România - Austria se va juca duminică, de la 21:45, în preliminariile CM

Selecționerul a găsit răspunsul la cea mai mare dilemă din primul 11: cine va apăra. Detalii, în articol

Cine va fi titular în poartă cu Austria, după ce Mircea Lucescu nici măcar nu l-a selecționat pe titularul din această campanie a preliminariilor, Horațiu Moldovan, iar lui Ionuț Radu i-a reproșat faza golului primit cu Moldova?

„A fost fault, dar și el a greșit pentru că nu a fost mai ferm acolo, i-am spus și lui acest lucru”, a declarat Lucescu după jocul de joi.

La conferința de presă de astăzi la prânz, selecționerul a fost întrebat pe cine va titulariza în poartă. Răspunsul lui a prelungit suspansul. “Nu vă spun, o să vedeți mâine”. În meciul tur cu Austria, 1-2, disputat la Viena, titular a fost Moldovan.

Conform surselor GOLAZO.ro, Mircea Lucescu și staff-ul său au luat deja o decizie în această privința portarului. Iar aceasta este că împotriva Austriei între buturi va fi Ionuț Radu.

4 portari a folosit Mircea Lucescu în mandatul său ca selecționer, început în august 2024: Niță, Târnovanu, Moldovan și Radu

Celelalte două variante din lotul convocat sunt Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava. Portarul FCSB-ului are trei selecții în tricolor, în timp ce Sava încă nu a debutat.

Ionuț Radu, chiar dacă are cea mai mare vârstă dintre toți 3, 28 de ani, nici el nu are în palmares prea multe apariții în naționala de seniori: doar 5 jocuri, însă Lucescu îl vede în momentul de față cel mai indicat să joace, ținând cont și de forma arătată la echipa de club, Celta Vigo, dar și de nivelul ridicat al campionatului în care activează.

În vara lui 2024, când a fost la Euro, unde a câștigat grupa și s-a calificat în optimi, România a avut 3 portari în lot: Niță, Moldovan, Târnovanu.

