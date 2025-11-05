Legendele fotbalului românesc și-au exprimat regretul cu privire la decesul marelui antrenor Emeric Ienei.

Printre cei care au vorbit despre regretatul antrenor al Stelei s-au numărat Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, Gică Hagi (60 de ani), Gică Popescu (58 de ani) și Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele FRF.

Emeric Ienei, fost mare jucător și antrenor, a încetat din viață miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, inclusiv afecțiuni pulmonare care au dus la insuficiență respiratorie.

Fotbalul românesc, în doliu. Mesaje de suflet ale oamenilor din fotbal, după decesul lui Emeric Ienei

Gheorghe Hagi, liderul „Generației de Aur”, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare în care a precizat: „Vei fi mereu în inima mea!”.

La fel a procedat și Gheorghe Popescu. Fostul jucător de la Steaua și Barcelona a debutat la națională chiar sub comanda lui Emeric Ienei: „Un om care a inspirat generații întregi de jucători”.

Gabi Balint, unul dintre eroii Stelei de la Sevilla, a fost foarte afectat de vestea primită și a declarat despre Emeric Ienei că: „L-am simțit ca pe al doilea tată, al doilea părinte. Atât de apropiat era de noi”.

Adrian Bumbescu, fostul elev al lui Emeric Ienei la Steaua, a fost luat prin surprindere de vestea tragică și a povestit cum tehnicianul le explica jucătorilor săi cum să joace fotbal: „El ne spunea cum să urcăm în atac, cum să stăm în marcaj, ce să facem la faze fixe”.

Mircea Lucescu, selecționerul României, a vorbit pentru GOLAZO.ro despre ce au însemnat confruntările pe care le-a avut cu Steaua, încă din anii ’80, când Emeric Ienei era antrenor: „Rivalitatea pe care am avut-o cu el a dezvoltat fotbalul românesc”.

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a transmis un mesaj de recunoștință pentru cariera lui Emeric Ienei: „A rămas mereu un om modest, chiar și atunci când a atins succesul câștigării Cupei Campionilor Europeni”.

FRF a anunțat că, în onoarea lui Emeric Ienei, înaintea tuturor meciurilor din Superliga, Liga 2 și Liga 3, din etapa viitoare, va fi ținut un moment de reculegere.

Mircea Sandu, fostul președintele al FRF din perioada 1990-2014, a vorbit cu GOLAZO.ro despre Emeric Ienei. Acesta susține că fostul selecționer a fost foarte afectat după decesul soției sale, Ileana Gyulai Ienei, din 2021: „El s-a izolat de lume și a suferit enorm”.

Performanțele lui Emeric Ienei

Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937, în localitatea Agrișu Mic, județul Arad.

În cariera sa de fotbalist, Ienei a evoluat pentru echipe importante precum Flamura Roșie Arad (actuala UTA), Steaua București și Kayserispor în Turcia.

Ca fotbalist, Ienei a obținut trei titluri de campion și patru Cupe ale României.

Și-a început cariera de antrenor în sezonul 1972-1973, ca secund la Steaua București. Cu timpul, a reușit să câștige de șase ori Liga 1, patru Cupe ale României și Cupa Campionilor Europeni.

Legenda Stelei a condus naționala României la două turnee finale:

Campionatul Mondial din 1990

Campionatul European din 2000

Între 1992 și 1993, a pregătit și naționala Ungariei.

Pentru cucerirea Cupei Campionilor Europeni din 1986 alături de Steaua București, Ienei a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă de președintele Traian Băsescu.

În 2017, Ienei a fost onorat prin decret prezidențial de Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler.

6 meciuri a strâns Emeric Ienei pentru echipa națională a României, ca fotbalist

