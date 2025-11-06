Haaland scrie istorie  Atacantul lui Manchester City a reușit o performanță pe care nici Cristiano Ronaldo nu a bifat-o +10 foto
Erling Haaland
Liga Campionilor

Haaland scrie istorie Atacantul lui Manchester City a reușit o performanță pe care nici Cristiano Ronaldo nu a bifat-o

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 06.11.2025, ora 14:13
alt-text Actualizat: 06.11.2025, ora 14:13
  • Manchester City - Borussia Dortmund 4-1. Erling Haaland (25 de ani), atacantul „cetățenilor”, a înscris în minutul 29 și a stabilit un nou record.
  • Norvegianul a înscris în fiecare dintre ultimele cinci apariții în Liga Campionilor, lucru care nu a fost reușit nici măcar de Cristiano Ronaldo (40 de ani).

Erling Haaland a mai înscris în cinci meciuri consecutive în Liga Campionilor și pentru Borussia Dortmund, dar și pentru Salzburg.

Zidul din fața FCSB Basel a câștigat ceva important după transferul austriacului de origine română
Citește și
Zidul din fața FCSB Basel a câștigat ceva important după transferul austriacului de origine română
Citește mai mult
Zidul din fața FCSB Basel a câștigat ceva important după transferul austriacului de origine română

FOTO. Haaland a marcat din nou și a stabilit un nou record

În partida din runda 4 din Liga Campionilor, Erling Haaland a marcat din nou și a ajuns la 18 goluri marcate în acest sezon în 14 partide disputate.

Astfel, după această reușită, atacantul norvegian a devenit primul jucător din istoria Ligii Campionilor care a reușit să marcheze în 5 apariții consecutive pentru trei echipe diferite: Manchester City, Borussia Dortmund și Red Bull Salzburg, potrivit thesun.co.uk.

În minutul 29 al partidei de miercuri, Jeremy Doku a trecut în viteză de un adversar și a centrat pe jos în careu.

Acolo se afla Erling Haaland, care s-a demarcat la timp, a șutat puternic și a înscris, Gregor Kobel neavând nicio șansă să apere lovitura norvegianului.

Golul lui Erling Haaland din meciul Manchster City - Borussia Dortmund. Foto: Captură YouTube/Prima Sport
Golul lui Erling Haaland din meciul Manchster City - Borussia Dortmund. Foto: Captură YouTube/Prima Sport

Galerie foto (10 imagini)

Golul lui Erling Haaland din meciul Manchster City - Borussia Dortmund. Foto: Captură YouTube/Prima Sport Golul lui Erling Haaland din meciul Manchster City - Borussia Dortmund. Foto: Captură YouTube/Prima Sport Golul lui Erling Haaland din meciul Manchster City - Borussia Dortmund. Foto: Captură YouTube/Prima Sport Golul lui Erling Haaland din meciul Manchster City - Borussia Dortmund. Foto: Captură YouTube/Prima Sport Golul lui Erling Haaland din meciul Manchster City - Borussia Dortmund. Foto: Captură YouTube/Prima Sport
+10 Foto
labels.photo-gallery

Golul împotriva fostei sale echipe îi aduce lui Erling Haaland un record de 54 de goluri marcate în 52 de partide disputate.

Acest lucru îl poziționează pe Haaland pe locul 10 în clasamentul all-time al marcatorilor din Liga Campionilor, la doar trei goluri în spatele lui Thomas Muller.

În fruntea clasamentului se află Cristiano Ronaldo, cu 141 de goluri, fiind urmat de Lionel Messi, cu 129 de reușite.

A marcat un gol în seara asta, dar el (n.r. - Erling Haaland) înseamnă mult mai mult decât goluri și pase decisive. Este foarte important pentru noi Jeremy Doku, jucător la Manchester City

Erling Haaland a fost transferat de Manchester City în 2022 de la Borussia Dortmund pentru 60 de milioane de euro.

Cifrele lui Erling Haaland la nivel de club:

  • Bryne - 16 goluri
  • Molde - 50 goluri și 20 pase decisive
  • Salzburg - 27 de goluri și 29 de pase decisive
  • Borussia Dortmund - 89 de goluri și 86 de pase decisive
  • Manchester City - 160 de goluri și 142 de pase decisive
180 de milioane de euro
valorează Erling Haaland, conform Transfermarkt

Citește și

Special pentru Ienei UEFA a confirmat pentru GOLAZO.ro ce se va întâmpla joi înainte de Basel - FCSB
Europa League
13:46
Special pentru Ienei UEFA a confirmat pentru GOLAZO.ro ce se va întâmpla joi înainte de Basel - FCSB
Citește mai mult
Special pentru Ienei UEFA a confirmat pentru GOLAZO.ro ce se va întâmpla joi înainte de Basel - FCSB
Scene șocante în Vallecas  Fanii lui Rayo și ai lui Lech Poznan, grupuri radicale cu ideologii opuse, s-au bătut în stradă, înainte de meciul din Conference League
Conference League
12:46
Scene șocante în Vallecas Fanii lui Rayo și ai lui Lech Poznan, grupuri radicale cu ideologii opuse, s-au bătut în stradă, înainte de meciul din Conference League
Citește mai mult
Scene șocante în Vallecas  Fanii lui Rayo și ai lui Lech Poznan, grupuri radicale cu ideologii opuse, s-au bătut în stradă, înainte de meciul din Conference League

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Liga Campionilor Manchester City borussia dortmund GOL erling haaland
Știrile zilei din sport
„Steaua București!” MM, replică acidă pentru Talpan, după ce ultrașii i-au întrerupt interviul la Basel 
Superliga
06.11
„Steaua București!” MM, replică acidă pentru Talpan, după ce ultrașii i-au întrerupt interviul la Basel
Citește mai mult
„Steaua București!” MM, replică acidă pentru Talpan, după ce ultrașii i-au întrerupt interviul la Basel 
Gemenii gafelor FOTO. Meci compromis pentru FCSB după două gafe jenante: Târnovanu, eliminat după un henț stupid + Ngezana l-a imitat la faza următoare!
Europa League
06.11
Gemenii gafelor FOTO. Meci compromis pentru FCSB după două gafe jenante: Târnovanu, eliminat după un henț stupid + Ngezana l-a imitat la faza următoare!
Citește mai mult
Gemenii gafelor FOTO. Meci compromis pentru FCSB după două gafe jenante: Târnovanu, eliminat după un henț stupid + Ngezana l-a imitat la faza următoare!
Olaru, ce GOLAZO FOTO. Faza serii în Europa: căpitanul FCSB a marcat un gol de senzație cu Basel
Europa League
06.11
Olaru, ce GOLAZO FOTO. Faza serii în Europa: căpitanul FCSB a marcat un gol de senzație cu Basel
Citește mai mult
Olaru, ce GOLAZO FOTO. Faza serii în Europa: căpitanul FCSB a marcat un gol de senzație cu Basel
FC Basel - FCSB 3-1 Campioana, învinsă de un Basel modest, după gafele stupide ale lui Târnovanu și Ngezana
Europa League
06.11
FC Basel - FCSB 3-1 Campioana, învinsă de un Basel modest, după gafele stupide ale lui Târnovanu și Ngezana
Citește mai mult
FC Basel - FCSB 3-1 Campioana, învinsă de un Basel modest, după gafele stupide ale lui Târnovanu și Ngezana
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
07:11
„Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap”
 „Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap”
00:26
„Puteam să mai marcăm” Mirel Rădoi și-a lăudat jucătorii după victoria cu Rapid Viena + mesaj pentru Baiaram
„Puteam să mai marcăm”  Mirel Rădoi și-a lăudat jucătorii după victoria cu Rapid Viena + mesaj pentru Baiaram
00:25
Cristian Geambașu Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Cristian Geambașu Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
01:35
„E fabulos” Cine este jucătorul lăudat de Mihai Rotaru: „O fază extraordinară”
„E fabulos” Cine este jucătorul lăudat de Mihai Rotaru: „O fază extraordinară”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Top stiri din sport
Rapid Viena - U Craiova 0-1 Oltenii obțin o victorie mare în Austria și visează la primăvara europeană
Conference League
06.11
Rapid Viena - U Craiova 0-1 Oltenii obțin o victorie mare în Austria și visează la primăvara europeană
Citește mai mult
Rapid Viena - U Craiova 0-1 Oltenii obțin o victorie mare în Austria și visează la primăvara europeană
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Special
05.11
„Am vrut să mă sinucid” Mărturie tulburătoare: o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Citește mai mult
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Seară nebună &icirc;n Ligă&nbsp;Interul lui Chivu &icirc;nvinge greu + Dragomir integralist &icirc;ntr-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Liga Campionilor
06.11
Seară nebună în Ligă Interul lui Chivu învinge greu + Dragomir integralist într-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Citește mai mult
Seară nebună &icirc;n Ligă&nbsp;Interul lui Chivu &icirc;nvinge greu + Dragomir integralist &icirc;ntr-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Rivalitatea nu mai contează Gestul fanilor lui Dinamo, după decesul lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect pentru un om extraordinar”
Superliga
06.11
Rivalitatea nu mai contează Gestul fanilor lui Dinamo, după decesul lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect pentru un om extraordinar”
Citește mai mult
Rivalitatea nu mai contează Gestul fanilor lui Dinamo, după decesul lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect pentru un om extraordinar”

Echipe/Competiții

fcsb 72 CFR Cluj 32 dinamo bucuresti 21 rapid 16 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
07.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share