Cisotti a aflat diagnosticul Italianul a ieșit accidentat în meciul cu UTA și a fost supus unor investigații detaliate. Cât va absenta
Superliga

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 28.10.2025, ora 16:54
  • FCSB are deja o listă lungă cu jucători accidentați: Dawa, Crețu, Chiricheș, Mihai Popescu.
  • Campioana mai are de disputat 12 meciuri până la finalul lui 2025: 7 în campionat, 3 în Europa League și două în Cupa României.

L-a pierdut FCSB pe Juri Cisotti pentru o perioadă îndelungată, având în vedere modul în care a ieșit accidentat în partida cu UTA, de duminică?

Aceasta a fost întrebarea pe care și-au pus-o fanii campioanei după ce l-au văzut pe italian părăsind terenul acuzând dureri mari la genunchiul drept.

Cisotti, supus unor investigații detaliate

El a fost supus pe parcursul zilei de luni unor investigații amănunțite, inclusiv unui test RMN. Iar rezultatele au avut darul de a-i liniști pe cei din staff: Cisotti nu a suferit nimic la ligamente, ci a suportat doar o contuzie extrem de puternică, din cauza unui contact fizic dur cu un adversar.

El urmează un tratament specific, va face deplasarea cu echipa la Bistrița, însă nu va fi folosit deloc în meciul din Cupa României, cu Gloria, meci programat miercuri seară.

De acolo, FCSB va pleca direct la Cluj, unde va sta până la jocul cu Universitatea Cluj, care va avea loc în ultima etapă a turului sezonului regulat, sâmbătă seara, pe Cluj Arena.

Cum ar putea arăta FCSB în meciul cu U Cluj

  • Târnovanu - Graovac, Cercel, Ngezana, Radunovic - Șut, Lixandru - Cisotti, Fl. Tănase, Olaru - Bîrligea

Cisotti, dacă va răspunde bine tratamentului la care e supus, atunci joi ar trebui să se poată antrena normal, alături de colegii săi și, astfel, să fie apt să joace chiar de la început în confruntarea cu U Cluj.

În vârstă de 32 de ani și jumătate, Cisotti a fost în 2025 un fotbalist extrem de important pentru trupa antrenată de cuplul Charalambous - Pintilii.

El a bifat un volum mare de meciuri în tricoul roș-albastru: între finalul lui ianuarie și finalul lui octombrie, adică timp de 9 luni, a jucat 47 de partide, în care a marcat de 8 ori și a oferit 9 pase de gol.

Cisotti, volum imens de meciuri în ultimele 4 sezoane

SEZONECHIPA MECIURI
2022-2023Oțelul 29
2023-2024Oțelul 44
2024-2025 Oțelul/FCSB40
Sezon actualFCSB 24
TOTAL 137 meciuri

FCSB mai are 12 meciuri

În ultimele 7 săptămâni și jumătate de sezon în acest an, FCSB mi are de susținut 12 meciuri: 7 etape de Liga 1, două în Cupa României și 3 în Europa League.

Două treimi din aceste jocuri, nu mai puțin de 8 partide, vor fi susținute în deplasare. Pe teren propriu însă sunt meciuri care se anunță cu un afiș deosebit: Petrolul, Dinamo, Feyenoord și Rapid.

VIDEO Reușite din acțiune în FCSB - UTA 4-0: golurile marcate de Bîrligea și Thiam

accidentare DIAGNOSTIC fcsb superliga juri cisotti
