Fragila Emma Răducanu se retrage brusc de la Roma și ridică semne de întrebare înainte de Roland Garros
Fragila Emma Răducanu se retrage brusc de la Roma și ridică semne de întrebare înainte de Roland Garros

alt-text Publicat: 06.05.2026, ora 10:47
alt-text Actualizat: 06.05.2026, ora 10:47
  • Răducanu nu a mai jucat din martie, după Indian Wells, iar problemele medicale continuă să o urmărească

Emma Răducanu produce o surpriză neplăcută la Italian Open (4-17 mai), după ce s-a retras din turneu la doar câteva zeci de minute după ce participase la conferința de presă oficială!

Momentul a fost cu atât mai neașteptat cu cât discursul ei fusese unul optimist, sugerând că a depășit perioada dificilă din ultimele luni!

Nu a mai jucat din martie

Răducanu nu a mai jucat din martie, după Indian Wells. Totul a început cu o boală virală contractată în februarie, ale cărei efecte s-au prelungit mult peste așteptări. Au urmat retragerile de la Miami și Madrid.

Deși revenise la antrenamente și chiar declarase că „a întors pagina” în procesul de recuperare, realitatea fizică a învins planul inițial. Decizia de a se retrage, luată împreună cu echipa sa, a venit ca un șoc după evaluarea stării de sănătate.

Există și un detaliu cinic: retragerea a fost anunțată imediat după obligațiile media. În circuitul WTA, acest lucru nu este întâmplător, participarea la conferință permite evitarea unei amenzi consistente pentru retragerile fără justificare publică.

Va urma o nouă cădere în clasament, unde Răducanu ocupă acum locul 30. În plus, lipsa meciurilor oficiale înainte de French Open ridică un mare semn de întrebare: cât de pregătită poate fi Emma pentru al doilea Grand Slam al anului?

Retragerea Emmei Răducanu de la Roma 2026 nu este doar o știre de ultimă oră, este un nou capitol dintr-o epopee care îmbină gloria absolută cu suferința fizică.

Vârful muntelui: locul 10 mondial și miracolul de la New York

Povestea Emmei a atins cote ireale în iulie 2022, când a urcat pe locul 10 în clasamentul WTA. Acea poziție nu era doar un număr, ci confirmarea unui fenomen început cu un an înainte.

În 2021, venită din calificări și aflată pe locul 150 mondial, Emma a câștigat US Open fără să piardă vreun set. A fost prima jucătoare din era Open care câștigă un Grand Slam venind din calificări.

Peste noapte, a devenit cel mai căutat brand din sportul mondial, trecând de la o adolescentă anonimă la un simbol global cu contracte de zeci de milioane de dolari.

„Căderea” sau prețul succesului timpuriu?

Ceea ce a urmat după atingerea locului 10 a fost un parcurs dureros, marcat de o „cădere” care nu a ținut de lipsa talentului, ci de trădarea propriului corp.

În 2023, Emma a suferit trei intervenții chirurgicale într-un interval scurt, la ambele încheieturi și la gleznă. Această pauză lungă a aruncat-o în afara top 200 WTA, obligând-o să reia totul de la zero!

Ultimul an a fost unul de reconstrucție. Emma a reușit să revină în primele 30 de jucătoare ale lumii, demonstrând că tenisul ei este încă acolo, dar fragilitatea fizică a rămas umbra care o urmărește la fiecare pas.

