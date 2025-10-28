Steven van de Velde (31 de ani), sportiv care a fost condamnat la închisoare după ce a violat o fată de 12 ani, nu va putea participa la Campionatele Mondiale de volei pe plajă din Australia.

Van de Velde a fost condamnat în 2016, după ce a recunoscut trei capete de acuzare de viol împotriva unei fete britanice în vârstă de 12 ani, informează The Sun.

Olandezul a comis fapta în 2014, când avea 19 ani. A fost condamnat la 4 ani de închisoare, dar a executat doar 13 luni.

Steven van de Velde, interzis la Mondialele

Sportivul olandez nu va putea participa la competiție după ce guvernul Australian i-a refuzat cererea pentru obținerea vizei.

Kyam Maher, procurorul general al Australiei de Sud a fost cel care a cerut Guvernului să îi respingă cererea lui van de Velde, catalogând faptele olandezului ca fiind „absolut abominabile”.

În scrisoarea deschisă adresată Guvernului, Maher declara: „Nu credem că infractorilor care comit abuzuri sexuale asupra minorilor ar trebui să li se permită intrarea în această țară”.

Van de Velde: „A fost cea mai mare greșeală din viața mea”

Sportivul olandez a vorbit despre infracțiunea comisă și a declarat că regretă profund tot ceea ce s-a întâmplat în urmă cu mai bine de 10 ani.

„Nu pot da timpul înapoi pentru a șterge ce am făcut, așa că va trebui să suport consecințele. A fost cea mai mare greșeală din viața mea”.

În vara anului trecut, fanii au cerut ca Van de Velde să nu fie lăsat să participe la Jocurile Olimpice. Olandezul a fost primit cu ostilitate la Paris, împotriva sa fiind deschisă chiar și o petiție.

90.000 de semnături a strâns petiția online care solicita ca Steven van de Velde să fie exclus de la Jocurile Olimpice

