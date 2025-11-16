Emeric Ienei, omagiat la Budapesta La partida dintre Ungaria și Irlanda a fost ținut un moment de reculegere în memoria marelui antrenor +9 foto
Ungaria - Irlanda, moment de reculegere in memoria lui Emeric Ienei. Captură Digi Sport
Emeric Ienei, omagiat la Budapesta La partida dintre Ungaria și Irlanda a fost ținut un moment de reculegere în memoria marelui antrenor

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 16.11.2025, ora 17:36
  • Emeric Ienei a fost omagiat la partida Ungaria - Irlanda, meci din preliminariile pentru Campionatul Mondial.

Legendarul tehnician a antrenat selecționata Ungariei între 1992 și 1993, reușind să obțină 6 victorii în 14 meciuri.

Moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei la Ungaria

Înainte de fluierul de start al partidei de pe Puskas Arena a avut loc un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei, tehnicianul care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în anul 1986 cu Steaua București.

Peste 60.000 de spectatori au respectat cu sfințenie momentul, dovadă că Ienei era extrem de respectat în Ungaria, acolo unde a fost și selecționer.

Înafară de perioada petrecută pe banca naționalei Ungariei, Ienei a mai antrenat-o pe Fehervar, formație de prim eșalon în Ungaria, în anul 1994.

Ungaria - Irlanda, moment de reculegere in memoria lui Emeric Ienei Captura Digi Sport (8).jpg
Ungaria - Irlanda, moment de reculegere in memoria lui Emeric Ienei Captura Digi Sport (8).jpg

Ungaria - Irlanda, moment de reculegere in memoria lui Emeric Ienei Captura Digi Sport (1).jpg Ungaria - Irlanda, moment de reculegere in memoria lui Emeric Ienei Captura Digi Sport (2).jpg Ungaria - Irlanda, moment de reculegere in memoria lui Emeric Ienei Captura Digi Sport (3).jpg Ungaria - Irlanda, moment de reculegere in memoria lui Emeric Ienei Captura Digi Sport (4).jpg Ungaria - Irlanda, moment de reculegere in memoria lui Emeric Ienei Captura Digi Sport (5).jpg
Cine a fost Emeric Ienei

Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937, în localitatea Agrișu Mic, județul Arad.

În cariera sa de fotbalist, Ienei a evoluat pentru echipe importante precum Flamura Roșie Arad (actuala UTA), Steaua București și Kayserispor în Turcia.

Ca fotbalist, Ienei a obținut trei titluri de campion și patru Cupe ale României.

Ungaria - Irlanda, moment de reculegere in memoria lui Emeric Ienei Captura Digi Sport (6).jpg
Ungaria - Irlanda, moment de reculegere in memoria lui Emeric Ienei Captura Digi Sport (6).jpg

Ungaria - Irlanda, moment de reculegere in memoria lui Emeric Ienei Captura Digi Sport (1).jpg Ungaria - Irlanda, moment de reculegere in memoria lui Emeric Ienei Captura Digi Sport (2).jpg Ungaria - Irlanda, moment de reculegere in memoria lui Emeric Ienei Captura Digi Sport (3).jpg Ungaria - Irlanda, moment de reculegere in memoria lui Emeric Ienei Captura Digi Sport (4).jpg Ungaria - Irlanda, moment de reculegere in memoria lui Emeric Ienei Captura Digi Sport (5).jpg
6 meciuri
a strâns Ienei pentru echipa națională a României, ca fotbalist

Și-a început cariera de antrenor în sezonul 1972-1973, ca secund la Steaua București. Cu timpul, a reușit să câștige de șase ori Liga 1, patru Cupe ale României și Cupa Campionilor Europeni.

Legenda Stelei a condus naționala României la două turnee finale:

  • Campionatul Mondial din 1990 
  • Campionatul European din 2000

Pentru cucerirea Cupei Campionilor Europeni din 1986 alături de Steaua București, Ienei a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă de președintele Traian Băsescu.

În 2017, Ienei a fost onorat prin decret prezidențial de Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler.

moment de reculegere ungaria irlanda emeric ienei preliminarii cm 2026
