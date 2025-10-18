U Cluj a rămas fără antrenor Ioan Ovidiu Sabău și-a reziliat contractul cu ardelenii! Anunțul clubului

Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) și-a reziliat contractul cu U Cluj, după înfrângerea, 0-2, cu Botoșani.

Sabău a vrut să plece de pe banca „șepcilor roșii” și în urmă cu două săptămâni, în urma eșecului din deplasare, scor 1-2 cu Csikszereda, dar a fost întors din drum de conducerea ardelenilor.

Ioan Ovidiu Sabău și-a reziliat contractul cu U Cluj

Supărat după un nou eșec al clujenilor, fostul internațional român a anunțat că va discuta cu șefii clubului despre despărțire.

La doar câteva ore de la declarația lui Sabău a venit și anunțul oficial al clubului, care a acceptat în cele din urmă reziliera pe cale amiabilă.

„În urma solicitării formulate în această seară de antrenorul Ioan Ovidiu Sabau, FC Universitatea Cluj a acceptat rezilierea, pe cale amiabila, a contractului.

Decizia luată de comun acord urmează să fie formalizată în cel mai scurt timp.

FC Universitatea Cluj îi mulțumește lui Ioan Ovidiu Sabău pentru munca depusă la club în acest mandat, încununată cu calificarea în Conference League la finalul sezonului trecut”, a scris U Cluj pe Facebook.

Sabău se afla pe banca lui U Cluj din august 2023.

A reușit să îi califice pe ardeleni pentru prima dată în istorie în play-off-ul Ligii 1 și să readucă echipa în cupele europene după 53 de ani.

Fostul internațional i-a lăsat pe ardeleni pe locul 10, cu 14 puncte după 13 etape.

