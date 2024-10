Elisabeta Lipă (59 de ani), președintele Agenției Naționale pentru Sport, le-a răspuns foștilor sportivi care o amenință cu plângeri penale.

Foștii sportivi români, medaliați la JO, Mondiale sau Europene, vor ca rentele viagere, pe care le primesc pentru performanțe lor, să fie actualizate.

Lipă se va întâlni joi, de la ora 14:00, cu foștii sportivi ce vor „dezghețarea” rentelor.

Scandalul rentelor viagere continuă. Proiectul din 2000, care a venit la inițiativa lui Crin Antonescu, ajutat apoi de Ioan Dobrescu, secretar de stat. Acestea sunt intenționate ca pensii ale sportivilor de mare perfomanță. Rentele viagere au fost înghețate în decembrie 2017, de guvernul Tudose, printr-o Ordonanță de Urgență, și au rămas neactualizate până astăzi.

Asta în condițiile în care salariul mediu brut în luna octombrie 2017 a fost de 3.327 de lei, iar acum, în luna iulie 2024, el s-a cifrat la 8.580 lei. De ce este important salariul mediu brut al României? Pentru că rentele viagere sunt calculate urmând un algoritm ce ia în calcul:

salariul mediu brut pe economie (care a crescut cu mai bine de 2,5 ori din 2017 până în 2024)

numărul și „strălucirea” medaliilor obținute la JO

(doar) medalii de aur câștigate la Campionate Mondiale și Europene

Elisabeta Lipă, replică dură pentru foștii sportivi care o amenință cu plângeri penale: „O dovadă de mare amatorism”

Elisabeta Lipă, șefa Agenției Naționale pentru Sport, a lămurit, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, la cine e cheia pentru a se deschide „lacătul” rentelor viagere, precum și ce crede despre amenințările cu judecata primite de ANS.

Bună ziua, doamna Lipă. Sportivii care vor „dezghețarea” rentelor viagere și aducerea lor la nivelul economic din 2024, ar dori și acordarea diferențelor din 2017 și până acum, precum și dobânzi. Vi se pare viabilă o asemenea soluție?

Chiar trebuie să ai o problemă să crezi că eu nu vreau, lăsând la o parte ce am făcut pentru sportul românesc de când m-am lăsat. Fie și numai pentru că eu sunt unul dintre beneficiarii acestei rente! Până acum, toți cei aveau o problemă cu mine, spuneau: „Pfoai, ia 3.500 de euro!” Acum, tot contestatarii mei consideră că iau prea puțin din moment ce vor mărirea rentelor viagere. Iar dacă ei tot spun că „iau prea puțin”, o să fac tot posibilul să luăm cu toții mai mult.

Statul român economisește aproximativ 12 milioane de euro pe an prin înghețarea rentelor sportivilor. Cum vi se pare suma?

Mie mi se pare o dovadă de mare amatorism, repet, amatorism, să crezi că tu poți da statul în judecată ca să-ți dea sume din urmă, actualizare, penalități, de zici că ai împrumutat vecinul cu niște bani, cu contract, iar acesta nu ți i-a înapoiat la termenul stabilit. Așa că tu-l dai în judecată ca să-i ceri penalități. Aici vorbim despre o ordonanță dată de Ministerul de Finanțe, nici măcat de Ministerul Sportului sau de Agenția Națională pentru Sport. Dar contestatarii au un „mare specialist” în juridic, care le-a făcut niște plângeri penale! Ca să le dau renta actualizată. De zici că e la mine în buzunar. Cum să dai ANS în judecată pentru rentă? E noaptea minții!

O să vină și rândul rentelor, credeți-mă! Dar eu nu pot să le încep pe toate și să nu mă țin de nimic. Nu e stilul meu și nici nu mi-am propus să mă schimb la vârsta asta Elisabetă Lipă, șefa ANS, pentru GOLAZO.ro

Am văzut că mai mulți foști sportivi spun despre dvs. că poate sunteți „prea ocupată cu politica”, făcând referire la faptul că v-ați anunțat candidatura pe listele PSD. Credeți că ieșirile lor în presă au legătura cu asta?

Or fi, nu știu. Doar nu o să stau acum să le cer voie. Cred că am ajuns la vârsta la care am discernământ și fac ceea ce cred eu că e bine. Oricum, și cu liste, și fară, întotdeauna vor fi oameni nemulțumiți. Dacă faci, de ce faci. Dacă nu faci, de ce nu faci.

Elisabeta Lipă: „Din lașitate nu au făcut acest pas”

V-au deranjat aceste presiuni ale foștilor sportivi, care vă cer să rezolvați problema rentelor viagere?

Deloc. Ba din contră. M-am gândit că, în toată nebunia asta, există un lucru care mi-a plăcut și pe care-l apreciez. Eu cred că au încredere în mine și de asta mă tot „lovesc” cu rentele viagere. S-ar gândi că dacă nu le fac eu, nu le mai face nimeni. Zici că mama e Ministru de Finanțe și are niște bani doar pentru mine. Un fond de rezervă.

Domnul Antonescu mi-a spus, într-un interviu, că, dacă-și amintește bine, ideea inițială a fost ca statul să ofere rente celor clasați în primele șase locuri la Jocurile Olimpice, Mondiale sau Europene. Acum știm ce medalii se iau în calcul. Nu ar trebui schimbată legea, poate și locurile 2 și 3 de la Mondiale și Europene să primească anumite sume pentru aceste performanțe?

Da, e important să fii al doilea sau al treilea în lume. Dar așa se acordă acum renta viageră, pe criteriile știute. Dacă se deschide această cutie, se umblă la lege, vor apărea mii de sportivi în plus. Iar cutia aceasta nu e la mine, e în Parlament.

Fiecare va trimite o plângere prealabilă la ANS, fiindcă de acolo ne obligă legea să începem. Își trece fiecare câte medalii are și vom cere nu doar reactualizarea pensiilor viagere. Ci mai mult: să ni se plătească din urmă dobânzi și penalități pentru acești 7 ani în care n-am beneficiat de indexările legale! Fița Lovin, fostă campioană europeană, pentru gsp.ro

S-ar putea schimba lucrurile acolo?

Posibil. Și încă un motiv ca să fiu susținută de contestatarii mei e următorul. Eu am intrat în politică să schimb lucruri. Ei, în lașitatea lor, n-au făcut niciunul pasul acesta. Ca să facă și ei politică pentru sport. Toți vrem facilități, infrastructură, prioritate națională sportul, dar nu facem nimic pentru asta. Ca să schimbăm din interior. Păi cine să muncească în locul nostru pentru a obține toate aceste lucruri?

Când vă veți întâlni cu ei, cu contestatarii, așa cum îi numiți, pentru a lămuri toate aceste probleme?

Eu trebuia să mă văd astăzi cu ei, dar sunt în drum spre Botoșani. Mâine merg la Chișinău ca să semnez protocolul cu Ministerul Tineretului și Sportului de acolo, iar joi, la ora 14:00, i-am invitat pe contestatari la un dialog. Mă gândesc foarte serios să chem și presa. O să-i ascult, o să am și juriști lângă mine pentru că eu nu mă pricep foarte bine. Eu cred că au greșit destinatarul cu amenințările acelea de dat în judecată.