Prime de 7 cifre. Fiecare! Cât au câștigat jucătorii lui PSG pentru al doilea triumf la rând în Liga Campionilor. Ce e special la bonusuri!

Paris Saint-Germain a păstrat cel mai important trofeu continental. Și roș-albaștrii au menținut aceeași primă. Foarte mare!

Parizienii sunt fericiți. Al doilea an la rând, sunt campionii Europei.

Nu au câștigat acest trofeu deloc în 54 de ani, însă l-au cucerit de două ori în ultimele două sezoane.

Căpitanii lui PSG au acceptat ca doar trofeele să fie premiate. Acum vin banii

Jucătorii roș-albaștri nu au doar faimoasa cupă cu urechi mari. Au și prime la fel de mari pentru această performanță.

Potrivit L’Equipe, cei patru căpitani ai lui Paris Saint-Germain, Marquinhos, Hakimi, Dembele și Vitinha, au discutat cu liderii clubului și au acceptat ca doar trofeele să fie răsplătite cu sume importante. În special Liga Campionilor.

Căpitanul Marquinhos și trofeul care le-a adus jucătorilor și o mulțime de bani. Foto: Imago

„Adevăratele bonusuri vin odată cu trofeele. Aceasta este mentalitatea unui club mare”, a aflat L’Equipe planul campioanei Franței.

Un milion de euro fiecare la PSG, indiferent de minutele jucate în Ligă

Și au mai ajuns atunci la un acord căpitanii. Fiecare membru al lotului, chiar dacă unul bifează toate minutele competiției, iar altul joacă un singur minut întreaga stagiune de Champions, să primească același bonus.

O primă formată din șapte cifre: 1.000.000 de euro!

La fel au primit parizienii și pentru performanța din 2025, după 5-0 în finala cu Inter Milano.

Cine a rămas în aceste două sezoane la PSG a câștigat două milioane de euro numai pentru Liga Campionilor.

