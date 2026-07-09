A murit Gabi Mureșan   Fostul campion al României cu CFR Cluj a decedat la doar 44 de ani! Era primarul unei comune și câștigase alegerile cu 89% din voturi
Foto: Sport Pictures
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A murit Gabi Mureșan Fostul campion al României cu CFR Cluj a decedat la doar 44 de ani! Era primarul unei comune și câștigase alegerile cu 89% din voturi

alt-text George Neagu , Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 09.07.2026, ora 08:58
alt-text Actualizat: 09.07.2026, ora 10:46
  • Gabi Mureșan, fost internațional român și jucător la CFR Cluj, a decedat la vârsta de 44 de ani.
  • După ce s-a retras din fotbal, în 2017, fostul mijlocaș s-a orientat spre politică. Era primarul comunei Apold, din județul Mureș.
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Vestea tragică privind decesul lui Gabi Mureșan a fost anunțată joi dimineață. Conform ISU Mureș, fostul fotbalist a murit înecat într-un lac din localitatea Șaeș din județul Mureș.

Sursele GOLAZO.ro susțin că Mureșan era la o petrecere, iar cei prezenți au alertat autoritățile după ce fostul fotbalist dispăruse de la eveniment. Acesta ar fi intrat în lacul Trappold după o perioadă petrecută în saună.

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Gabi Mureșan a decedat la vârsta de 44 de ani

Primăria comunei Apold a transmis un comunicat în care a anunțat moartea primarului Gabi Mureșan, cel care a câștigat trei titluri de campion cu CFR Cluj.

„Dragi oameni ai comunității,

Astăzi trăim cu toții o mare durere,

Primăria Comunei Apold își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a domnului Gabi Mureșan, primar și slujitor devotat al comunității noastre.

În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace, să-l așeze în lumina și iubirea Sa cea veșnică și să dăruiască putere celor rămași în urmă.

Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea și îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni și pentru comuna Apold.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Veșnică pomenire!”, a scris Primăria Apold pe Facebook.

A câștigat primul mandat de primar la alegerile din septembrie 2020. Candidând din partea PNL, el a obținut 63,09% din voturile alegătorilor din Apold, la mare distanță de candidatul PSD, care a luat 33,39%.

După 4 ani, victoria a fost și mai clară, cu aproape 89% din voturi.

Și Federația Română de Fotbal (FRF) și-a exprimat regretul pentru trecerea în neființă a fostului internațional român.

„Federația Română de Fotbal a aflat cu mare tristețe de trecerea în neființă a lui Gabriel Mureșan, la vârsta de 44 de ani, fost internațional român și dublu campion național cu CFR Cluj.

Născut pe 13 februarie 1982 la Sighișoara, Mureșan a evoluat în 9 meciuri pentru echipa națională. La CFR Cluj, el a jucat timp de 6 sezoane, în perioada 2007-2013, timp în care a adunat 135 de meciuri, câștigând de trei ori Cupa României (2008, 2009 și 2010) și de două ori campionatul (2008 și 2010). De asemenea, a mai evoluat la Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Tom Tomsk și ASA Târgu Mureș.

Federația Română de Fotbal transmite cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut pe Gabriel Mureșan. Dumnezeu să-l odihnească!”, a scris FRF pe Facebook.

Mureșan a jucat de 9 ori pentru România, debutând pe 2 iunie 2007, când Victor Pițurcă l-a trimis pe teren în locul lui Dorel Stoica, în minutul 79 al meciului câștigat în fața Sloveniei cu 2-1, în preliminariile pentru EURO 2008.

Comunicatul IPJ Mureș

„La data de 8 iulie 2026, în jurul orei 22:50, Poliția municipiului Sighișoara a fost sesizată cu privire la faptul că un bărbat, de 44 de ani, din comuna Apold a intrat într-un lac în afara localității Șaeș și nu a mai ieșit la suprafață.

La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și scafandrii din cadrul Salvamont Târgu Mureș.

În urma activităților specifice de căutare, bărbatul a fost identificat în stare de inconștiență, fiind transportat spital, însă, din nefericire, cel în cauză a decedat.

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul acestuia”.

Gabi Mureșan, trei titluri cu CFR Cluj

Fostul mijlocaș a jucat pentru CFR Cluj în perioada 2007-2013, perioadă în care a câștigat trei titluri (2008, 2010, 2012), trei Cupe ale României (2008, 2009, 2010) și două Supercupe (2010, 2011).

În cei 6 ani de la CFR Cluj, Gabi Mureșan a evoluat în 176 de meciuri, a marcat 20 de goluri și a livrat 12 pase decisive.

De-a lungul carierei sale, Mureșan a mai jucat pentru Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Tom Tomsk (Rusia) și ASA Târgu Mureș, alături de care a cucerit și o Supercupă, în 2016.

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