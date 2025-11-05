Cât de mare a fost Ienei? Unde trebuie pus nea Imi în ierarhia antrenorilor români? În cel mai relevant top e pe 4. Puteți vota pe GOLAZO.ro

Ienei are Cupa Campionilor, Ștefan Kovacs are chiar două CCE, însă Lucescu și Iordănescu au un palmares mult mai variat.

Cum arată clasamentul all-time, conform unei grile de punctaj pentru orice realizare din cariera de principal, în rândurile de mai jos.

Steliștii susțin că Ienei a fost cel mai valoros tehnician din fotbalul românesc, grație Cupei Campionilor Europeni, câștigată în 1986.

Alții susțin că Lucescu, Iordănescu sau Ștefan Kovacs ar merita acest titlu.

Comparațiile de acest gen au existat și vor exista întotdeauna, așa cum Pele a fost comparat cu Maradona, Cruyff cu Zidane sau Beckenbauer cu Baresi.

Cât de mare a fost Ienei?

Unde trebuie plasat Emeric Ienei în istoria antrenorilor pe care România i-a avut în fotbal?

Orice răspuns conține ceva subiectiv, însă atunci când o ierarhie ține cont de niște criterii, aplicate tuturor în aceeași măsură, atunci clasamentul devine un reper.

În urmă cu mai bine de un deceniu, mai precis în luna mai a anului 2013, realizam, împreună cu colegul Florin Dincă, pentru publicația la care lucram, Gazeta Sporturilor, o amplă anchetă. Care avea ca scop stabilirea unor ierarhii cât mai relevante.

Cum comparațiile erau inclusiv între anii '60 și '70 cu anii '90 și 2000, a fost aleasă o grilă care să conțină 12 capitole, cu punctaje diferite:

Câștigarea Cupei Campionilor - 7 puncte Cupa Intercontinentală - 6 Campionatul Mondial al Cluburilor - 6 Supercupa Europei - 5 Cupa UEFA - 4,5 Cupa Cupelor - 4 Participare Campionat Mondial - 4 Participare Campionat European - 3,5 Titlu de campion - 2 Fiecare 15 meciuri ca selecționer - 1,5 Cupa internă - 1 Supercupa internă sau orice trofeu câștigat în afara Europei - 0,5

De atunci, au trecut 12 ani și jumătate, iar punctajele trebuie updatate pentru cei care au activat în această perioadă.

Emeric Ienei n-a mai fost antrenor între timp, el renunțase la carieră în anul 2000, după participarea la CE. Punctajul lui îl plasează în afara podiumului. În 2013 era pe locul 4, loc pe care e și acum.

Modificarea importantă îl vizează pe Anghel Iordănescu, cel care între 2014 și 2016, a revenit pe banca naționalei și a și condus România la încă un turneu final de Campionat European. El l-a depășit, grație acestui al treilea mandat pe banca tricolorilor, pe Ștefan Kovacs.

Emeric Ienei strânge un total de 35,5 puncte. E la distanță imensă de primul loc, ocupat detașat de Mircea Lucescu.

Il Luce trece de bariera de 60 de puncte și ar putea depăși chiar 65 de puncte dacă va merge cu România la Mondial. Caz în care nivelul lui ar fi, în această clasificare, aproape dublu decât al lui Ienei.

CLASAMENTUL CELOR MAI BUNI ANTRENORI ROMÂNI ALL-TIME

Mircea Lucescu 61,5 puncte Anghel Iordănescu 43,5 Ștefan Kovacs 39,5 Emeric Ienei 35,5 Victor Pițurcă 16 Angelo Niculescu 15,5 Dan Petrescu 14 Cosmin Olăroiu 13,5 Dumitru Dumitriu 13

70 de trofee au în palmares primii 4 antrenori din această ierarhie, mai mult de jumătate dintre ele (36) fiind în dreptul lui Mircea Lucescu

Emeric Ienei punctează la jumătate dintre criteriile luate în calcul, în vreme ce Lucescu și Iordănescu strâng puncte la 7 din cele 12 capitole.

Diferența dintre Lucescu și Ienei

CAPITOL LUCESCU IENEI Câștigarea Cupei Campionilor 0 7 Cupa Intercontinentală 0 0 Campionatul Mondial al Cluburilor 0 0 Supercupa Europei 5 0 Cupa UEFA 4,5 0 Cupa Cupelor 0 0 Participare Campionat Mondial 0 4 Participare Campionat European 3,5 3,5 Titlu ce campion 26 12 Fiecare 15 meciuri ca selecționer 7,5 6 Cupa internă 10 3 Supercupa internă 5 0 TOTAL 61,5 35,5

83% din punctajul lui Mircea Lucescu e datorat performanțelor de la echipele de club pe care le-a antrenat, doar 15% grație rolului de selecționer

56% din punctajul lui Anghel Iordănescu se datorează rezultatelor cu echipa națională a României și doar 44% cu echipele de club

