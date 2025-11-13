Lyon transferă de la Real!  Madrilenii îl trimit în Franța pe jucătorul care nu a reușit să facă față în LaLiga » Detaliile înțelegerii
Endrick (dreapta) ar putea ajunge la Olympique Lyon FOTO Imago
Campionate

Lyon transferă de la Real! Madrilenii îl trimit în Franța pe jucătorul care nu a reușit să facă față în LaLiga » Detaliile înțelegerii

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.11.2025, ora 11:21
alt-text Actualizat: 13.11.2025, ora 11:21
  • Olympique Lyon și Real Madrid ar fi ajuns la un acord verbal privind împrumutul lui Endrick (19 ani).

Atacantul brazilian a fost transferat de Real Madrid în 2024 de la Palmeiras, dar nu a reușit să se impună la clubul spaniol.

Culisele renașterii lui Dennis Man GOLAZO.ro a aflat  ce s-a întâmplat la Eindhoven, când extrema naționalei s-a redescoperit
Citește și
Culisele renașterii lui Dennis Man GOLAZO.ro a aflat ce s-a întâmplat la Eindhoven, când extrema naționalei s-a redescoperit
Citește mai mult
Culisele renașterii lui Dennis Man GOLAZO.ro a aflat  ce s-a întâmplat la Eindhoven, când extrema naționalei s-a redescoperit

Endrick ar putea fi împrumutat de Lyon

Atacantul brazilian ar urma să fie împrumutat la formația din Ligue 1 pentru șase luni, în perioada ianuarie - iunie 2026, potrivit espn.com.br.

Olympique Lyon va acoperi 50% din salariul lui Endrick și nu va plăti nimic pentru împrumutul tânărului jucător. Atacantul ar fi vorbit deja cu Paulo Fonseca, antrenorul francezilor, pentru a discuta despre viitoare sa mutare.

Acordul dintre cele două formații nu conține și o opțiune de cumpărare definitivă, Endrick urmând să se întoarcă la echipa antrenată de Xabi Alonso la finalul sezonului.

Deși Real Madrid a plătit 47 de milioane de euro pentru Endrick, atacantul nu a reușit să se impună în Spania.

Sezonul trecut, brazilianul a jucat în 37 de partide și a marcat 7 goluri sub comanda lui Carlo Ancelotti. În toate aceste meciuri, Endrick a bifat doar 847 de minute.

În acest sezon, brazilianul s-a confruntat cu probleme medicale, fiind indisponibil timp de o lună.

În plus, Endrick a bifat doar 11 minute pentru Real Madrid după accidentarea suferită. Acesta a fost introdus în minutul 79 în partida cu Valencia, scor 4-0 pentru „galactici”, de pe 1 noiembrie.

În Ligue 1, Lyon se află pe locul 7, cu 20 de puncte obținute după 12 partide.

35 de milioane de euro
valorează Endrick, conform Transfermarkt

Citește și

EURO 2028  S-au stabilit cele 9 stadioane care vor găzdui meciurile de la turneul final. Unde se joacă finala
Diverse
10:39
EURO 2028 S-au stabilit cele 9 stadioane care vor găzdui meciurile de la turneul final. Unde se joacă finala
Citește mai mult
EURO 2028  S-au stabilit cele 9 stadioane care vor găzdui meciurile de la turneul final. Unde se joacă finala
Culisele renașterii lui Dennis Man GOLAZO.ro a aflat  ce s-a întâmplat la Eindhoven, când extrema naționalei s-a redescoperit
Stranieri
10:05
Culisele renașterii lui Dennis Man GOLAZO.ro a aflat ce s-a întâmplat la Eindhoven, când extrema naționalei s-a redescoperit
Citește mai mult
Culisele renașterii lui Dennis Man GOLAZO.ro a aflat  ce s-a întâmplat la Eindhoven, când extrema naționalei s-a redescoperit

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
Real Madrid imprumut olympique lyon endrick
Știrile zilei din sport
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Special
11:03
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Citește mai mult
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
Gimnastica
10:45
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
Citește mai mult
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
Campionate
10:19
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
Citește mai mult
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
„E un plus pentru noi”  Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB:  „De ce nu?”
Superliga
13.11
„E un plus pentru noi” Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB: „De ce nu?”
Citește mai mult
„E un plus pentru noi”  Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB:  „De ce nu?”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:12
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă”
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București,  Nețoiu intră în treabă , când el, de fapt, doar se află în treabă”
14:55
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
14:00
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko. Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko . Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
14:36
„Am ajuns să întreb AI-ul” Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!”
„Am ajuns să întreb AI-ul”  Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Top stiri din sport
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
Superliga
13.11
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
Citește mai mult
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Nationala
13.11
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Citește mai mult
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Nationala
13.11
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Citește mai mult
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români
Nationala
13.11
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români
Citește mai mult
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 16 rapid 11 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
14.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share