Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria
Zohran Mamdani, noul primar al metropolei New York Foto: Imago
Campionate

Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 29.12.2025, ora 10:09
alt-text Actualizat: 29.12.2025, ora 10:09
  • Zohran Mamdani, 34 de ani, nu a fost îndrăgostit doar de Arsenal și de Thierry Henry în fotbal.
  • O națională africană l-a impresionat când noul primar al New York-ului avea doar 10 ani și nu a uitat-o nici acum.

Zohran Mamdani are doar 34 de ani și, la 1 ianuarie 2026, va deveni oficial primul primar musulman al metropolei New York.

„Cine suntem noi să nu fim răstigniți?” Boban, simbolul Croației, despre critici, război și libertate. Atacă dur UEFA și FIFA: „Drumul e pierdut”
Citește și
„Cine suntem noi să nu fim răstigniți?” Boban, simbolul Croației, despre critici, război și libertate. Atacă dur UEFA și FIFA: „Drumul e pierdut”
Citește mai mult
„Cine suntem noi să nu fim răstigniți?” Boban, simbolul Croației, despre critici, război și libertate. Atacă dur UEFA și FIFA: „Drumul e pierdut”

Politicianul democrat, născut la Kampala, Uganda, și mutat în Statele Unite cu familia când avea doar șapte ani, după alți doi petrecuți în Africa de Sud, iubește fotbalul de mic.

Mamdani: „Când Senegal a învins Franța la Mondial, am întârziat la școală”

Are o echipă de club preferată, Arsenal, și un jucător favorit, fostul „tunar” Thierry Henry, dar tocmai o înfrângere a lui Henry l-a făcut să se îndrăgostească de o națională africană. Este fan Senegal.

Mamdani a scos la lumină meciul care i-a marcat copilăria într-un interviu pentru canalul de YouTube egipteano-american Pharaohtalks.

Bouba Diop, trecând printre Lizarazu (stânga) și Henry, la Senegal - Franța 1-0. Foto: Imago Bouba Diop, trecând printre Lizarazu (stânga) și Henry, la Senegal - Franța 1-0. Foto: Imago
Bouba Diop, trecând printre Lizarazu (stânga) și Henry, la Senegal - Franța 1-0. Foto: Imago

În timpul CAN 2025, a fost întrebat care este amintirea de neuitat legată de fotbalul african.

„Nu a fost la Cupa Africii, dar e tot despre fotbalul african. Tatăl meu nu mă lăsa niciodată să întârzii la școală. În 2002, când Senegal a învins Franța în meciul de deschidere… Ei bine, am întârziat”, și-a amintit el, potrivit L’Equipe.

Mamdani: „Papa Boupa Diop, 1-0, una dintre cele mai frumoase amintiri”

Se întâmpla pe 31 mai 2002. La Seul, prima partidă a Mondialului a fost o mare surpriză. Golul lui Papa Bouba Diop a decis meciul.

Mamdani avea doar 10 ani. „Papa Boupa Diop, 1-0, una dintre cele mai frumoase amintiri ale mele. Acea echipă senegaleză, cu Henri Camara, Khalilou Fadiga, El-Hadji Diouf… Amintiri definitorii ale tinereții mele”.

După 1-0 cu Franța, „leii din Teranga” au remizat cu Danemarca (1-1) și Uruguay (3-3), au trecut și de „optimi” (2-1 în prelungiri cu Suedia) și s-au oprit în „sferturi”: 0-1 d.p. cu Turcia.

Marcatorul golului care l-a impresionat pe Zohran, Papa Bouba Diop, s-a stins în 2020, la numai 42 de ani, după o lungă suferință. Avea scleroză laterală amiotrofică, o afecțiune neurodegenerativă letală.

Naționala lui Mamdani și Baba Alhassan, șanse minime

Mamdani a comentat și acest turneu final continental. „Care va fi outsiderul CAN? Aș putea spune Uganda, dar ar fi prea ambițios. Zic Senegal sau Egipt”.

Naționala țării natale, Uganda, are șanse minime să treacă de faza grupelor.

După 1-3 cu Tunisia și 1-1 cu Tanzania, echipa lui Baba Alhassan ar trebui să învingă Nigeria în ultima etapă pentru a prinde unul dintre cele mai bune patru locuri 3. Aproape imposibil, chiar dacă Nigeria e deja calificată.

Citește și

Pedepsit după gafe FOTO: Al doilea meci, a doua eroare comisă de fotbalistul de FCSB la Cupa Africii » Antrenorul și-a pierdut răbdarea
Campionate
09:16
Pedepsit după gafe FOTO: Al doilea meci, a doua eroare comisă de fotbalistul de FCSB la Cupa Africii » Antrenorul și-a pierdut răbdarea
Citește mai mult
Pedepsit după gafe FOTO: Al doilea meci, a doua eroare comisă de fotbalistul de FCSB la Cupa Africii » Antrenorul și-a pierdut răbdarea
„Cine este fotbalistul preferat?” Noul primar din New York a răspuns fără ezitare + Este fanul unei echipe din Premier League
Diverse
19:05
„Cine este fotbalistul preferat?” Noul primar din New York a răspuns fără ezitare + Este fanul unei echipe din Premier League
Citește mai mult
„Cine este fotbalistul preferat?” Noul primar din New York a răspuns fără ezitare + Este fanul unei echipe din Premier League

