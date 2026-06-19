„Sunt exilat. Am pierdut tot” Hakan Șukur, legenda Turciei și a Galatei lui Hagi, despre conflictul cu Erdogan care l-a interzis în țara natală

Hakan Șukur, 54 de ani, atacantul care a cucerit Cupa UEFA alături de Gică Hagi și Gică Popescu în 2000, la Galatasaray, câștigând și bronzul Mondialului în 2002 cu naționala Turciei, este de un deceniu persona non grata în țara sa.

Acum, trăiește CM 2026 în Statele Unite, acolo unde s-a stabilit în cei zece ani de exil.

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Hakan Șukur rămâne parte a istoriei fotbalului în Turcia. Cel mai valoros atacant al naționalei Semilunii.

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Hakan Șukur, trofee la Galatasaray și cu Hagi jucător, și cu Hagi antrenor

A jucat 13 ani la Galatasaray în trei perioade, cea mai importantă, 1995-2000.

Atunci, a cucerit Cupa UEFA (unicul triumf al unui club turc în competițiile europene), alături de Gică Hagi și Gică Popescu, în 2000, înainte de a se transfera la Inter Milano.

Hakan Șukur și Gică Hagi au cucerit împreună 8 trofee la Galatasaray între 1996 și 2000, când au fost coechipieri. Foto: Imago

A revenit la „Cim-Bom-Bom” în 2003, câștigând încă trei trofee, Cupa Turciei din 2005 cu Hagi antrenor.

295 de goluri a marcat Hakan Șukur în 545 de meciuri jucate în 13 ani pentru Galatasaray

Hakan Șukur, căpitanul Turciei, locul 3 la CM 2002

Hakan a fost la fel performant și la selecționata Turciei. A purtat 15 ani tricoul roșu, fiind golgheterul all-time.

51 de goluri a înscris Hakan Șukur pentru Turcia în 112 selecții. Cu 20 de reușite mai mult decât Burak Yilmaz, al doilea în acest clasament

Mai mult decât aceste goluri a fost Mondialul din 2002.

Cu Șukur căpitan, Turcia a atins semifinalele turneului din Japonia și Coreea de Sud. Învinsă numai de marea Brazilie a lui Ronaldo, Ronaldinho și Rivaldo, campioana lumii (0-1).

Roș-albii au încheiat atunci CM pe locul 3, după 3-2 în fața Coreei de Sud în finala mică.

Hakan Șukur, declarat persona non grata în Turcia. Exil în SUA

Retras din fotbal în 2008, a intrat în politică trei ani mai târziu, unul dintre reprezentanții Partidului Justiției și Dezvoltării (AKP) în Parlament.

În 2013, s-a retras din partidul lui Recep Tayyip Erdogan, continuând ca independent.

Hakan Șukur (stânga), alături de Erdogan (dreapta) în 2013, înainte să se rupă de AKP

Apoi, în 2016, a fost acuzat că a făcut parte din complotul pus la cale de Fetullah Gulen în tentativa de lovitură de stat din 15 iulie 2016, împotriva lui Erdogan. Și declarat de președintele Turciei persona non grata.

De atunci, de un deceniu, Hakan trăiește în exil, în Statele Unite.

A avut o cafenea, a fost șofer pe Uber... „Le-am făcut pe toate”, a spus el la un moment dat.

Hakan Șukur: „Lupt pentru a respinge toate acuzațiile aduse împotriva mea”

Acum, e în inima Mondialului, în SUA, cu gândul la naționala calificată din nou la CM după 24 de ani, chiar de la turneul său de bronz.

A vorbit pentru Gazzetta dello Sport în California, acolo unde s-a stabilit de la început, după ce i s-a interzis să se mai întoarcă în Turcia. Din 2023, are o școală de fotbal în Palo Alto.

O imagine cu Hakan Șukur în 2017, la San Francisco. Foto: Imago

Locuiește la 20 de kilometri de Levi’s Stadium, în Santa Clara, unde echipa antrenată de Vincenzo Montella joacă un meci decisiv, contra Paraguayului (20 iunie, 06:00, Antena 1).

„Viața mea s-a schimbat mult de-a lungul anilor. Am trecut prin momente dificile din cauza unor circumstanțe pe care le consider nedrepte. Am pierdut, cel puțin pentru moment, multe dintre lucrurile pe care le-am realizat datorită fotbalului. Sunt exilat și toate bunurile mele au fost blocate”, a declarat Hakan.

Aceste experiențe m-au învățat importanța a două cuvinte: rezistență și răbdare. Astăzi, atenția mea este asupra familiei mele, a copiilor mei. În ciuda a tot ce mi s-a întâmplat, privesc spre viitor cu speranță și lupt pentru adevăr și pentru a respinge toate acuzațiile aduse împotriva mea Hakan Șukur, pentru Gazzetta dello Sport

„Politica folosește fotbalul pentru propriile interese. Mai ales guvernele nedemocratice”

S-a referit și la Mondial. „Fiecare sportiv visează să-și vadă țara pe cea mai mare scenă. Eu și coechipierii mei am scris un capitol minunat al istoriei Turciei”.

Arda Guler (dreapta), Hakan Calhanoglu și colegii din naționala Turciei, învinși în primul meci la CM 2026, 0-2 cu Australia. Foto: Imago

Îi susține acum pe Hakan Calhanoglu, Arda Guler și Kenan Yildiz. „Sper ca această echipă să ajungă chiar mai departe decât am reușit noi”.

Ceea ce am trăit eu nu schimbă dragostea mea pentru Turcia și pentru tricoul naționalei Hakan Șukur, fost mare atacant al Turciei

A punctat însă pentru Gazzetta dello Sport: „Din păcate, așa cum se întâmplă în multe alte domenii, politica folosește fotbalul pentru propriile interese, ceea ce afectează totul.

Sportul aparține poporului, iar echipele naționale ar trebui să fie întotdeauna mai presus de indivizi și guverne, în special cele nedemocratice”.

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