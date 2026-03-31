România a fost învinsă de Slovacia, scor 0-2, într-un meci amical între selecționatele eliminate din barajul de calificare la Campionatul Mondial.

Chiar dacă România a bifat prima ocazie a meciului, Slovacia a fost cea care a deschis scorul în partida de la Bratislava.

În minutul 7, în urma unui corner, Daniel Bîrligea și-a trimis mingea în proprie poartă, după o lovitură de cap a lui David Hancko.

În minutul 35, „tricolorii” au fost aproape să egaleze. Dennis Man a șutat puternic la colțul scurt, dar portarul Rodak a intervenit și a îndepărtat pericolul.

4 minute mai târziu, Bîrligea a șutat și el, dar mingea s-a dus mult peste poartă.

În finalul primei reprize, slovacii au fost aproape să majoreze diferența, dar Ionuț Radu a avut o intervenție de zile mari. Portarul de la Celta Vigo a respins spectaculos în corner mingea trimisă de Haraslin din lovitură liberă.

Repriza a doua a început cum nu se mai poate mai rău pentru România. Strelec a înscris după o greșeală imensă comisă de Aioani, care a intrat la pauză în locul lui Ionuț Radu.

„Tricolorii” au avut două șanse de a înscrie, ambele prin David Miculescu, în minutele 53 și 66, dar portarul Rodak a intervenit de fiecare dată. Partida s-a încheiat, astfel, cu victoria Slovaciei cu scorul de 2-0.

Slovacia - România 2-0

Au marcat: Bîrligea (7, autogol), Strelec (46)

Sfârșit de meci.

Min. 84 - Ghiță a trimis greșit mingea, care a ajuns Mraz. Slovacul a scăpat singur spre poarta lui Aioani, dar a șutat complet greșit, iar portarul român a intervenit.

Min. 82 - Același Bancu a centrat în careul advers, dar apărarea slovacă a respins mingea.

Min. 76 - Ratare monumentală a lui Mihăilă, care trimite din cădere mult pe lângă poartă.

Min. 66 - Man i-a pasat lui Bancu, care se afla în careul advers. Fundașul stânga a centrat, iar David Miculescu a fost aproape să înscrie, după o lovitură de cap, dar portarul slovac a respins spectaculos în corner.

Min. 61 - Schimbare la România: au ieșit Radu Drăgușin și Florin Tănase și au intrat Andrei Coubiș și Ianis Hagi.

Min. 53 - David Miculescu a fost aproape să înscrie. Nicușor Bancu a centrat în careu, iar jucătorul de la FCSB a reluat mingea cu capul, care a trecut puțin pe lângă poartă.

Min. 50 - Ștefan Baiaram a obținut un corner.

Min. 46 - GOL Slovacia (2-0) Aioani a fost introdus pe teren în locul lui Ionuț Radu. După doar 18 secunde din repriza secundă, acesta a comis o eroare imensă. Fiind presat de adversari, portarul de la Rapid a trimis greșit mingea, care a ajuns la Strelec și care a înscris cu poarta goală.

Pauză la Bratislava.

Min. 43 - Ionuț Radu a avut o intervenție spectaculoasă. Portarul român a respins în corner șutul lui Haraslin din lovitură liberă.

Min. 39 - Schimb de pase între Ștefan Baiaram și Daniel Bîrligea, care se sfârșește cu un șut mult peste poartă expediat de atacantul de la FCSB.

Min. 38 - Nicușor Bancu a centrat în careul advers, dar portarul slovac a prins mingea.

Min. 35 - Ocazie mare pentru România! Din afara careului, Dennis Man a șutat puternic la colțul scurt, dar Rodak a intervenit și a respins balonul.

Min. 27 - Benes a trimis o centrare periculoasă în careu, dar Drăgușin a respins fără emoții.

Min. 20 - Emoții în careul României. Haraslin a executat un corner, dar Ionuț Radu a prins în cele din urmă mingea și a îndepărtat pericolul.

Min. 17 - Bîrligea l-a faultat dur pe Lobotka la mijlocul terenului, iar arbitrul Ondrej Berka a fluierat imediat fault.

Min. 7 - GOL Slovacia (1-0) Haraslin a șutat cu piciorul stâng din afara careului, iar Ionuț Radu a respins în corner. În urma unei centrări, David Hancko a trimis mingea cu capul, care l-a lovit în piept pe Bîrligea, și a intrat în poartă.

Min. 2 - Prima ocazie bifată de România. Man i-a pasat lui Stanciu, care se afla în careu, și care a șutat cu piciorul stâng spre poartă, dar mingea a trecut mult pe lângă.

Min. 1 - A început partida!

