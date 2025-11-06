Haaland scrie istorie Atacantul lui Manchester City a reușit o performanță pe care nici Cristiano Ronaldo nu a bifat-o

Manchester City - Borussia Dortmund 4-1. Erling Haaland (25 de ani), atacantul „cetățenilor”, a înscris în minutul 29 și a stabilit un nou record.

Norvegianul a înscris în fiecare dintre ultimele cinci apariții în Liga Campionilor, lucru care nu a fost reușit nici măcar de Cristiano Ronaldo (40 de ani).

Erling Haaland a mai înscris în cinci meciuri consecutive în Liga Campionilor și pentru Borussia Dortmund, dar și pentru Salzburg.

FOTO. Haaland a marcat din nou și a stabilit un nou record

În partida din runda 4 din Liga Campionilor, Erling Haaland a marcat din nou și a ajuns la 18 goluri marcate în acest sezon în 14 partide disputate.

Astfel, după această reușită, atacantul norvegian a devenit primul jucător din istoria Ligii Campionilor care a reușit să marcheze în 5 apariții consecutive pentru trei echipe diferite: Manchester City, Borussia Dortmund și Red Bull Salzburg, potrivit thesun.co.uk.

În minutul 29 al partidei de miercuri, Jeremy Doku a trecut în viteză de un adversar și a centrat pe jos în careu.

Acolo se afla Erling Haaland, care s-a demarcat la timp, a șutat puternic și a înscris, Gregor Kobel neavând nicio șansă să apere lovitura norvegianului.

Golul împotriva fostei sale echipe îi aduce lui Erling Haaland un record de 54 de goluri marcate în 52 de partide disputate.

Acest lucru îl poziționează pe Haaland pe locul 10 în clasamentul all-time al marcatorilor din Liga Campionilor, la doar trei goluri în spatele lui Thomas Muller.

În fruntea clasamentului se află Cristiano Ronaldo, cu 141 de goluri, fiind urmat de Lionel Messi, cu 129 de reușite.

A marcat un gol în seara asta, dar el (n.r. - Erling Haaland) înseamnă mult mai mult decât goluri și pase decisive. Este foarte important pentru noi Jeremy Doku, jucător la Manchester City

Erling Haaland a fost transferat de Manchester City în 2022 de la Borussia Dortmund pentru 60 de milioane de euro.

Cifrele lui Erling Haaland la nivel de club:

Bryne - 16 goluri

- 16 goluri Molde - 50 goluri și 20 pase decisive

- 50 goluri și 20 pase decisive Salzburg - 27 de goluri și 29 de pase decisive

- 27 de goluri și 29 de pase decisive Borussia Dortmund - 89 de goluri și 86 de pase decisive

- 89 de goluri și 86 de pase decisive Manchester City - 160 de goluri și 142 de pase decisive

180 de milioane de euro valorează Erling Haaland, conform Transfermarkt

