Steaua nu renunță la marcă Ministrul Apărării, răspuns pentru patronul FCSB-ului: „Suntem deschiși la un parteneriat”

Ionuț Moșteanu/ Foto: IMAGO
alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.10.2025, ora 22:05
alt-text Actualizat: 11.10.2025, ora 22:05
  • Ionuț Moșteanu (51 de ani), ministrul Apărării, a declarat că Ministerul Apărării Naționale (MApN) vrea un parteneriat de management pentru ca Steaua să poată promova în Liga 1.

Acesta i-a răspuns lui Gigi Becali, patronul FCSB-ului (echipa desprinsă din fosta Steaua), care a cerut ca marca Steaua să fie scoasă la licitație de către MApN, astfel încât un investitor să o poată achiziționa legal.

Ministrul Apărării, răspuns pentru patronul FCSB-ului: „Suntem deschiși la un parteneriat”

În schimb, MApN este deschis la un parteneriat cu o entitate privată, care să se ocupe de gestionarea clubului.

„Avem un control de la minister la clubul Steaua. Am pus un nou conducător acolo. Vrem ca Steaua să facă performanță și să intre în Liga 1.

Însă suntem deschiși la un parteneriat. Avem infrastructură sportivă mare. Vorbesc și de stadion. Nu se pune problema să renunțăm la marcă”, a declarat Moșteanu, conform profit.ro.

Pentru noi e importantă performanța și văd un parteneriat prin care aceasta să fie atinsă Ionuț Moșteanu

Echipa din Ghencea nu are dreptul de a promova în prima ligă, întrucât cluburile de drept public nu pot accesa primul eșalon din România.

„Militarii” trebuie să-și schimbe forma de organizare în una de drept privat pentru a avea drept de promovare în Liga 1.

Propunerea lui Gigi Becali pentru Ionuț Moșteanu

„Suporterii sunt cu noi, mii și mii, iar ăia fanatici sunt cu CSA-ul, cum e Simion. Știam că e cu CSA, dar nu mă deranja”, declarase Becali joi, potrivit prosport.ro.

Ulterior, patronul FCSB a fost întrebat despre ideea lui Moșteanu a privatiza clubul Steaua:

„Cum se privatizează ceva care e proprietatea statului? Doar prin Hotărâre de Guvern și licitație, nu? S-o privatizeze și mă duc și eu la licitație! Să scoată marca la licitație și eu merg la licitație. S-ar termina bâlciul și cu asta, basta.

Păi, eu aduc 20 de milioane în România, iar ei consumă două-trei milioane pe an”.

Despre suma pe care ar fi dispus s-o plătească la licitație, Becali a transmis:

„Sunt dispus cât merge licitația. Poate e unul mai tare decât mine. Poate Nețoiu e mai tare. Eu sunt împărat!”.

