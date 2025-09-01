Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United

Erik ten Hag (55 de ani) a fost demis de Bayern Leverkusen, după doar trei meciuri oficiale.

Venit la Bayer Leverkusen ca înlocuitor al lui Xabi Alonso, Erik ten Hag și-a început mandatul cu o victorie, 4-0, cu SG Grossaspach, în Cupa Germaniei.

Ulterior, lucrurile au luat o întorsătură nefastă pentru fosta campioană din Bundesliga.

„Farmaciștii” au fost învinși în prima etapă, scor 1-2, pe teren propriu de Hoffenheim, iar în weekend au remizat, scor 3-3, pe terenul celor de la Werder Bremen, deși au condus cu 3-1 și au avut un om în plus mai bine de jumătate de oră.

Erik ten Hag a fost demis de Leverkusen

Rezultatul de la Bremen a umplut paharul, iar șefii celor de la Leverkusen au luat decizia de a-l concedia pe Erik ten Hag.

Fostul antrenor al celor de la Manchester United a fost demis după doar trei meciuri oficiale!

„Bayer 04 Leverkusen s-a despărțit de antrenorul principal Erik ten Hag, cu efect imediat.

Antrenamentele vor fi preluate, pentru moment, de către staff-ul tehnic secund”, a anunțat Bayer Leverkusen pe rețelele de socializare.

Ten Hag preluase banca celor de la Bayer Leverkusen pe 26 mai. Go Ahead Eagles și Ajax sunt echipele pe care le-a mai condus olandezul de-a lungul timpului.

În octombrie 2024, Ten Hag a fost concediat de Manchester United, după ce echipa ajunsese pe locul 14.

Trofeele câștigate de antrenorul Erik ten Hag

Bayern Munchen 2: Regionalliga Bavaria (2013/14)

Regionalliga Bavaria (2013/14) Ajax Amsterdam: Cupa Olandei (18/19, 20/21), Campionatul Olandei (18/19, 20/21, 21/22), Supercupa Olandei (19/20)

Cupa Olandei (18/19, 20/21), Campionatul Olandei (18/19, 20/21, 21/22), Supercupa Olandei (19/20) Manchester United: Cupa Ligii Angliei (22/23), Cupa Angliei (23/24).

Rezumat VIDEO. Werder Bremen - Bayer Leverkusen 3-3

