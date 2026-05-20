Emma Răducanu, din nou pe teren Britanica a fost învinsă în primul meci, după o pauză de două luni
alt-text Publicat: 20.05.2026, ora 11:45
alt-text Actualizat: 20.05.2026, ora 11:45
  • Emma Răducanu (23 de ani, #37 WTA) a fost învinsă de Diane Parry (23 de ani, #91 WTA), în primul tur al turneului Strasbourg Open.
  • Britanica a jucat primul meci după o pauză de mai bine de două luni, cauzată de mai multe probleme medicale.

Diane Parry s-a impus în fața Emmei Răducanu în două seturi, scor 6-4, 7-6, după două ore și 26 de minute de joc, și s-a calificat în optimi, acolo unde va da peste Shuai Zhang (37 de ani, #64 WTA).

Emma Răducanu, învinsă în primul meci jucat după 2 luni de pauză

Înfrângerea suferită nu este una surprinzătoare pentru Emma Răducanu, pentru că britanica încearcă să-și recapete ritmul, după o perioadă plină de probleme medicale.

Răducanu nu mai jucase de mai bine de două luni, ultimul meci jucat de aceasta fiind la Indian Wells, la începutul lunii martie. Atunci, ea a fost învinsă de Amanda Anisimova în turul 3, scor 1-6, 1-6.

A urmat o perioadă grea pentru Răducanu. Totul a început cu o boală virală contractată în februarie, ale cărei efecte s-au prelungit mult peste așteptări. Au urmat apoi retragerile de la turneele de la Miami, Madrid și Roma.

Răducanu a disputat acum primul meci de când a reînceput colaborarea cu antrenorul Andrew Richardson. Cei doi au petrecut câteva săptămâni în Spania pentru a începe recuperarea Emmei, conform theguardian.com.

Ultima dată când Răducanu și Richardson au colaborat a fost în 2021, atunci când tenismena a cucerit US Open.

Atunci, venită din calificări și aflată pe locul 150 mondial, Emma a câștigat turneul fără să piardă vreun set. A fost prima jucătoare din era Open care câștigă un Grand Slam venind din calificări.

În 2023, Emma a suferit trei intervenții chirurgicale într-un interval scurt, la ambele încheieturi și la gleznă. Această pauză lungă a aruncat-o în afara top 200 WTA, obligând-o să reia totul de la zero!

