Ultrașii celor de la CSA l-au implicat pe Mircea Lucescu în războiul lor cu FCSB
Liga 2
11.04
Sud Steaua, scandări abjecte Ultrașii celor de la CSA l-au implicat pe Mircea Lucescu în războiul lor cu FCSB
Citește mai mult
Sud Steaua, scandări abjecte Ultrașii celor de la CSA l-au implicat pe Mircea Lucescu în războiul lor cu FCSB
VIDEO | Moment de infarct, cu un pieton care sare efectiv în fața unei mașini care merge cam tare prin traficul din București. Un reflex salvator și-un dublu noroc
B365
09.04
VIDEO | Moment de infarct, cu un pieton care sare efectiv în fața unei mașini care merge cam tare prin traficul din București. Un reflex salvator și-un dublu noroc
Citește mai mult
VIDEO | Moment de infarct, cu un pieton care sare efectiv în fața unei mașini care merge cam tare prin traficul din București. Un reflex salvator și-un dublu noroc

