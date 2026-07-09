Taxă de zeci de mii de euro Un fotbalist care bate la porțile naționalei, dat în judecată de clubul care l-a format: „Avem o convenție din 2014”

Fotbalistul Petrolului Ploiești, Andres Dumitrescu, este chemat în instanță de clubul la care s-a format ca junior.

ACS Viitorul Argeș îi solicită 25.000 de euro pentru că fundașul stânga, aflat și în vizorul naționalei, a ajuns în 2023 să joace în străinătate.

Între cele două părți a mai existat un litigiu: Viitorul Argeș a obținut 20.000 de euro după ce Andres Dumitrescu a debutat în Liga 1.

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Andres Dumitrescu (25 de ani), fundașul stânga al Petrolului Ploiești, se judecă cu ACS Viitorul Argeș Alexandru Duminică, unul dintre cluburile la care s-a format în perioada junioratului.

Andres Dumitrescu și ACS Viitorul Argeș: litigiu de 25.000 de euro

După ce, în 2024, Curtea de Apel Craiova l-a obligat să achite 20.000 de euro fostului club, Andres Dumitrescu și ACS Viitorul Argeș se întâlnesc din nou la Judecătoria Slatina. De această dată, miza este de 25.000 de euro.

Totul pornește de la o convenție civilă semnată pe 1 martie 2014 între ACS Viitorul Argeș și tatăl fostului internațional de tineret, deoarece la acel moment Andres Dumitrescu era minor.

Taxe pentru Liga 1 și transfer în străinătate. „A fost de acord să susțină clubul dacă ajunge fotbalist”

Potrivit lui Alexandru Duminică, președintele clubului, documentul prevede mai multe clauze care stabilesc obligații financiare diferite, în funcție de evoluția carierei jucătorului.

„Andres Dumitrescu a fost junior la noi timp de cinci ani, între 2012 și 2017, nu doi ani cum spune el. I-am asigurat masă, cazare și echipament sportiv. Tot, tot, tot.

În 2014 am semnat o convenție civilă cu tatăl său, pentru că Andres era minor. A fost de acord să susțină clubul dacă ajunge fotbalist.

Documentul prevede anumite clauze. Dacă debutează în Liga 1 plătește o sumă, iar dacă se transferă în străinătate plătește o altă sumă.

După ce a ajuns în Liga 1, la Sepsi, am câștigat în instanță și am primit 20.000 de euro.

Acum solicităm alți 25.000 de euro deoarece în 2023 s-a îndeplinit și clauza transferului în străinătate. El a jucat în Cehia, la Slavia Praga, iar apoi la Sigma Olomouc.

Andres Dumitrescu e singurul din generația lui care a ajuns fotbalist”, a declarat Alexandru Duminică pentru GOLAZO.ro.

Andres Dumitrescu contestă pretențiile ACS Viitorul Argeș

În acțiunea depusă la Judecătoria Slatina, ACS Viitorul Argeș susține că i-a solicitat în repetate rânduri lui Andres Dumitrescu să achite suma de 25.000 de euro prevăzută în convenție, însă acesta a refuzat, invocând lipsa banilor.

De cealaltă parte, Andres Dumitrescu contestă atât pretențiile financiare, cât și convenția invocată de fostul său club.

De ce spune Andres Dumitrescu că a plecat de la Viitorul Argeș

În apărarea depusă la dosar, fotbalistul susține că s-a pregătit doar doi ani la ACS Viitorul Argeș, între 2013-24.08.2015.

Andres Dumitrescu precizează că la vârsta de 13 ani avea ca obiectiv principal să devină fotbalist profesionist. Lucrurile n-au decurs cum și-ar fi dorit și a cerut încetarea legitimării în august 2015.

Motivul enunțat în fața instanței: deși a muncit din greu la antrenamente, clubul nu l-a folosit în niciun meci oficial.

Asociația Județeană de Fotbal i-a admis solicitarea, constatând că nu evoluase în minimum 25% dintre partidele oficiale.

Nu se consideră fotbalist format de ACS Viitorul Argeș

Andres Dumitrescu mai afirmă că Viitorul Argeș nu și-a îndeplinit obligațiile asumate prin convenția din 2014.

El susține că nu i-au fost asigurate condițiile promise pentru pregătire, școlarizare și participarea la meciuri oficiale, motiv pentru care consideră că documentul nu poate produce efectele invocate acum de club.

Dumitrescu menționează că de la 14 ani și-a continuat cariera la C.S.F.C. Pitești, apoi a evoluat în Italia, la Padova U19, și în Elveția, la FC Lugano U21, înainte de a ajunge să joace în Liga 1 și apoi în campionatul Cehiei.

În plus, Dumitrescu susține că ACS Viitorul Argeș nu poate pretinde că l-a format ca fotbalist, în condițiile în care perioada de juniorat se încheie la 19 ani, iar el pretinde că a evoluat la acest club doar până la vârsta de 14 ani.

Acuzațiile lui Dumitrescu: cazare precară și amenințări cu evacuarea

Fostul internațional de tineret mai afirmă că, în perioada petrecută la Viitorul Argeș, a fost cazat în condiții precare și că a fost amenințat cu evacuarea din locuință din cauza neachitării chiriei de către club.

Dumitrescu susține că a fost nevoit inclusiv să presteze diferite activități pentru a-și putea păstra locul de cazare.

Fotbalistul spune că nu recunoaște convenția civilă din 2014 pe care se bazează acțiunea clubului. Andres Dumitrescu a precizat că semnătura de pe document nu îi este cunoscută și că nu își amintește de încheierea acestuia.

El a solicitat instanței verificarea autenticității semnăturii de pe actul original.

E dispus să mai plătească doar 5.000 de euro

În apărarea sa, jucătorul susține că fostul său club nu poate pretinde întreaga sumă de 25.000 de euro, întrucât a obținut deja definitiv 20.000 de euro în procesul anterior.

Din acest motiv, Andres Dumitrescu cere respingerea acțiunii, iar dacă instanța va aprecia că mai datorează bani, solicită ca eventuala obligație să fie limitată la diferența de 5.000 de euro.

Instanța n-a fost de acord ca litigiul să fie judecat la comisiile FRF

De asemenea, fundașul stânga afirmă că documentul invocat de club nu a fost înregistrat la Asociația Județeană de Fotbal și că litigiul ar fi trebuit soluționat de comisiile Federației Române de Fotbal, nu de instanțele civile.

Judecătoria Slatina nu i-a dat însă dreptate lui Andres Dumitrescu și a stabilit că procesul poate fi judecat de instanțele civile. Procesul va continua pe fond, următorul termen fiind programat pentru 2 februarie 2027.

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