Haaland vede toate glumele  FOTO. Cum a reacțonat după ce a fost comparat cu personajul negativ din Dragon Ball +8 foto
Foto: Instagram/@complexpop
Campionatul Mondial

Haaland vede toate glumele FOTO. Cum a reacțonat după ce a fost comparat cu personajul negativ din Dragon Ball

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.07.2026, ora 10:12
alt-text Actualizat: 09.07.2026, ora 10:14
  • Erling Haaland (25 de ani), vedeta Norvegiei și unul dintre cei mai buni marcatori de la CM 2026, este protagonistul mai multor imagini virale pe rețelele de socializare.
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În cele 4 din 5 meciuri jucate până acum la Campionatul Mondial, atacantul lui Manchester City a strălucit în tricoul Norvegiei.

Haaland a marcat 7 goluri, la egalitate cu Mbappe, dar cu unul mai puțin față de Lionel Messi.

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FOTO. Erling Haaland, comparat cu Majin Buu, din seria Dragon Ball

După ce Haaland a înscris două goluri în poarta Braziliei în optimile CM 2026 și a calificat Norvegia în faza următoare a competiției, atacantul a fost subiectul mai multor meme-uri pe rețelele de socializare.

Internauții l-au comparat pe Haaland cu răufăcătorul Majin Buu, din seria Dragon Ball. În mai multe postări din mediul onine, cei doi apar în ipostaze aproape identice.

Erling Haaland, comparat cu Majin Buu din seria Dragon Ball. Foto: Instagram/@modernnotoriety
Erling Haaland, comparat cu Majin Buu din seria Dragon Ball. Foto: Instagram/@modernnotoriety

Galerie foto (8 imagini)

Erling Haaland, comparat cu Majin Buu din seria Dragon Ball. Foto: Instagram/@modernnotoriety Erling Haaland, comparat cu Majin Buu din seria Dragon Ball. Foto: Instagram/@modernnotoriety Erling Haaland, comparat cu Majin Buu din seria Dragon Ball. Foto: Instagram/@complexpop Erling Haaland, comparat cu Majin Buu din seria Dragon Ball. Foto: Instagram/@modernnotoriety Erling Haaland, comparat cu Majin Buu din seria Dragon Ball. Foto: Instagram/@complexpop
+8 Foto
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Una dintre postări a fost observată și de atacantul norvegian, care a răspuns în secțiunea de comentarii.

„Adică, nu pot spune că nu sunt de acord”, a scris Haaland. Comentariul său a adunat peste 120.000 de aprecieri.

Comentariul adăugat de Haaland. Foto: captură Instagram/@hidden.ny Comentariul adăugat de Haaland. Foto: captură Instagram/@hidden.ny
Comentariul adăugat de Haaland. Foto: captură Instagram/@hidden.ny

În sferturile CM 2026, Norvegia va juca cu Anglia. Meciul va avea loc în noaptea dintre duminică și luni, de la ora 00:00.

Evoluțiile lui Haaland de la acest turneu final:

  • Norvegia - Irak 4-1 (două goluri, o pasă decisivă)
  • Norvegia - Senegal 3-2 (două goluri)
  • Norvegia - Franța 1-4 (rezervă neutilizată)
  • Norvegia - Coasta de Fildeș 2-1 (un gol)
  • Norvegia - Brazilia 2-1 (două goluri)
200 de milioane de euro
este cota de piață a lui Erling Haaland, conform Transfermarkt

Cine este Majin Buu

Majin Buu este unul dintre cei mai cunoscuți răufăcători din Dragon Ball. El este adversarul principal al lui Son Goku și al prietenilor săi în partea finală a seriei.

De-a lungul poveștii, Buu trece prin mai multe transformări. Inițial apare într-o formă dolofană și jucăușă, dar extrem de puternică, după care evoluează în versiuni tot mai agresive și malefice.

Pe măsură ce seria evoluează, Buu devine un personaj pozitiv.

Erling Haaland, comparat cu Majin Buu din seria Dragon Ball. Foto: Instagram/@modernnotoriety
Erling Haaland, comparat cu Majin Buu din seria Dragon Ball. Foto: Instagram/@modernnotoriety

Galerie foto (8 imagini)

Erling Haaland, comparat cu Majin Buu din seria Dragon Ball. Foto: Instagram/@modernnotoriety Erling Haaland, comparat cu Majin Buu din seria Dragon Ball. Foto: Instagram/@modernnotoriety Erling Haaland, comparat cu Majin Buu din seria Dragon Ball. Foto: Instagram/@complexpop Erling Haaland, comparat cu Majin Buu din seria Dragon Ball. Foto: Instagram/@modernnotoriety Erling Haaland, comparat cu Majin Buu din seria Dragon Ball. Foto: Instagram/@complexpop
+8 Foto
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