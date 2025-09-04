Nemulțumirea lui Lucescu Selecționerul României nu și-a dorit amicalul cu Canada, dar a trebuit să se conformeze: „FIFA nu acceptă”
Mircea Lucescu/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Nemulțumirea lui Lucescu Selecționerul României nu și-a dorit amicalul cu Canada, dar a trebuit să se conformeze: „FIFA nu acceptă"

Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Alexandru Smeu
Publicat: 04.09.2025, ora 13:38
Actualizat: 04.09.2025, ora 13:38
  • ROMÂNIA - CANADA. Mircea Lucescu (80 de ani) a dezvăluit că nu și-a dorit ca naționala să dispute un meci amical cu reprezentativa condusă de Jesse Marsch (51 de ani).
  • Motivul selecționerului, în rândurile de mai jos.
  • România - Canada se joacă vineri, de la ora 21:00, pe Arena Națională. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Selecționerul României ar fi vrut să aibă la dispoziție o săptămână de pregătire înaintea meciului cu Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Partida de la Nicosia este una cheie în lupta cu principalele contracandidate la locul 1 în grupă, Austria și Bosnia.

ROMÂNIA - CANADA. Mircea Lucescu: „Aș fi preferat să nu joc”

„În primul rând, aș fi preferat să nu joc. Preferam să am echipa la dispoziție o săptămână, să pregătim foarte bine meciul cu Cipru, care devine un meci vital pentru viitorul echipei naționale spre Campionatul Mondial.

Dar FIFA nu acceptă și nu permite niciunui echipe naționale să aibă un avantaj în această competiție și atunci am luat un joc.

Întâlnim o echipă extrem de motivată, o echipă care și pregătește prezența la Campionatul Mondial. Pentru ei nu o să fie un meci amical.

Pentru noi poate să fie un meci în care vor putea încerca puțin și alți jucători, pentru că alt meci amical nu mai există.

De aceea am promovat patru jucători de echipa de tineret, pentru a da continuitate. Altfel rămânem tot cu generații care deodată dispar și nu mai trebuie să așteptăm încă vreo 5-6 ani. La echipa națională trebuie să fie o selecție continuă.

Așa au apărut și Sava, Baiaram, Borza, și Luis Munteanu. Sigur, ei trebuie în primul rând să adapteze grupului și bineînțeles și filozofia acestei echipe, după care depinde doar de ei să rămână mai departe.

Pentru mine este un meci de pregătire, în același timp să-mi dau seama de jucătorii care au jucat mai puțin la națională sau poate nu au făcut-o deloc. Să văd în ce măsură se adaptează atmosferei cu totul speciale pe care o creează un meci internațional la nivelul național.

E cu totul altceva. Nu se compară cu niciun fel de meci de club și nici măcar cu prezența în cupele europene. Aici, responsabilitatea este imensă.

Le spun și jucătorilor mei că la cluburile voastre aveți un număr de suporteri care e legat de echipa respectivă, dar la echipa națională aveți toată țara în spatele vostru.

Responsabilitatea este imensă. Și prezența voastră la echipa națională trebuie să fie permanent pozitivă.

Este un meci extrem de important, e bine să câștigăm pentru a da echipei entuziasm înaintea meciului cu Cipru”, a declarat Mircea Lucescu la conferința de presă.

Lotul României

Selecționerul Mircea Lucescu are la dispoziție 25 de jucători pentru meciurile cu Canada și Cipru, 13 stranieri și 12 fotbaliști din campionatul intern.

Convocați și ei, Daniel Bîrligea și Andrei Borza s-au accidentat și vor fi indisponibili. În locul fotbalistului de la Rapid, „Il Luce” l-a chemat pe Alexandru Chipciu.

  • Portari: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
  • Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Alexandru CHIPCIU (U Cluj, 48/6);
  • Mijlocași: Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);
  • Atacanți: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia3 (4-1)9
2. Austria2 (6-1)6
3. România4 (8-4)6
4. Cipru3 (3-4)3
5. San Marino4 (1-12)0

mircea lucescu cipru romania canada preliminarii cm 2026
