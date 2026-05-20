Foto: IMAGO
Gest de milioane VIDEO. Ce au făcut jucătorii naționalei africane pentru fanul emblematic al echipei, înainte de Mondial

alt-text Publicat: 20.05.2026, ora 11:16
alt-text Actualizat: 20.05.2026, ora 11:17
  • Celebrul fan al Republicii Democrate Congo, cunoscut sub numele de „Lumumba”, a fost inclus în delegația oficială pentru Campionatul Mondial din această vară.
  • Selecționata africană a obținut pentru a doua oară în istorie calificarea la Mondial, după participarea din anul 1974.

„Lumumba” a devenit cunoscut la ultima ediție a Cupei Africii pe Națiuni, încheiată la începutul acestui an, pentru modul spectaculos în care și-a susținut echipa din tribune.

FOTO. „Lumumba”, inclus în delegația oficială a RD Congo pentru Mondial

Jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat că „Lumumba”, emblematicul fan al Republicii Democrate Congo, a fost inclus în delegația oficială a naționalei pentru Campionatul Mondial din această vară.

Turneul final se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie și va fi găzduit de SUA, Mexic și Canada.

Solicitarea ca „Lumumba” să participe la Mondial a fost făcută chiar de jucătorii naționalei africane, care a fost aprobată și de președintele Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

„Lumumba", celebrul fan al RD Congo. Foto: X/@ActuFoot_

„Lumumba", celebrul fan al RD Congo. Foto: X/@ActuFoot_
Jucătorii africani au luat această decizie după ce celebrul fan nu a putut fi prezent la finala barajului intercontinental cu Jamaica, câștigat cu 1-0, după prelungiri, conform dailysports.net.

Toate cheltuielile lui „Lumumba” vor fi acoperite integral: biletele de avion, cazarea, mesele, biletele la meciuri și orice alte costuri. De asemenea, i-a fost acordată și o viză valabilă pe toată durata Mondialului.

„Lumumba” a devenit cunoscut la Cupa Africii 2025 pentru modul cum își susținea favoriții în tribune. Acesta purta costume elegante, de diferite culori, și stătea nemișcat în timpul meciurilor, cu un braț ridicat, conform nytimes.com.

Lotul complet al RD Congo pentru Mondial

RD Congo face parte din grupa K, alături de Portugalia, Columbia și Uzbekistan.

Portari

  • Matthieu Epolo (Standard Liège)
  • Timothy Fayulu (FC Noah)
  • Lionel Mpasi (Le Havre AC)

Fundași

  • Dylan Batubinsika (AE Larisa)
  • Rocky Bushiri (Hibernian FC)
  • Gedeon Kalulu (Aris Limassol)
  • Steve Kapuadi (Widzew Lodz)
  • Joris Kayembe (KRC Genk)
  • Arthur Masuaku (RC Lens)
  • Chancel Mbemba (Lille OSC)
  • Axel Tuanzebe (Burnley FC)
  • Aaron Wan-Bissaka (West Ham United)

Mijlocași

  • Theo Bongonda (Spartak Moscova)
  • Brian Cipenga (CD Castellón)
  • Meshack Elia (Alanyaspor)
  • Gael Kakuta (AE Larisa)
  • Edo Kayembe (Watford FC)
  • Nathanael Mbuku (Montpellier HSC)
  • Samuel Moutoussamy (Atromitos FC)
  • Ngal’ayel Mukau (Lille OSC)
  • Charles Pickel (Espanyol)
  • Noah Sadiki (Sunderland AFC)

Atacanți

  • Cédric Bakambu (Real Betis)
  • Simon Banza (Al Jazira Club)
  • Fiston Mayele (Pyramids FC)
  • Yoane Wissa (Newcastle United)

