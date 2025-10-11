Erling Haaland (25 de ani), starul lui Manchester City, a fost protagonistul unui moment amuzant în timpul unui antrenament al echipei naționale a Norvegiei.

Atacantul, aflat în cantonamentul naționalei pentru meciul cu Israel, din preliminariile Cupei Mondiale, și pentru amicalul cu Noua Zeelandă, a participat la o sesiune specială de filmare, fiind echipat cu un microfon și urmărit îndeaproape de camere.

Erling Haaland, starul fotbalului mondial, a purtat microfon la antrenament: „Ai băut? Ce ai făcut azi noapte?”

Momentul care i-a captivat pe suporteri a avut loc în cadrul exercițiilor de pase, care necesitau concentrare și precizie. Atunci, atacantul a interacționat constant cu colegii.

După o greșeală a coechipierului Thelo Aasgaard (Rangers), Haaland a reacționat, fiind surprins spunând:

„Thelo, ești bine? Ești sigur că ești bine? Ai băut? Ce-ai făcut aseară?”.

Imaginile au fost publicate pe conturile oficiale ale federației norvegiene și au devenit rapid virale, fiind distribuite pe scară largă pe rețelele de socializare.

MIC’D UP ERLING🎙️🤣



Join him for a 🇳🇴session! pic.twitter.com/qcTDRuxh6J — Fotballandslaget (@nff_landslag) October 10, 2025

Fotbalistul a arătat o latură jovială, mai puțin cunoscută fanilor, iar aceștia au reacționat:

„Vrem mai multe videoclipuri!”

„Ăsta e noul meu tip de clipuri preferat!”

„Se pare că el îi antrenează astfel încât să se potrivească stilului lui de joc”

„El pur și simplu merge pe teren, la antrenament”

„Tipul nici măcar nu se ia în serios la antrenament, e acolo doar pentru că trebuie”, au fost câteva dintre reacțiile fanilor.

51 de goluri a înscris Haaland pentru Norvegia, în cele 46 de apariții. La Manchester City, atacantul a jucat 155 de meciuri și a reușit să înscrie de 136 de ori

