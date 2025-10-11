Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova +32 foto
România - Austria se va juca duminică, de la 21:45, în preliminariile CM
Nationala

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 11.10.2025, ora 21:06
alt-text Actualizat: 11.10.2025, ora 21:50
  • România - Austria se va juca duminică, de la 21:45, în preliminariile CM
  • Selecționerul a  găsit răspunsul la cea mai mare dilemă din primul 11: cine va apăra. Detalii, în articol

Cine va fi titular în poartă cu Austria, după ce Mircea Lucescu nici măcar nu l-a selecționat pe titularul din această campanie a preliminariilor, Horațiu Moldovan, iar lui Ionuț Radu i-a reproșat faza golului primit cu Moldova?

„A fost fault, dar și el a greșit pentru că nu a fost mai ferm acolo, i-am spus și lui acest lucru”, a declarat Lucescu după jocul de joi.

La conferința de presă de astăzi la prânz, selecționerul a fost întrebat pe cine va titulariza în poartă. Răspunsul lui a prelungit suspansul. “Nu vă spun, o să vedeți mâine”. În meciul tur cu Austria, 1-2, disputat la Viena, titular a fost Moldovan.

Conform surselor GOLAZO.ro, Mircea Lucescu și staff-ul său au luat deja o decizie în această privința portarului. Iar aceasta este că împotriva Austriei între buturi va fi Ionuț Radu.

4 portari
a folosit Mircea Lucescu în mandatul său ca selecționer, început în august 2024: Niță, Târnovanu, Moldovan și Radu

Celelalte două variante din lotul convocat sunt Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava. Portarul FCSB-ului are trei selecții în tricolor, în timp ce Sava încă nu a debutat.

România - Moldova, meci amical (1)
România - Moldova, meci amical (1)

Galerie foto (32 imagini)

România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan
+32 Foto
labels.photo-gallery

Ionuț Radu, chiar dacă are cea mai mare vârstă dintre toți 3, 28 de ani, nici el nu are în palmares prea multe apariții în naționala de seniori: doar 5 jocuri, însă Lucescu îl vede în momentul de față cel mai indicat să joace, ținând cont și de forma arătată la echipa de club, Celta Vigo, dar și de nivelul ridicat al campionatului în care activează.

În vara lui 2024, când a fost la Euro, unde a câștigat grupa și s-a calificat în optimi, România a avut 3 portari în lot: Niță, Moldovan, Târnovanu.

Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova
