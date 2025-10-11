- Erling Haaland (25 de ani), starul lui Manchester City, a fost protagonistul unui moment amuzant în timpul unui antrenament al echipei naționale a Norvegiei.
Atacantul, aflat în cantonamentul naționalei pentru meciul cu Israel, din preliminariile Cupei Mondiale, și pentru amicalul cu Noua Zeelandă, a participat la o sesiune specială de filmare, fiind echipat cu un microfon și urmărit îndeaproape de camere.
Momentul care i-a captivat pe suporteri a avut loc în cadrul exercițiilor de pase, care necesitau concentrare și precizie. Atunci, atacantul a interacționat constant cu colegii.
După o greșeală a coechipierului Thelo Aasgaard (Rangers), Haaland a reacționat, fiind surprins spunând:
„Thelo, ești bine? Ești sigur că ești bine? Ai băut? Ce-ai făcut aseară?”.
Imaginile au fost publicate pe conturile oficiale ale federației norvegiene și au devenit rapid virale, fiind distribuite pe scară largă pe rețelele de socializare.
Fotbalistul a arătat o latură jovială, mai puțin cunoscută fanilor, iar aceștia au reacționat:
- „Vrem mai multe videoclipuri!”
- „Ăsta e noul meu tip de clipuri preferat!”
- „Se pare că el îi antrenează astfel încât să se potrivească stilului lui de joc”
- „El pur și simplu merge pe teren, la antrenament”
- „Tipul nici măcar nu se ia în serios la antrenament, e acolo doar pentru că trebuie”, au fost câteva dintre reacțiile fanilor.