Echipele de start:

SLOVACIA : 12. Rodák – 4. Valjent, 3. Vavro, 5. Obert, 16. Hancko – 19. Rigo, 22. Lobotka-cpt., 10. Bénes – 7. Suslov, 15. Strelec, 17. Haraslín

: 12. Rodák – 4. Valjent, 3. Vavro, 5. Obert, 16. Hancko – 19. Rigo, 22. Lobotka-cpt., 10. Bénes – 7. Suslov, 15. Strelec, 17. Haraslín Rezerve : 1. Dúbravka, 23. Takáč – 2. Pekarík, 6. Gyömbér, 8. Duda, 9. Mráz, 11. Tupta, 13. Hrošovský, 14. Škriniar, 18. M. Sauer, 20. Kaprálik, 21. Bero, 24. Mesík, 25. Krčík

: 1. Dúbravka, 23. Takáč – 2. Pekarík, 6. Gyömbér, 8. Duda, 9. Mráz, 11. Tupta, 13. Hrošovský, 14. Škriniar, 18. M. Sauer, 20. Kaprálik, 21. Bero, 24. Mesík, 25. Krčík Antrenor : Francesco Calzona

: Francesco Calzona ROMÂNIA : 1. Radu – 2. Rațiu, 3. Drăgușin, 5. Ghiță, 8. Baiaram, 9. Bîrligea, 10. Stanciu-cpt., 11. Bancu, 19. Tănase, 20. Man, 21. Dragomir

: 1. Radu – 2. Rațiu, 3. Drăgușin, 5. Ghiță, 8. Baiaram, 9. Bîrligea, 10. Stanciu-cpt., 11. Bancu, 19. Tănase, 20. Man, 21. Dragomir Rezerve : 12. L. Popescu, 16. Aioani – 4. Rus, 6. Screciu, 7. Dobre, 13. Mihăilă, 14. Hagi, 15. Burcă, 17. Miculescu, 18. R. Marin, 22. M. Coman, 23. Sorescu, 24. Coubiș, 25. Petrila, 26. Ciubotaru

: 12. L. Popescu, 16. Aioani – 4. Rus, 6. Screciu, 7. Dobre, 13. Mihăilă, 14. Hagi, 15. Burcă, 17. Miculescu, 18. R. Marin, 22. M. Coman, 23. Sorescu, 24. Coubiș, 25. Petrila, 26. Ciubotaru Antrenor : Ionel Gane

: Ionel Gane Stadion : Narodny futbalovy stadion (Bratislava)

: Narodny futbalovy stadion (Bratislava) Arbitru: Ondrej Berka (Cehia)

Pentru partida din această seară au fost vândute 18.000 de bilete, însă acestea au făcut parte dintr-un pachet care a inclus și meciul anterior al Slovaciei, semifinala barajului de calificare cu Kosovo.

Estimările organizatorilor arată că la jocul de la Bratislava vor fi prezenți aproximativ 10.000 de spectatori, dintre care în jur de 400 vor susține România.

România și Slovacia au stabilit ca la meciul din această seară fiecare echipă să poată face, în premieră, până la 8 schimbări, în cel mult 3 opriri ale jocului.

„Protocolul s-a schimbat, dacă până acum erau permise maximum 6 schimbări, de-acum se pot face de la 8 la 11 schimbări depinde cum se înțeleg delegațiile.

Noi vom putea face 8 schimbări, așa ne-am înțeles cu slovacii. UEFA a permis lucrul acesta, probabil în perspectiva Mondialului”, a spus ieri consilierul FRF Andrei Vochin, la Digi Sport.

Înaintea deplasării, atenția s-a mutat și asupra stării de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu.

Tehnicianului i s-a făcut rău în timpul cantonamentului și a rămas internat la Spitalul Universitar.

Naționala va fi condusă la Bratislava de „secundul” Jerry Gane, care va ține legătura cu Lucescu.

Ultima oară când România a fost condusă de antrenorii secunzi s-a întâmplat la amicalul cu Brazilia, încheiat 0-1 pe 7 iunie 2011.

Atunci, Ștefan Iovan i-a ținut locul pe bancă lui Răzvan Lucescu, cel care demisionase cu o lună înainte.

Jerry Gane: „Am avut zile grele după meciul cu Turcia”

Jerry Gane a prefațat amicalul cu Slovacia și a subliniat că echipa națională va trata partida cu maximă seriozitate.

„Nu e ușor, am avut zile grele după Turcia, am fost supărați, afectați, după evenimentul neplăcut cu nea Mircea nu a fost ușor să trecem peste aceste momente delicate.

Suntem mai bine, pentru că și el e mai bine. Ne-a sunat, ne-a zis că totul e sub control, e mai bine. Starea de spirit s-a schimbat față de ieri. Ieri au fost momente grele.

Gândul meu e doar pentru meciul de mâine. Atât eu, cât și stafful trebuie să mobilizăm la maximum echipa, vom trata foarte serios meciul. Ne gândim în primul rând să-i aducem o bucurie lui nea Mircea. După, vom vedea”, a declarat acesta, la conferința de presă premegătoare partidei.

Mă gândesc strict la antrenament și la meci. Am lucrat și cu Cosmin Contra, apoi cu Edi Iordănescu, acum e o onoare să lucrez cu Mircea Lucescu. E o mândrie și o bucurie imensă să fac parte din stafful naționalei” Jerry Gane

Lotul României pentru meciul cu Slovacia

PORTARI

Andrei RADU (Celta Vigo, 8/0)

(Celta Vigo, 8/0) Laurențiu POPESCU (U Craiova, 0/0)

(U Craiova, 0/0) Marian AIOANI (Rapid, 0/0)

(Rapid, 0/0) Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)

(Gaziantep | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)

(Universitatea Craiova, 22/1) Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)

(Universitatea Cluj, 0/0) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)

(Universitatea Craiova, 50/2) Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

(Universitatea Craiova, 6/0) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)

(FCSB, 26/5) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)

(PSV | Țările de Jos, 43/11) Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)

(Rapid, 5/0) Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)

(Rizespor | Turcia, 33/5) Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)

(Rapid, 2/0) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)

(FCSB, 7/2) David MICULESCU (FCSB, 6/0)

(FCSB, 6/0) Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport