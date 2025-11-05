Ultima întâlnire Emeric Ienei - Loți Bölöni Imagine-testament a unei prietenii născute în vestiarul Stelei ’86. Oradea, locul ultimei lor revederi
Ultima întâlnire dintre László Bölöni (stânga) și Emeric Ienei a avut loc la Oradea, în timpul filmărilor pentru documentarul „Bölöni – legenda care ne leagă” (foto: Facebook / Bölöni – az erdélyi legenda)
Ultima întâlnire Emeric Ienei - Loți Bölöni Imagine-testament a unei prietenii născute în vestiarul Stelei ’86. Oradea, locul ultimei lor revederi

  • În timpul filmărilor pentru documentarul „Bölöni - legenda care ne leagă”, Laszlo Bölöni a făcut o vizită specială la Emeric Ienei, acasă, la Oradea.
  • GOLAZO.ro reconstituie acea întâlnire plină de emoție, care avea să rămână ultima dintre maestru și elevul său cel mai apreciat.

Fotbalul românesc este în doliu. A murit Emeric Ienei, la vârsta de 88 de ani, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României, omul care a condus Steaua București spre gloria europeană din 1986.

Emeric Ienei a avut o relație specială cu Loți Bölöni. Ultima întâlnire, la Oradea

Cu el dispare nu doar un simbol al performanței, ci și o parte din sufletul unei generații care a dus fotbalul românesc pe culmile Europei.

Ultima imagine vie a lui „nea Imi” rămâne una plină de tandrețe și emoție: întâlnirea de la Oradea cu Loți Bölöni, fostul său elev și prieten.

Cei doi s-au văzut acasă la Ienei, pentru o filmare destinată documentarului realizat de Bölöni. Au băut o cafea, au stat la povești timp de o oră și au rememorat clipele de glorie trăite împreună la Steaua.

Ce a spus Emeric Ienei în filmul lui Loți Bölöni

Poveștile despre meciurile de altădată, despre antrenamentele grele și despre spiritul de echipă i-au adus lui Ienei o alinare.

Deși fragil, zâmbea cu ochii și trăia intens fiecare amintire. Din întreaga filmare, producătorii au păstrat în documentar o singură frază rostită de marele antrenor, una care pare astăzi un testament al prieteniei.

Laci nu numai ca fotbalist, ci și ca om a fost și este remarcabil Emeric Ienei

Acea propoziție, simplă și sinceră, spune totul despre respectul, dragostea și admirația care i-au legat.

Noi îți mulțumim, Nea Imi

Relația dintre Emeric Ienei și Laszlo Bölöni s-a născut pe terenul de fotbal și s-a transformat, în timp, într-o prietenie autentică.

Bölöni a fost unul dintre liderii generației Steaua 1986, iar Ienei arhitectul acelui succes istoric. Între ei nu a fost doar un raport de antrenor și jucător, ci o legătură de suflet.

Bölöni nu și-a ascuns niciodată admirația pentru stilul unic al celui care i-a fost mentor: „Pe dânsul nu-l interesa atât de mult ce fac adversarii, ci care-s calitățile noastre și cum să facem ceva deosebit cu acele calități”.

În 2019, la aniversarea lui Emeric Ienei, Loți Bölöni și Gabi Balint i-au făcut o surpriză emoționantă. L-au sunat în direct și i-au transmis cuvinte care, astăzi, capătă o greutate aparte:

„Noi îți mulțumim, Nea Imi, pentru noi și pentru oamenii pe care i-ai făcut fericiți. Pentru români. Îți mulțumim…”

Ne așteptam la așa ceva. Durere profundă în asemenea momente pentru noi... A fost un om ieșit din comun. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Laszlo Bölöni (pentru gsp.ro)

Meciurile cu Honved, povara și mândria lui Ienei și Bölöni

Cu doar o zi înainte ca Emeric Ienei să se stingă din viață, Laszlo Bölöni l-a evocat public, luni seară, 3 noiembrie, la premiera filmului „Bölöni - legenda care ne leagă” de la Budapesta.

Într-un interviu pentru M4 Sport, Bölöni a vorbit cu emoție despre meciul istoric dintre Steaua București și Honved Budapesta, din drumul către gloria europeană din 1986, un moment care i-a unit pentru totdeauna pe el și pe „nea Imi”.

„Meciul împotriva lui Honved este o amintire plăcută pentru noi, pentru că, adevărul este, i-am călcat în picioare în meciul retur, iar Honved, la vremea aceea, era o echipă minunată, care forma coloana vertebrală a naționalei Ungariei calificată la Cupa Mondială.

Acest meci împotriva lui Honved a fost extrem de important și foarte delicat pentru două persoane: pentru Imre Jenei (n.r. numele maghiar al lui Emeric Ienei) și pentru mine.

Pentru noi a însemnat o povară specială, dar, în același timp, o mare oportunitate de a arăta ce înseamnă să fii maghiar, și am reușit”. Steaua a eliminat Honved în turul 2, după 0-1 la Budapesta și 4-1 în Ghencea.

Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
