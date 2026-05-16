Svitolina, campioană la Roma VIDEO. Ucraineanca a învins-o pe Coco Gauff, după o finală spectaculoasă, și a cucerit al 3-lea trofeu la Foro Italico
alt-text Publicat: 16.05.2026, ora 23:18
  • Elina Svitolina (31 de ani, #10 WTA) este campioană la Roma, după victoria 6-4, 6-7 (3), 6-2, în fața lui Coco Gauff (22 de ani, #4 WTA).
  • În semifinale, americanca o eliminase pe Sorana Cîrstea (36 de ani, #27 WTA).

Gauff a început excelent partida și a făcut break chiar la primul game al meciului. S-a distanțat la 2-0, însă Svitolina a revenit și a egalat.

Americanca a făcut un nou break, dar favorita #10 a reușit o revenire de senzație. Condusă cu 2-4, ucraineanca a câștigat patru game-uri consecutive și și-a adjudecat primul set al partidei.

Actul secund a fost unul mult mai echilibrat. S-a mers cap la cap până la scorul de 5-5, moment în care Gauff a reușit să se impună pe serviciul adversarei și a servit pentru set.

N-a fost să fie pentru americancă. Svitolina a egalat, iar câștigătoarea s-a decis la tiebreak, unde Coco s-a impus, 7-3, iar partida a ajuns în decisiv.

A fost unul fără istoric. Svitolina a rupt echilibrul la 2-2 și n-a mai cedat niciun game până la final.

S-a încheiat 6-4, 6-7 (3), 6-2, iar Elina a devenit pentru a treia oară campioană la Roma, la capătul unui joc de două ore și 52 de minute. Svitolina mai câștigase Foro Italico în 2017 și 2018.

