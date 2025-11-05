Ultimul mesaj pentru națională Emeric Ienei, în iunie 2024, dialog cu GOLAZO.ro de la fereastra casei sale

Emeric Ienei a transmis un mesaj echipei naționale înaintea Campionatului European de anul trecut: „Mă bucur că România va participa la meciuri adevărate. Și asta este foarte important”.

În urmă cu un an și jumătate, pe 9 iunie 2024, echipa GOLAZO.ro s-a oprit la Oradea.

În drum spre Germania, înainte de Campionatul European, l-am întâlnit pe Emeric Ienei.

Emeric Ienei, în iunie 2024: „Vă mulțumesc că ați venit aici pentru mine”

Antrenorul a ieșit la fereastra casei sale. Se vedea că e slăbit, însă nu a refuzat un mesaj pentru publicul care l-a iubit mereu.

Un mesaj despre echipa națională și Edi Iordănescu, selecționerul de la acea vreme, fiul fostului său jucător și asistent la Steaua care a cucerit Cupa Campionilor Europeni, în 1986.

„Să nu-l țineți mult, vă rog. El ar sta… dar obosește repede”, ne-a spus doamna care avea grijă de el în fiecare zi.

Nea Imi vorbea liniștit, ca întotdeauna. Ne-a arătat cât aprecia că ne-am oprit la Oradea să îl vizităm.

„Vă mulțumesc că ați venit aici pentru mine”, ne-a zis la început, iar la final, la despărțire, a insistat: „Eu vă mulțumesc că ați venit. Toate cele bune! Drum bun!”.

„Mă bucur că România va participa la meciuri adevărate”

A urmat un scurt dialog la fereastră.

Domnule Ienei, ce mai faceți? Cum vă simțiți?

Mă odihnesc, sincer vă spun.

Cum credeți că va fi Euro pentru România?

Cam greu. Dar mă bucur că România va participa la meciuri adevărate. Și asta este foarte important.

Aveți un mesaj pentru Edi Iordănescu, pe care îl cunoașteți de copil?

Edi Iordănescu… Un prieten adevărat. Este neapărat nevoie ca el să meargă mai departe. E copilul unui antrenor de mare, mare valoare, a fost un fotbalist bun, acum continuă să crească, să fie un antrenor adevărat.

Emeric Ienei, primul selecționer cu victorie la Euro. Edi Iordănescu, al doilea

Emeric Ienei, care avea 87 de ani atunci, a fost primul selecționer al României cu victorie la Campionatul European.

Pe 20 iunie 2000, „tricolorii” săi au învins Anglia la turneul final continental:

3-2, goluri Chivu (22), Dorinel Munteanu (48) și Ionel Ganea (89, penalty).

După 24 de ani, pe 17 iunie 2024, Edward Iordănescu a devenit al doilea selecționer care a câștigat la Euro:

3-0 cu Ucraina, goluri Stanciu (29), Răzvan Marin (53), Drăguș (57).

Amândoi au calificat naționala în fazele eliminatorii ale competiției.