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
Campionatul Mondial franta New York senegal primar zohran mamdani
Știrile zilei din sport
Rapid a câștigat bătălia cu Dinamo Motivul pentru care jucătorul i-a ales pe giuleșteni: „Probabil a contat foarte mult”
Superliga
29.12
Rapid a câștigat bătălia cu Dinamo Motivul pentru care jucătorul i-a ales pe giuleșteni: „Probabil a contat foarte mult”
Citește mai mult
Rapid a câștigat bătălia cu Dinamo Motivul pentru care jucătorul i-a ales pe giuleșteni: „Probabil a contat foarte mult”
FIFA anunță revoluția ofsaidului  Schimbarea regulii va avantaja atacanții: „Mai ofensiv, mai atractiv”
Campionate
29.12
FIFA anunță revoluția ofsaidului Schimbarea regulii va avantaja atacanții: „Mai ofensiv, mai atractiv”
Citește mai mult
FIFA anunță revoluția ofsaidului  Schimbarea regulii va avantaja atacanții: „Mai ofensiv, mai atractiv”
„Ți-a spus Kopic că pleacă?” Andrei Nicolescu, întrebat direct despre antrenorul lui Dinamo: a răspuns clar + „Câinii” au făcut primul transfer pentru 2026!
Superliga
29.12
„Ți-a spus Kopic că pleacă?” Andrei Nicolescu, întrebat direct despre antrenorul lui Dinamo: a răspuns clar + „Câinii” au făcut primul transfer pentru 2026!
Citește mai mult
„Ți-a spus Kopic că pleacă?” Andrei Nicolescu, întrebat direct despre antrenorul lui Dinamo: a răspuns clar + „Câinii” au făcut primul transfer pentru 2026!
„Gâlcă și Coelho mănâncă bani” Patronul FCSB, atac la antrenorii adversarelor: „Eu sunt stăpân și îmi aduc bani mie”
Superliga
29.12
„Gâlcă și Coelho mănâncă bani” Patronul FCSB, atac la antrenorii adversarelor: „Eu sunt stăpân și îmi aduc bani mie”
Citește mai mult
„Gâlcă și Coelho mănâncă bani” Patronul FCSB, atac la antrenorii adversarelor: „Eu sunt stăpân și îmi aduc bani mie”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:25
Secretele lui Boateng Cum a ajuns unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1: „Sunt convins că așa poți reuși” » Când a simțit că poate lua titlul cu Dinamo
Secretele lui Boateng Cum a ajuns unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1: „Sunt convins că așa poți reuși” » Când a simțit că poate lua titlul cu Dinamo
19:14
FIFA anunță revoluția ofsaidului Schimbarea regulii va avantaja atacanții: „Mai ofensiv, mai atractiv”
FIFA anunță revoluția ofsaidului  Schimbarea regulii va avantaja atacanții: „Mai ofensiv, mai atractiv”
20:51
Rapid a câștigat bătălia cu Dinamo Motivul pentru care jucătorul i-a ales pe giuleșteni: „Probabil a contat foarte mult”
Rapid a câștigat bătălia cu Dinamo Motivul pentru care jucătorul i-a ales pe giuleșteni: „Probabil a contat foarte mult”
22:47
Deces în lumea atletismului Fosta sportivă Tudorița Chidu, medaliată cu bronz la Mondiale, s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani
Deces în lumea atletismului Fosta sportivă Tudorița Chidu, medaliată cu bronz la Mondiale, s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Top stiri din sport
Victoria care l-a dus la Sporting GOLAZO.ro reconstituie momentul în care Boloni a decis să renunțe la naționala României: ce i-a convins pe portughezi
Nationala
29.12
Victoria care l-a dus la Sporting GOLAZO.ro reconstituie momentul în care Boloni a decis să renunțe la naționala României: ce i-a convins pe portughezi
Citește mai mult
Victoria care l-a dus la Sporting GOLAZO.ro reconstituie momentul în care Boloni a decis să renunțe la naționala României: ce i-a convins pe portughezi
Cum arată CFR Cluj la final de 2025 Daniel Pancu a făcut „radiografia” la două luni de la preluarea echipei: „Situația era dezolantă” » Cum l-a impresionat Korenica
Superliga
29.12
Cum arată CFR Cluj la final de 2025 Daniel Pancu a făcut „radiografia” la două luni de la preluarea echipei: „Situația era dezolantă” » Cum l-a impresionat Korenica
Citește mai mult
Cum arată CFR Cluj la final de 2025 Daniel Pancu a făcut „radiografia” la două luni de la preluarea echipei: „Situația era dezolantă” » Cum l-a impresionat Korenica
Video spectaculos cu Chivu Imaginile publicate pe contul oficial al lui Inter » Ce indiciu au găsit fanii: „Sigur pleacă”
Campionate
29.12
Video spectaculos cu Chivu Imaginile publicate pe contul oficial al lui Inter » Ce indiciu au găsit fanii: „Sigur pleacă”
Citește mai mult
Video spectaculos cu Chivu Imaginile publicate pe contul oficial al lui Inter » Ce indiciu au găsit fanii: „Sigur pleacă”
Anthony Joshua, accident rutier! Boxerul a fost transportat la spital după o coliziune soldată cu doi morți  » Care e starea lui
Box
29.12
Anthony Joshua, accident rutier! Boxerul a fost transportat la spital după o coliziune soldată cu doi morți » Care e starea lui
Citește mai mult
Anthony Joshua, accident rutier! Boxerul a fost transportat la spital după o coliziune soldată cu doi morți  » Care e starea lui

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 13 rapid 12 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
30.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share