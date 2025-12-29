Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria

Zohran Mamdani, 34 de ani, nu a fost îndrăgostit doar de Arsenal și de Thierry Henry în fotbal.

O națională africană l-a impresionat când noul primar al New York-ului avea doar 10 ani și nu a uitat-o nici acum.

Zohran Mamdani are doar 34 de ani și, la 1 ianuarie 2026, va deveni oficial primul primar musulman al metropolei New York.

Politicianul democrat, născut la Kampala, Uganda, și mutat în Statele Unite cu familia când avea doar șapte ani, după alți doi petrecuți în Africa de Sud, iubește fotbalul de mic.

Mamdani: „Când Senegal a învins Franța la Mondial, am întârziat la școală”

Are o echipă de club preferată, Arsenal, și un jucător favorit, fostul „tunar” Thierry Henry, dar tocmai o înfrângere a lui Henry l-a făcut să se îndrăgostească de o națională africană. Este fan Senegal.

Mamdani a scos la lumină meciul care i-a marcat copilăria într-un interviu pentru canalul de YouTube egipteano-american Pharaohtalks.

Bouba Diop, trecând printre Lizarazu (stânga) și Henry, la Senegal - Franța 1-0. Foto: Imago

În timpul CAN 2025, a fost întrebat care este amintirea de neuitat legată de fotbalul african.

„Nu a fost la Cupa Africii, dar e tot despre fotbalul african. Tatăl meu nu mă lăsa niciodată să întârzii la școală. În 2002, când Senegal a învins Franța în meciul de deschidere… Ei bine, am întârziat”, și-a amintit el, potrivit L’Equipe.

Mamdani: „Papa Boupa Diop, 1-0 , una dintre cele mai frumoase amintiri”

Se întâmpla pe 31 mai 2002. La Seul, prima partidă a Mondialului a fost o mare surpriză. Golul lui Papa Bouba Diop a decis meciul.

Mamdani avea doar 10 ani. „Papa Boupa Diop, 1-0, una dintre cele mai frumoase amintiri ale mele. Acea echipă senegaleză, cu Henri Camara, Khalilou Fadiga, El-Hadji Diouf… Amintiri definitorii ale tinereții mele”.

31 mai 2002 ⚽️🏆



Le Sénégal🇸🇳 bat la France🇫🇷 sur ce but de Pape Bouba Diop

După 1-0 cu Franța, „leii din Teranga” au remizat cu Danemarca (1-1) și Uruguay (3-3), au trecut și de „optimi” (2-1 în prelungiri cu Suedia) și s-au oprit în „sferturi”: 0-1 d.p. cu Turcia.

Marcatorul golului care l-a impresionat pe Zohran, Papa Bouba Diop, s-a stins în 2020, la numai 42 de ani, după o lungă suferință. Avea scleroză laterală amiotrofică, o afecțiune neurodegenerativă letală.

Naționala lui Mamdani și Baba Alhassan, șanse minime

Mamdani a comentat și acest turneu final continental. „Care va fi outsiderul CAN? Aș putea spune Uganda, dar ar fi prea ambițios. Zic Senegal sau Egipt”.

Naționala țării natale, Uganda, are șanse minime să treacă de faza grupelor.

După 1-3 cu Tunisia și 1-1 cu Tanzania, echipa lui Baba Alhassan ar trebui să învingă Nigeria în ultima etapă pentru a prinde unul dintre cele mai bune patru locuri 3. Aproape imposibil, chiar dacă Nigeria e deja calificată.

