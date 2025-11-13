EURO 2028  S-au stabilit cele 9 stadioane care vor găzdui meciurile de la turneul final. Unde se joacă finala

EURO 2028 va fi găzduit de Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor și va avea loc în perioada 9 iunie - 9 iulie 2028.

Ce stadioane vor găzdui meciurile și unde se va disputa finala, mai jos.

În cadrul EURO 2028 se vor juca 51 de partide, care vor fi găzduite de 9 stadioane din 8 orașe.

EURO 2028. Unde se va desfășura finala

Semifinalele și finala turneului se vor disputa pe stadionul Wembley din Londra, anunță UEFA.

Cele două semifinale sunt programate pe 4, respectiv 5 iulie 2028, în timp ce marea finală va avea loc pe 9 iulie.

Cele 9 stadioane care vor găzdui meciurile de la EURO 2028:

Wembley - 86.000 de locuri (Londra)

Stadionul clubului Tottenham - 60.000 de locuri (Londra)

Stadionul Național al Țării Galilor - 73.000 de locuri (Cardiff)

Stadionul lui Manchester City, Etihad - 58.000 de locuri (Manchester)

Stadionul lui Everton - 50.000 de locuri (Liverpool)

St James' Park - 50.000 de locuri (Newcastle)

Villa Park - 48.000 de locuri (Birmingham)

Hampden Park - 51.000 de locuri (Glasgow)

Dublin Arena - 50.000 de locuri (Dublin)

Meciul de deschidere al turneului se va disputa pe stadionul din Cardiff, pe 9 iunie 2028.

Formatul EURO 2028

24 de echipe vor fi distribuite în șase grupe. Naționalele care vor încheia pe primele două poziții se vor califica în optimi.

Ultima ediție a EURO, cea din 2024, a fost găzduită de Germania.

La acel turneu, România a reușit să câștige grupa E, care mai era formată din Belgia, Slovacia și Ucraina.

Toate echipele au avut câte 4 puncte, dar „tricolorii” au încheiat pe primul loc datorită golaverajului.

România a fost eliminată în optimi de Olanda, scor 0-3. Marcatorii acelei partide au fost Gakpo (min. 20) și Malen (min. 83, 90+3).

EURO 2024 a fost câștigat de Spania, care s-a impus în finală cu scorul de 2-1 în fața Angliei.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport