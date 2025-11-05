Minut de reculegere în Europa FCSB a cerut un moment special în memoria lui Ienei la meciul cu Basel. GOLAZO.ro a aflat reacția UEFA
  • FCSB vrea să țină un minut de reculegere pentru Emeric Ienei joi seară, în Elveția, înaintea duelului de la Basel, în Europa League. 
  • Gestul pe care vor să-l facă jucătorii roș-albaștri pe teren, la momentul special dedicat antrenorului care a cucerit Cupa Campionilor cu Steaua. 
  • Cum va reacționa UEFA la cererea FCSB.  

Emeric Ienei, stins din viață miercuri, la 88 de ani, a fost unicul antrenor care a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu o echipă din România.

Ce intenționează să facă FCSB înaintea jocului cu Basel

Pe 7 mai 1986, el a condus Steaua spre cel mai important trofeu continental, după 2-0 la penaltyuri în finala cu Barcelona.

Cum a aflat, FCSB a cerut imediat la UEFA ca partida sa de joi seară din Europa League, în Elveția, împotriva lui FC Basel, să fie precedată de un minut de reculegere.

Și nu doar atât. Campioana vrea să facă și mai mult la acest moment special. Ca fiecare dintre jucătorii care vor participa la minutul de reculegere să îmbrace un tricou dedicat amintirii lui „Nea Imi”.

Reacția UEFA la cererea FCSB

Sursele GOLAZO.ro din Țara Cantoanelor au aflat cum va reacționa forul de la Nyon în acest caz.

„Cel mai probabil, UEFA va spune «Da» cererii lui FCSB”.

Și este posibil să fie păstrat acest minut de reculegere numai pe St. Jakob-Park, înainte de Basel - FCSB, chiar dacă nu se va ține și la alte partide.

Ienei, nu doar CCE cu Steaua. A trecut de două ori de grupele CM și CE cu naționala

Emeric Ienei nu a fost doar antrenorul care a câștigat Cupa Campionilor cu Steaua.

El a participat la două turnee finale ca selecționer al naționalei României, calificând de fiecare dată echipa dincolo de faza grupelor.

La Mondialul din 1990, primul după Revoluție, a încheiat pe locul 2 în grupă, după 2-0 cu URSS, 1-2 cu Camerun și 1-1 cu Argentina lui Diego Maradona. În „optimi”, a pierdut în fața Irlandei, 0-0, 4-5 la penaltyuri.

Zece ani mai târziu, la Euro 2000, a fost tot pe locul secund în cea mai dificilă serie a competiției: 1-1 cu Germania, 0-1 cu Portugalia, 3-2 cu Anglia. În „sferturi”, a fost 0-2 cu Italia.

