Scandal la CM 2026 Selecționerul Coastei de Fildeș, replică pentru Bastian Schweinsteiger: „Comentarii rasiste. Sunt dezamăgit”

Emerson Fae (42 de ani), selecționerul Coastei de Fildeș, l-a numit „rasist” pe Bastian Schweinsteiger (41 de ani).

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Retras din activitate în octombrie 2019, fostul mare internațional german este, în prezent, analist la postul public de televiziune ARD din țara sa natală.

Înaintea partidei câștigate de Germania, scor 2-1, cu Coasta de Fildeș, în timp ce îi prezenta pe africani, Schweinsteiger a declarat că aceștia au „un stil african, un pic neortodox, un pic sălbatic, imprevizibil, care nu prea e tacticizat, ca cel al echipelor europene”.

Emerson Fae, replică pentru Bastian Schweinsteiger: „Am fost dezamăgit. Am putea numi asta rasism”

Întrebat despre remarcile făcute de fostul campion mondial, Emerson Fae, selecționerul naționalei Coastei de Fildeș, a replicat:

„Cred că este trist. Schweinsteiger a fost un jucător foarte bun. Mi-a plăcut mereu de el ca mijlocaș și de felul în care înțelegea fotbalul.

Când i-am auzit comentariile, am fost dezamăgit de el. E ciudat că a spus așa ceva. Am putea numi asta rasism, dacă am spune lucrurilor pe nume.

Nu sunt de acord cu el, dar nu am altă soluție decât să mă adaptez la situația actuală. Tot ce pot spune este că, pe teren, echipele africane nu se bazează doar pe forța fizică, ci sunt și tehnice și tactice.

Nu pot decât să sper că este o declarație neinspirată, și nu ceva ce-i trece prin minte. Dacă asta este părerea lui, este liber să o aibă”, a declarat Emerse Fae la finalul meciului câștigat de ivorieni în fața selecționatei din Curacao, scor 2-0, scrie dailymail.com.

Bastian Schweinsteiger, acuzat de rasism chiar de compatrioții săi

„În spatele unor atribute precum «sălbatic» și «imprevizibil» se ascund stereotipuri mai vechi decât fotbalul și care au rădăcini rasiste, coloniale”, a scris jurnalistul german Philipp Awounou pentru revista Der Spiegel, citat preluat și de Deutsche Welle.

În trecut, persoanele de culoare de origine africană erau stigmatizate ca fiind necivilizate («sălbatice»), diferite («neortodoxe») și potențial periculoase («imprevizibile»). Philipp Awounou, pentru Der Spiegel

Influencerul german Patrick Schnitzler, cu 50.000 de urmăritori pe Instagram, a afirmat: „Acestea sunt stereotipuri rasiste. Învățăm astfel de stereotipuri pentru că am crescut într-o societate cu stereotipuri. Și eu, și tu, și Schweinsteiger”.

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