I-a enervat pe fani Declarațiile lui Enzo Fernandez privind viitoarea echipă încing spiritele la Chelsea: „Trebuie să plece!"
alt-text Publicat: 31.03.2026, ora 17:43
alt-text Actualizat: 31.03.2026, ora 17:43
  • Viitorul lui Enzo Fernandez (25 de ani), al doilea căpitan al lui Chelsea, la formația engleză este pus tot mai mult sub semnul întrebării, mai ales după ultimele declarații ale argentinianului.
  • Contractul campionului mondial din 2022 cu Chelsea va expira în vara anului 2032.

Inițial, Enzo Fernandez a oferit detalii despre viitorul său la Chelsea: „Nu știu, mai sunt opt meciuri și Cupa Angliei. Urmează Campionatul Mondial și apoi vom vedea”. Această declarație i-a neliniștit pe fanii englezi.

Enzo Fernandez: „Îmi place foarte mult Madridul”

Ulterior, Enzo Fernandez a venit cu o declarație care i-a enervat pe fanii lui Chelsea, fiind nemulțumiți de faptul că și-ar putea pierde al doilea căpitan.

„Mi-ar plăcea să încerc [altceva], nu știu, să trăiesc acolo. Îmi place foarte mult Madridul, îmi amintește mult de Buenos Aires (n.r. capitala Argentinei, țara sa natală)”, a precizat mijlocașul în direct pe platforma Kick, citat de abola.pt.

În acest context, Enzo Fernandez a fost asociat tot mai des cu Real Madrid, echipa de pe locul secund din La Liga, la 4 puncte în spatele liderului Barcelona.

90 de milioane de euro
este cota de piață a lui Enzo Fernandez, conform Transfermarkt

După declarația argentinianului, în cadrul interviului s-a făcut o glumă în care s-au propus mai multe cluburi din capitala Spaniei pentru care ar putea juca, dar s-a evitat intenționat Real Madrid: „Ai putea merge la Getafe, la Rayo Vallecano… Mai este și Atletico Madrid…”.

  • Enzo Fernandez a ajuns la Chelsea în ianuarie 2023, fiind transferat de la Benfica în schimbul sumei de 121 de milioane de euro.
46 de meciuri
și 12 goluri a reușit Enzo Fernandez în acest sezon pentru Chelsea. A oferit și 6 pase decisive

Fanii lui Chelsea, revoltați

Imediat după ce Enzo a declarat că și-ar dori să încerce viața la Madrid, fanii lui Chelsea au reacționat, conform Daily Mail:

  • „Dacă cineva nu vrea să țină corabia pe linia de plutire, trebuie să plece”
  • „Tipul ăsta poate să plece deja. Urăsc toată prostia asta, Real Madrid ar trebui pur și simplu să plătească și să-l ia de aici”
  • „Dacă aș fi Rosenior (n.r. antrenorul lui Chelsea), nu l-aș mai folosi deloc”
  • „Devine toxic și îi va influența și pe ceilalți jucători”

John Obi Mikel: „La Chelsea, am jucat pentru siglă, nu pentru un viitor transfer”

Printre cele mai critice voci se numără și fostul jucător al lui Chelsea (2006-2017) John Obi Mikel, care l-a mustrat pe Enzo pentru declarațiile sale:

„Aceasta este Chelsea, nu o rampă de lansare către o altă echipă. Dacă inima ta este deja la Madrid, nu ar trebui să porți tricoul albastru. La Chelsea, am jucat pentru siglă, nu pentru un viitor transfer”.

Joia trecută, Liam Rosenior a dezvăluit ce discuții a avut cu Enzo Fernandez în legătură cu viitorul acestuia la clubul englez:

„Am avut o conversație foarte bună și detaliată cu Enzo în această dimineață, la baza de antrenament. Nu doar despre comentarii, ci și despre viitor și despre cât de mult ne dorim să câștigăm meciurile următoare.

Aș spune că a lămurit foarte clar cât de fericit este aici, cât de mult vrea să câștige la această echipă și cât de pasionat este de acest club de fotbal. El este complet dedicat acestui club”, a declarat antrenorul echipei Chelsea, conform talksport.com.

De-a lungul carierei sale, Enzo Fernandez a mai evoluat pentru Defensa, River Plate și Benfica.

278 de meciuri
și 46 de goluri a reușit Enzo Fernandez, până acum, în cariera sa. A oferit 48 de pase decisive

Chelsea se află pe locul 6 în Premier League, cu 48 de puncte acumulate după 31 de meciuri. Pentru echipa de pe Stamford Bridge urmează duelul cu Port Vale de sâmbătă, de la ora 19:15, din sferturile Cupei Angliei.

