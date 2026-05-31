„Nu reușesc să mă cenzurez” Mihai Stoica a comentat conflictul dintre Tavi Popescu și fanii lui Dinamo: „Foarte bine a făcut”

alt-text Publicat: 31.05.2026, ora 10:08
alt-text Actualizat: 31.05.2026, ora 10:09
  • Mihai Stoica (61 de ani) a vorbit despre conflictul dintre Octavian Popescu și fanii dinamoviști.
  • Oficialul FCSB a comentat și sărbătoarea sa de pe stadionul „Arcul de Triumf”.
  • Vineri, FCSB a învins-o pe Dinamo cu scorul de 2-1, după prelungiri, și și-a asigurat prezența în cupele europene pentru al 24-lea sezon consecutiv.
După fluierul de final al partidei, Mihai Stoica a fost surprins jubilând în loja de la stadionul „Arcul de Triumf”. Acesta a lovit cu picioarele plexiglasul, și-a ridicat tricoul și le-a arătat mușchii dinamoviștilor.

Prime de 7 cifre. Fiecare! Cât au câștigat jucătorii lui PSG pentru al doilea triumf la rând în Liga Campionilor. Ce e special la bonusuri!
Cum comentează Mihai Stoica imaginile cu bucuria sa: „Nu prea îmi place”

După ce a revăzut imaginile, Mihai Stoica a glumit și a spus că nu prea reușește să se comporte adecvat vârstei pe care o are.

Nu prea îmi place, că nu reușesc să mă cenzurez și să mă comport ca un om de 61 de ani. Dar ce pot să fac, dacă vârsta biologică e alta?”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

În urma victoriei cu Dinamo, FCSB s-a calificat în turul doi preliminar din Conference League.

Roș-albaștrii vor fi cap de serie în toate cele trei tururi preliminare care stau între ei și faza ligii.

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2, în finala barajului pentru Conference League

Mihai Stoica îi ia apărarea lui Octavian Popescu: „L-au ironizat și l-au jignit non-stop

Mihai Stoica a vorbit și despre contrele pe care Tavi Popescu le-a avut cu fanii lui Dinamo după meci, în special cu facțiunea „DDB Italia”.

Jucătorul de la FCSB i-a ironizat pe suporterii „câinilor” după succesul de pe „Arcul de Triumf”. În secțiunea de story de pe Instagram, Popescu a postat și un selfie, însoțit de mesajele „DDB Italiaaaa” și „Miawwww”.

„DDB Italia a făcut serial. Ei au treabă cu Octavian Popescu. L-au ironizat și l-au jignit non-stop. Și atunci… Au și ei destui jucători cu care ar putea să facă serial.

Nu trebuie neapărat să facă serial cu Tavi. Decât să se ia încontinuu de Octavian Popescu. Și a zis și el până la urmă. Aia e.

Este unul dintre protagoniștii celor două meciuri, cu Botoșani și Dinamo. Mie mi-ar fi plăcut să rămână exact așa (n.r. acest Miaww).

Dacă așa a simțit să le dea și el o replică celor care l-au jignit non-stop, foarte bine a făcut. Vă rog eu, dacă vreți, să vedeți cam ce-i fac DDB Italia lui Octavian Popescu (n.r. în online). Și atunci …asta e explicația”, a precizat Mihai Stoica.

Popescu s-a contrat și cu câțiva fani adverși pe Facebook. Pe unul dintre el l-a și înjurat!

Pe pagina sa personală de Facebook, Tavi Popescu a mai postat o imagine cu Mihai Toma, coechipierul său de la FCSB.

Cei doi au fost atacați de un utilizator, în secțiunea de comentarii, care a scris: „Doi inculți, ați face bine să jucați fotbal, unul are mintea unei vaci iar celălalt numai când te uiți la fața lui îți dai seama cat de prost e”.

Popescu a reacționat imediat și a înjurat acea persoană: „Să-ți băgăm...”. Comentariul a fost șters ulterior de jucătorul de la FCSB.

Un alt internaut a adăugat comentariul: „Aveți 12 clase împreună?” (n.r. Tavi Popescu cu Mihai Toma). Răspunsul lui Popescu a fost: „Poate”.

Și această postare a fost, ulterior, ștearsă de fotbalistul roș-albaștrilor.

