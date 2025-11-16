Santos - Palmeiras 1-0. Neymar (33 de ani), vedeta echipei de pe Urbano Caldeira, a izbucnit în lacrimi la finalul meciului.

Fostul internațional a avut o nouă prestație modestă.

Santos a ieșit din „zona roșie” a clasamentului după ce a învins pe Palmeiras, 1-0, grație unui gol marcat în primul minut de prelungiri, de Benjamin Rollheiser.

Neymar a izbucnit în lacrimi după ce Santos a ieșit din zona retrogradării

Neymar a fost titularizat în poziția de 9 fals, la capătul unei săptămâni pline de controverse, existând chiar speculații că va părăsi clubul Santos.

Echipa lui Neymar a profitat de problemele de lot ale lui Palmeiras, cauzate de convocările la echipele naționale.

Fostul internațional brazilian a avut o nouă prestație modestă, însă acest lucru a fost trecut cu vederea, întrucât Benjamin Rollheiser a marcat, în minutul 90+1.

După fluierul final, Neymar nu și-a putut stăpâni emoțiile și a fost surprins de camerele de filmat, epuizat de efort și cu lacrimi în ochi.

Santos a ieșit din zona retrogradabilă a clasamentului cu numai 5 etape rămase de disputat.

Echipa din Sao Paulo are 36 de puncte, cu unul mai mult decât ultima echipa aflată pe ultima poziție retrogradabilă, Vitoria.

Ultimele 5 meciuri pe care le mai are Santos de disputat:

20 noiembrie , Santos - Mirassol

, Santos - Mirassol 25 noiembrie , Internacional - Santos

, Internacional - Santos 29 noiembrie , Santos - Sport Clube do Recife

, Santos - Sport Clube do Recife 3 decembrie , Juventude - Santos

, Juventude - Santos 7 decembrie, Santos - Cruzeiro

Președintele lui Santos este alături de Neymar: „Geniile sunt înțelese greșit”

În urma criticilor apărute în spațiul public, în cursul acestei săptămâni, președintele clubului Santos și-a arătat susținerea față de Neymar, printr-o postare pe rețelele de socializare.

„Geniile sunt înțelese greșit, așa a fost mereu. Încearcă să te învingă, nu pot; încearcă să te doboare, te ridici.

Nu vei fi niciodată singur… Să știi sigur că sunt aici. Vremurile grele îi fac pe oameni mai puternici! Sunt mereu alături de tine! La bine și, mai ales, la rău ”, a scris Alexandre Mattos, pe Instagram, conform sport.es.

