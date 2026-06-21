„Ar trebui să-mi facă statuie”😅  Încă un portar scrie istorie la CM 2026! Eloy Room, eroul naționalei din Curacao: „Tim Howard transpira acasă”
Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Ar trebui să-mi facă statuie”😅 Încă un portar scrie istorie la CM 2026! Eloy Room, eroul naționalei din Curacao: „Tim Howard transpira acasă”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 21.06.2026, ora 10:44
alt-text Actualizat: 21.06.2026, ora 10:44
  • Ecuador - Curacao 0-0. Eloy Room (37 de ani), portarul naționalei lui Dick Advocaat (78 de ani), a avut o prestație remarcabilă în al doilea meci de la CM 2026.
  • Cel mai vârstnic jucător din lotul naționalei din Caraibe, Room a egalat un record la turneul final.
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După ce a pierdut categoric primul meci, 1-7 cu Germania, scor 1-7, Curacao a produs surpriza și a obținut primul punct din istorie la un Campionat Mondial.

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Eloy Room, eroul celor din Curacao în meciul cu Ecuador, scor 0-0

Portarul în vârstă de 37 de ani a contribuit decisiv la rezultatul istoric obținut de Curacao. Room a avut nu mai puțin de 15 intervenții salvatoare și a păstrat poarta intactă, în ciuda atacurilor în valuri ale ecuadorienilor.

În urma evoluției sale, Eloy Room a egalat un record la Campionatul Mondial. Din 1966, de când există statistici oficiale, niciun portar nu a realizat mai multe parade într-un meci pe parcursul celor 90 de minute, conform Opta.

Singurul portar care a mai reușit această performanță este americanul Tim Howard, împotriva Belgiei, la Cupa Mondială din 2014. Spre deosebire de Room, Howard a primit două goluri în acel meci.

150.000 de euro
este cota de piață a lui Eloy Room, conform Transfermarkt

După rezultatul istoric reușit de Curacao, Eloy Room a glumit spunând că Howard „transpira acasă” urmărind meciul cu Ecuador, și că, după această prestație, el „merită o statuie” în țara sa.

„Încă încerc să realizez ce s-a întâmplat. Meciul a fost plin de emoții. Știam că va fi foarte greu.

Prima paradă a dat tonul, atât pentru mine, cât și pentru echipă. Mi-a oferit încredere și am crescut, iar odată cu mine a crescut și echipa. A fost un efort colectiv.

Am luptat până în ultimul minut. Să obținem un punct pentru Curacao în acest mod este extraordinar”, a declarat portarul, conform bbc.com.

Anterior, cea mai bună prestație a lui Room în acest sezon a fost reușită în meciul dintre Miami FC, echipa sa, și Louisville City, scor 4-3, când a bifat cinci parade.

Deși partida respectivă s-a disputat pe Pitbull Stadium, o arenă cu o capacitate de 20.000 de locuri, în tribună s-au aflat doar 713 spectatori în acea seară.

Clasament Grupa E

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Germania26
2. Coasta de Fildeș23
3. Ecuador21
4. Curacao21

Cine este Eloy Room

Eloy Room este născut în Țările de Jos, iar în 2015 a fost contactat de selecționerul de atunci al naționalei din Curacao, Patrick Kluivert, pentru a-l convinge să reprezinte țara de origine a tatălui său.

Portarul și-a început cariera în Eredivisie, bifând peste 200 de meciuri în prima divizie olandeză în aproximativ 10 ani.

A câștigat campionatul cu PSV și Cupa Olandei cu Vitesse, înainte de a se transfera în Statele Unite, la Columbus Crew, în 2019.

Un an mai târziu a cucerit titlul în MLS și a primit premiul pentru cea mai frumoasă paradă a sezonului.

În acest moment, eroul celor din Curacao din meciul cu Ecuador evoluează la Miami FC, formație din liga secundă din SUA.

În ultimul meci din grupa E, Curacao va da peste Coasta de Fildeș, pe 25 iunie, de la ora 23:00. Dacă va produce marea surpriză și va învinge naționala africană, atunci echipa lui Dick Advocaat se va califica în șaisprezecimi.

Portarii de la Mondial, vedete pe social media

Eloy Room a devenit viral pe rețelele de socializare după prestația sa din meciul cu Ecuador.

Numărul urmăritorilor săi a crescut semnificativ pe Instagram, apropiindu-se de pragul de un milion. În acest moment, Room are 808.000 de urmăritori.

La fel s-a întâmplat și cu Vozinha (40 de ani), portarul naționalei din Capul Verde. Acesta a avut o prestație fabuloasă în meciul cu Spania, scor 0-0, și s-a bucurat de aceeași faimă pe rețelele de socializare.

Numărul urmăritorilor săi a crescut foarte repede pe Instagram, ajungând la 8 milioane după nici 24 de ore. În acest moment, 14,8 milioane de persoane urmăresc activitatea lui Vozinha de pe această rețea socială.

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