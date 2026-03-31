FCSB, raport financiar exploziv! Încasări uluitoare raportate de campioană! Nivelul imens atins din bilete + Ce sumă îi datorează clubul lui Becali

FCSB și-a făcut public bilanțul contabil pe anul trecut: deși a realizat venituri incredibil de mari, n-a făcut profit aproape deloc!

Cheltuielile au fost enorme. De exemplu, bugetul salarial și al bonusurilor a crescut, față de 2024, cu 60% și a trecut de 14 milioane de euro.

Anul 2025 a fost cel mai bun an din ultimul deceniu pentru FCSB. Și sportiv, dar mai ales financiar.

S-a reușit câștigarea titlului, s-a ajuns în primăvara anului trecut până în optimile Europa League, iar în toamnă s-a accesat din nou tabloul principal din această competiție.

Consecința financiară a fost că s-au raportat venituri-record pentru ultimii ani. Mai exact 28 de milioane de euro.

De departe, cea mai mare sursă de venit a fost reprezentată de bonusurile de la UEFA. Care au trecut de 12 milioane de euro!

A doua sursă a provenit de la suporteri. Mai precis de pe urma biletelor la meciuri. Au contat pe cele 3 partide disputate cu casa închisă în startul lui 2025, în ediția precedentă a Europa League: cu Manchester United, PAOK Salonic și Lyon.

Apoi, cele din campionat și din vara-toamna anului trecut. De la fani, clubul s-a ales cu 6,6 milioane de euro. Exact dublu cât au însemnat sponsorizările și publicitatea!

De unde a generat FCSB cele 28 de milioane de euro în anul 2025

SURSA SUMA (mil. euro) UEFA 12,6 Bilete 6,6 Drepturi TV 3,3 Sponsorizări 3,3 Venituri din exploatare 2,1 Vânzări jucători 0,1 TOTAL 28 de milioane de euro

Comparativ cu precedenții ani, mai ales cu cei de dinainte de 2024, nivelul de acum e la foarte mare distanță.

Veniturile FCSB în ultimii 5 ani

AN SUMA (mil. euro) 2021 18 2022 15 2023 9 2024 24,5 2025 28

În ciuda unor încasări fabuloase, FCSB a închis anul 2025 aproape pe zero. De fapt, cu un profit infim, de sub 8.000 de euro.

În 2024, deși veniturile au fost mai mici, FCSB a făcut profit mare: 3,5 milioane de euro!

Cheltuielile anul trecut au fost, de asemenea, imense. Doar pentru bugetul salarial și al altor beneficii de care au beneficiat jucătorii, antrenori și angajații, s-au cheltuit peste 14 milioane de euro. Cu 60% peste ce fusese în 2024!

340.000 de euro e suma pe care FCSB a cheltuit-o în 2025 exclusiv cu impresarii fotbaliștilor

Marea diferență în minus din 2025 față de 2024 a fost reprezentată de veniturile de pe urma vânzărilor de fotbaliști.

Anul trecut, Becali a încasat doar puțin peste 100.000 de euro, din cedarea lui Ștefănescu în Turcia.

În schimb, acum 2 ani, s-au bifat peste 5 milioane de euro din transferuri.

Clubul încă îi e dator lui Gigi Becali

În documentele publicate de FCSB apar și datoriile pe care clubul le înregistra la 31 decembrie 2025.

Suma totală datorată era de puțin sub 10 milioane de euro, însă din acest nivel, peste 75% reprezintă de fapt creanța pe care Gigi Becali o deține în contul împrumuturilor și creditării pe care le-a realizat la FCSB.

Mai precis, clubul îi e dator propriului patron, conform documentelor, cu circa 7,4 milioane de euro.

În schimb, față de angajați, FCSB era practic pe zero cu datoriile, iar față de autoritățile fiscale suma era curentă și în cuantum destul de mic: circa 200.000 de euro.

2,25 milioane euro a alocat FCSB anul trecut pentru Centrul de Copii și Juniori, clubul lui Becali fiind pe locul 10 în ierarhia realizată de FRF privind clasificarea Academiilor de fotbal din România

