Imagini surprinzătoare VIDEO Starul fotbalului mondial a purtat microfon la antrenament: „Ai băut? Ce ai făcut azi noapte?" 
Erling Haaland și Thelo Aasgaard. Foto: Captură „X”, @nff_landslag
Campionate

Imagini surprinzătoare VIDEO Starul fotbalului mondial a purtat microfon la antrenament: „Ai băut? Ce ai făcut azi noapte?"

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.10.2025, ora 21:00
  • Erling Haaland (25 de ani), starul lui Manchester City, a fost protagonistul unui moment amuzant în timpul unui antrenament al echipei naționale a Norvegiei.

Atacantul, aflat în cantonamentul naționalei pentru meciul cu Israel, din preliminariile Cupei Mondiale, și pentru amicalul cu Noua Zeelandă, a participat la o sesiune specială de filmare, fiind echipat cu un microfon și urmărit îndeaproape de camere.

Erling Haaland, starul fotbalului mondial, a purtat microfon la antrenament: „Ai băut? Ce ai făcut azi noapte?”

Momentul care i-a captivat pe suporteri a avut loc în cadrul exercițiilor de pase, care necesitau concentrare și precizie. Atunci, atacantul a interacționat constant cu colegii.

După o greșeală a coechipierului Thelo Aasgaard (Rangers), Haaland a reacționat, fiind surprins spunând:

Thelo, ești bine? Ești sigur că ești bine? Ai băut? Ce-ai făcut aseară?”.

Imaginile au fost publicate pe conturile oficiale ale federației norvegiene și au devenit rapid virale, fiind distribuite pe scară largă pe rețelele de socializare.

Fotbalistul a arătat o latură jovială, mai puțin cunoscută fanilor, iar aceștia au reacționat:

  • „Vrem mai multe videoclipuri!”
  • „Ăsta e noul meu tip de clipuri preferat!”
  • „Se pare că el îi antrenează astfel încât să se potrivească stilului lui de joc”
  • „El pur și simplu merge pe teren, la antrenament”
  • „Tipul nici măcar nu se ia în serios la antrenament, e acolo doar pentru că trebuie”, au fost câteva dintre reacțiile fanilor.
51 de goluri
a înscris Haaland pentru Norvegia, în cele 46 de apariții. La Manchester City, atacantul a jucat 155 de meciuri și a reușit să înscrie de 136 de ori

norvegia erling haaland
