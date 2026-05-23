Dat afară după 7 luni! Rafa Benitez, despăgubire record în Grecia la Panathinaikos. Spaniolul s-a obișnuit să fie demis rapid

Rafa Benitez, 66 de ani, nu a rezistat prea mult nici la Panathinaikos.

Așa i s-a întâmplat spaniolului la șase din ultimele nouă cluburi.

Antrenorul primește însă o sumă nemaivăzută în Grecia după o demitere.

Rafa Benitez e un antrenor cunoscut în fotbal. În vârstă de 66 de ani, spaniolul a cucerit 12 trofee, inclusiv Liga Campionilor (2005, Liverpool), Cupa UEFA (2004, Valencia) și Europa League (2013, Chelsea).

Benitez, zero performanțe la Panathinaikos

Madrilenul tocmai a fost demis la Panathinaikos, vineri seară, potrivit Gazzetta.gr. După șapte luni în care nu a convins.

Locul 4 în play-off-ul Greciei, fără nicio victorie (trei înfrângeri, trei egaluri) și patru meciuri cu zero goluri marcate.

Rafa Benitez, alături de Javi Hernandez, apărătorul spaniol al lui Panathinaikos. Foto: Imago

Eliminat de PAOK în semifinalele Cupei, după 0-1 (a) și 0-2 (d).

Eliminat de Betis în „optimile” Europa League: 1-0 (a), 0-4 (d).

3 înfrângeri a suferit Rafa Benitez în fața lui Răzvan Lucescu în Grecia: 0-2 (d) în sezonul regulat, 0-1 (a) și 0-2 (d) în Cupă. Mai are un succes, 2-1 (a) în campionat, și două remize în play-off, 0-0 (d) și 2-2 (d)

Benitez, antrenorul concediat rapid

Benitez a rezistat puțin, între 5 și 9 luni, la șase din ultimele sale nouă cluburi.

2010-2011: Inter Milano (5 luni).

2012-2013: Chelsea (7).

2015-2016: Real Madrid (6).

2021-2022: Everton (6).

2023-2024: Celta Vigo (9).

2025-2026: Panathinaikos (7).

40 de meciuri a fost Benitez antrenorul lui Panathinaikos: 19 victorii, 11 egaluri, 10 eșecuri

Numai la Napoli (2 ani), Newcastle (3 ani) și Dalian/China (un an și jumătate) a stat mai mult după 2010.

Benitez, despăgubit cu 5,7 milioane de euro

Antrenorul spaniol pleacă însă de la Atena cu o mulțime de bani.

Pentru demiterea sa, va fi despăgubit cu 5,7 milioane de euro.

O sumă record în Grecia după demiterea unui tehnician.

