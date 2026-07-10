„M-a dat peste cap” Mbappe nu a înțeles așteptarea îndelungată de la penalty-ul ratat cu Maroc: „De-asta am ratat” » Francezul, apărat de Haaland +10 foto
Kylian Mbappe și arbitrul Facundo Tello. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

„M-a dat peste cap” Mbappe nu a înțeles așteptarea îndelungată de la penalty-ul ratat cu Maroc: „De-asta am ratat” » Francezul, apărat de Haaland

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 10.07.2026, ora 09:11
alt-text Actualizat: 10.07.2026, ora 10:01
  • Franța - Maroc 2-0. Kylian Mbappe (27 de ani) a fost din nou decisiv pentru vicecampioana mondială, însă prima repriză a fost marcat de tensiuni între atacant și arbitrul partidei.
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Naționala lui Deschamps a beneficiat de un penalty în prima repriză, executat și ratat de starul lui Real Madrid, după un timp foarte lung de așteptare, fapt care a creat discuții între Mbappe și „centralul” Facundo Tello.

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Franța - Maroc 2-0. Kylian Mbappe: „Am ratat penalty-ul pentru că a fost o confuzie”

Lovitura de la 11 metri a fost acordată în minutul 25, după o cursă a aceluiași Mbappe, care a fost faultat clar în careu de Mazraoui.

Deși „centralul” a dictat imediat penalty, Mbappe a avut nevoie de puțin peste 3 minute pentru a putea executa.

După o confirmare din camera VAR, starul francez a trebuit să se aștepte ca jucătorii marocani să părăsească careul. Apoi a fost nevoit să așeze mai bine mingea la punctul cu var, așa cum îi ceruse arbitrul.

Toate acestea au fost urmate de câteva intimidări și jocuri psihologice ale portarului marocan Bono, care a apărat apoi lovitura modestă a lui Kylian.

Mbappe a cerut apoi de două ori explicații din partea arbitrului, o dată după execuție, iar apoi în pauza de hidratare, când a părăsit zona unde Deschamps dădea indicații, pentru a-l căuta pe arbitru, potrivit marca.com.

Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago
Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago

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Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago
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„Am ratat penalty-ul pentru că a fost o confuzie. A fost dificil. Arbitrul mi-a spus mai întâi că a fost penalty, iar apoi a venit și mi-a spus că poate nu a fost.

M-a dat peste cap. Nu mai trăisem o astfel de situație”, a menționat jucătorul”, a declarat Mbappe la finalul jocului.

Didier Deschamps: „Nu vreau să găsesc scuze, dar nu a fost o situație ușoară”

Pe parcursul jocului, Erling Haaland a postat o fotografie pe rețelele de socializare, în timp ce urmărea partida, considerând, de asemenea, că timpul de așteptare a fost prea mare.

„Să aștepți cinci minute pentru a executa o lovitură de pedeapsă este prea mult”, a scris starul Norvegiei.

Foto: Snapchat Foto: Snapchat
Foto: Snapchat

Ulterior, la finalul partidei, selecționerul Didier Deschamps a comentat și el situația, în acord cu Haaland.

„Sunt întru totul de acord cu Haaland. Cred că a existat o verificare VAR și apoi o a doua verificare care a durat două minute. Nu sunt sigur ce s-a întâmplat.

A durat ceva timp și Kylian era gata să tragă. Nu vreau să găsesc scuze, dar nu a fost o situație ușoară”, a spus Deschamps, potrivit espn.com.

CM 2026 bate record după record

Deși au existat multe îndoieli privind organizarea și numărul foarte mare de echipe participante, 48, turneul final din această pare să fie un real succes.

Cifrele atins până acum sunt incredibile: 6.259.584 de spectatori pe stadioane, cu o ocupare de 99,7% a stadioanelor și 20 de miliarde de vizualizări video.

Kylian Mbappe se regăsește și aici, după ce a atins o viteză de 37,6 km/h, cea mai mare înregistrată vreodată la un turneu final.

Printre recordurile bătute anterior, adversara Maroc a devenit prima echipă africană care a ajuns de două ori în sferturile de finală, Norvegia s-a calificat pentru prima dată în istorie în această fază, iar Elveția a revenit în această rundă pentru prima dată din 1954.

Spania rămâne singura echipă care nu a primit niciun gol, Unai Simon fiind neînvins de 609 minute la Cupa Mondială, iar Leo Messi a ajuns la 21 de goluri, fiind cel mai bun marcator al competiției, marcând în nouă meciuri consecutive la Mondial.

VIDEO Bucuria jucătorilor și selecționerului Franței în vestiar, după calificare

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