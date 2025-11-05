Ultima întâlnire Emeric Ienei - Loți Bölöni Imagine-testament a unei prietenii născute în vestiarul Stelei ’86. Oradea, locul ultimei lor revederi

În timpul filmărilor pentru documentarul „Bölöni - legenda care ne leagă”, Laszlo Bölöni a făcut o vizită specială la Emeric Ienei , acasă, la Oradea .

Fotbalul românesc este în doliu. A murit Emeric Ienei, la vârsta de 88 de ani, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României, omul care a condus Steaua București spre gloria europeană din 1986.

Emeric Ienei a avut o relație specială cu Loți Bölöni. Ultima întâlnire, la Oradea

Cu el dispare nu doar un simbol al performanței, ci și o parte din sufletul unei generații care a dus fotbalul românesc pe culmile Europei.

Ultima imagine vie a lui „nea Imi” rămâne una plină de tandrețe și emoție: întâlnirea de la Oradea cu Loți Bölöni, fostul său elev și prieten.

Cei doi s-au văzut acasă la Ienei, pentru o filmare destinată documentarului realizat de Bölöni. Au băut o cafea, au stat la povești timp de o oră și au rememorat clipele de glorie trăite împreună la Steaua.

Ce a spus Emeric Ienei în filmul lui Loți Bölöni

Poveștile despre meciurile de altădată, despre antrenamentele grele și despre spiritul de echipă i-au adus lui Ienei o alinare.

Deși fragil, zâmbea cu ochii și trăia intens fiecare amintire. Din întreaga filmare, producătorii au păstrat în documentar o singură frază rostită de marele antrenor, una care pare astăzi un testament al prieteniei.

Laci nu numai ca fotbalist, ci și ca om a fost și este remarcabil Emeric Ienei

Acea propoziție, simplă și sinceră, spune totul despre respectul, dragostea și admirația care i-au legat.

„Noi îți mulțumim, Nea Imi”

Relația dintre Emeric Ienei și Laszlo Bölöni s-a născut pe terenul de fotbal și s-a transformat, în timp, într-o prietenie autentică.

Bölöni a fost unul dintre liderii generației Steaua 1986, iar Ienei arhitectul acelui succes istoric. Între ei nu a fost doar un raport de antrenor și jucător, ci o legătură de suflet.

Bölöni nu și-a ascuns niciodată admirația pentru stilul unic al celui care i-a fost mentor: „Pe dânsul nu-l interesa atât de mult ce fac adversarii, ci care-s calitățile noastre și cum să facem ceva deosebit cu acele calități”.

În 2019, la aniversarea lui Emeric Ienei, Loți Bölöni și Gabi Balint i-au făcut o surpriză emoționantă. L-au sunat în direct și i-au transmis cuvinte care, astăzi, capătă o greutate aparte:

„Noi îți mulțumim, Nea Imi, pentru noi și pentru oamenii pe care i-ai făcut fericiți. Pentru români. Îți mulțumim…”

Ne așteptam la așa ceva. Durere profundă în asemenea momente pentru noi... A fost un om ieșit din comun. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Laszlo Bölöni (pentru gsp.ro)

Meciurile cu Honved, povara și mândria lui Ienei și Bölöni

Cu doar o zi înainte ca Emeric Ienei să se stingă din viață, Laszlo Bölöni l-a evocat public, luni seară, 3 noiembrie, la premiera filmului „Bölöni - legenda care ne leagă” de la Budapesta.

Într-un interviu pentru M4 Sport, Bölöni a vorbit cu emoție despre meciul istoric dintre Steaua București și Honved Budapesta, din drumul către gloria europeană din 1986, un moment care i-a unit pentru totdeauna pe el și pe „nea Imi”.

„Meciul împotriva lui Honved este o amintire plăcută pentru noi, pentru că, adevărul este, i-am călcat în picioare în meciul retur, iar Honved, la vremea aceea, era o echipă minunată, care forma coloana vertebrală a naționalei Ungariei calificată la Cupa Mondială.

Acest meci împotriva lui Honved a fost extrem de important și foarte delicat pentru două persoane: pentru Imre Jenei (n.r. numele maghiar al lui Emeric Ienei) și pentru mine.

Pentru noi a însemnat o povară specială, dar, în același timp, o mare oportunitate de a arăta ce înseamnă să fii maghiar, și am reușit”. Steaua a eliminat Honved în turul 2, după 0-1 la Budapesta și 4-1 în Ghencea.

