Rapid a plecat în Austria VIDEO. La aeroport a fost prezent inclusiv jucătorul anunțat astăzi + Kamara, dezvăluiri despre primele zile la club

Rapid a decolat, luni, spre cantonamentul din Austria, unde va sta 12 zile și va disputa patru amicale, cu Dinamo Kiev (Ucraina), Rapid Viena (Austria), Kosice (Slovacia) și Slovan Liberec (Cehia).

La aeroport a fost prezent inclusiv tânărul jucător Jason Kodor (20 de ani), al cărui transfer a fost anunțat chiar astăzi.

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Mohammed Kamara (28 de ani), atacantul transferat de Rapid de la CFR Cluj, a vorbit despre primele zile la gruparea giuleșteană, chiar înainte de plecarea în cantonament.

Mohammed Kamara, despre primele zile la Rapid: „Toată lumea muncește din greu aici”

La mai bine de o săptămână de la reunirea lotului alb-vișiniilor, Mohamed Kamara a vorbit de pe aeroport despre experiența la gruparea din Capitală.

„Totul e foarte bine până acum. Sunt în formă, mă simt foarte bine și abia aștept să văd ce va urma. Clubul este foarte bine organizat, echipa este și ea foarte bine organizată pentru că toată lumea muncește din greu aici.

(n.r. - despre primul meci din campionat, cu Sepsi, pe Giulești) O să fie extraordinar. Atmosfera este fabuloasă acasă și cred că o să mă simt foarte bine aici.

Muncesc din greu în fiecare zi, mă pregătesc pentru noul sezon și mă simt foarte bine, sper doar să nu mă mai accidentez”, a declarat Mohammed Kamara.

Mohammed Kamara a ajuns în această vară la Rapid, fiind transferat de la CFR Cluj, echipa la care a petrecut ultimele două sezoane.

În tricoul „feroviarilor”, acesta a jucat 42 de meciuri în care a marcat 11 goluri și a oferit o pasă decisivă. A cucerit și Cupa României, în sezonul 2024/2025.

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