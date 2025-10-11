Haaland, de neoprit Atacantul norvegian a ratat două penalty-uri, dar s-a revanșat cu un hat-trick împotriva Israelului +24 foto
Erling Haaland. Sursa: Imago / Fotomontaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Haaland, de neoprit Atacantul norvegian a ratat două penalty-uri, dar s-a revanșat cu un hat-trick împotriva Israelului

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.10.2025, ora 23:01
  • Erling Haaland (25 de ani), atacantul celor de la Manchester City, a ratat de două ori de la punctul cu var în meciul Norvegia - Israel 5-0.
  • Norvegianul s-a revanșat față de fani cu un hat-trick în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

În minutul 2 al partidei, arbitrul a acordat un penalty pentru Norvegia, însă prima execuție a lui Haaland a fost parată de portarul Daniel Peretz.

Norvegia - Israel 5-0. Atacantul norvegian a ratat două penalty-uri, dar s-a revanșat cu un „hat-trick

Totuși, arbitrul a decis reluarea loviturii, după ce a constatat că Peretz părăsise linia porții prea devreme.

Haaland a executat din nou, schimbând colțul, însă portarul israelian a fost din nou inspirat și a reușit să respingă și a doua tentativă.

Norvegienii au deschis scorul în minutul 18, când israelianul Khalaili a deviat mingea în propria poartă.

Cele două penalty-uri ratate nu l-au demoralizat pe Haaland, atacantul care are 94 de goluri marcate în Premier League, în doar 104 meciuri.

În minutul 27, după o pasă excelentă de la Sorloth, Haaland a pătruns în careu, a driblat elegant și l-a învins pe portarul Peretz.

Primul gol marcat de Haaland în meciul Norvegia - Israel 5-0. Foto: Captură, Prima Sport Primul gol marcat de Haaland în meciul Norvegia - Israel 5-0. Foto: Captură, Prima Sport Primul gol marcat de Haaland în meciul Norvegia - Israel 5-0. Foto: Captură, Prima Sport Primul gol marcat de Haaland în meciul Norvegia - Israel 5-0. Foto: Captură, Prima Sport Primul gol marcat de Haaland în meciul Norvegia - Israel 5-0. Foto: Captură, Prima Sport
Doar un minut mai târziu, norvegianul a fost implicat în faza autogolului marcat de Nachmias.

Antonio Nusa a avansat la marginea careului și a trimis o centrare în fața porții. Haaland, depășit ușor de fundașul israelian, l-a atins, acesta s-a dezechilibrat și a trimis mingea în propria poartă.

În repriza a doua, Haaland și-a trecut din nou numele pe tabelă de două ori, înscriind cu capul în minutele 63 și 72, completând astfel un hat-trick spectaculos.

După acest meci, atacantul norvegian a depășit borna de 50 de goluri, având 51 de reușite în cele 46 de selecții.

La Manchester City, Haaland are 136 de goluri marcate în cele 155 de partide jucate.

În prezent, Norvegia se află pe primul loc în grupă, cu 18 puncte acumulate și un total impresionant de 29 de goluri marcate în șase meciuri.

norvegia israel erling haaland preliminarii cm 2026
