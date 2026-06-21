Roy Keane, declarație bizară Ce îl irită pe fostul jucător la partenerele fotbaliștilor prezente la CM 2026: „E ridicol!”

Roy Keane (54 de ani), fostul jucător al lui Manchester United, a venit cu o nouă declarație controversată, după primele meciuri de la Campionatul Mondial.

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Cunoscut pentru modul dur în care îi critică pe jucători sau antrenori, legenda „diavolilor roșii” a venit acum cu o remarcă bizară și s-a legat de modul în care se afișează partenerele fotbaliștilor la acest turneu final.

Roy Keane: „Toate poartă tricouri cu numele partenerilor pe spate. E ridicol”

Prezent în cadrul emisiunii online The Overlap, Keane a fost întrebat de Gary Neville ce ar elimina de la acest Mondial, iar irlandezul a răspuns fără ezitare:

„Tricourile. Atunci când toate partenerele jucătorilor merg la meci. Toate poartă tricouri cu numele soților sau iubiților pe spate. E în regulă să facă asta copiii, dar soțiile și partenerele...

Înțelegi? Un an mai târziu, majoritatea sunt despărțiți! Și toate își fac poze și arată spre un Jimmy sau un Johnny scris pe spate... Wow! Ca să știm cu cine ești căsătorită.

La copii e în regulă, dar partenerele sunt ridicole… În plus, fac asta doar la Cupa Mondială. Nu vezi asta pe Old Trafford sau pe Anfield. Ce legătură are asta cu Cupa Mondială?”, a declarat Roy Keane, potrivit mundodeportivo.com.

Campionatul Mondial se desfășoară în perioada 11 iunie - 19 iulie, având în premieră 48 de echipe și un total de 104 partide.

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