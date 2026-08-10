Înlocuitor pentru Cosmin Matei? Dioszegi, după suspendarea primită de căpitanul lui Sepsi: „Antrenorul e suveran”

Laszlo Dioszegi a vorbit despre posibilitatea înlocuirii lui Cosmin Matei (34 de ani) cu un nou jucător, însă decizia îi va aparține doar antrenorului Ovidiu Burcă.

Sepsi va înfrunta FCSB în această seară, de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport.

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Căpitanul covăsnenilor a fost suspendat timp de 9 luni pentru dopaj, după decizia luată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, iar finanțatorul clubului susținea, în urmă cu câteva zile, că momentul în care hotărârea a venit este ciudat.

Laszlo Dioszegi: „Antrenorul este suveran. El va decide”

Într-un dialog cu GOLAZO.ro, patronul formației din Sfântu Gheorghe a transmis că va organiza o ședință cu întreg staff-ul, iar apoi tehnicianul va hotărî dacă e nevoie de un transfer pentru înlocuirea lui Matei.

„Nu știu, sincer vă spun, acum ajuns acasă, am fost în concediu. O să stăm la o discuție cu staff-ul în zilele acestea.

Niciodată nu m-am băgat la echipă. Ce va spune antrenorul, asta vom face. El este suveran. Nu impun eu stilul de joc. Dacă va dori un jucător, vom face tot posibil să aducem, dacă nu, nu.

Eu niciodată nu mă bag la echipă, la nimic. Vom încerca să aducem un jucător daca va fi cazul și dacă antrenorul o va cere, dar decizia este a lui. Momentan avem un lot destul de numeros”, a spus Dioszegi, pentru GOLAZO.ro.

Cât despre duelul din această seară, care se va juca cu casa închisă, Dioszegi a transmis:

„Abia așteaptă suporterii să jucăm, vă spun sincer că și eu la fel. Încerc să ajung cu două ore înainte la stadion.

Sperăm într-un rezultat pozitiv, jucătorii își vor da silința, vor juca și pentru Matei. Dacă nu intrăm pozitivi, e ca și cum le-am da deja victoria celor de la FCSB. Și nu ne dorim asta”.

4 puncte a adunat Sepsi în primele 3 etape ale noului sezon, din postura de nou-promovată

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