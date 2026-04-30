Alt scandal uriaș cu Iranul Președintele federației, insultat și interzis în Canada. La el se referea Rubio când vorbea de „teroriști”?

Mehdi Taj, șeful forului iranian, n-a mai ajuns la Congresul FIFA de la Vancouver.

Pe aeroport, ar fi fost insultat de agenții de la imigrări. I s-a refuzat intrarea în Canada și a fost trimis înapoi cu primul avion.

De ce a atras atenția Taj, ce a făcut în trecut. Secretarul de stat american a anunțat că SUA nu primește „teroriști” la Mondial.

Subiectul Iran rămâne foarte fierbinte. Războiul afectează puternic și fotbalul.

Pe 5 decembrie, Mehdi Taj nu a asistat la tragerea la sorți a Campionatului Mondial, la Washington.

Autoritățile americane i-au respins atunci cererea de viză președintelui federației iraniene (FFIRI).

Taj, respins pe aeroport în Canada. Și insultat

Pe 30 aprilie, același Taj ar fi trebuit să asiste la congresul FIFA de la Vancouver, dar nu a reușit să intre pe teritoriul canadian, deși avea viză.

Sosit în țara Frunzei de Arțar alături de secretarul general al FFIRI, a fost respins la graniță, pe aeroport, și trimis cu primul avion înapoi la Istanbul, de unde venise.

Intrarea în aeroportul internațional din Vancouver.

Presa de stat iraniană susține că Taj a fost insultat de agenții canadieni de la imigrări, conform AFP și L’Equipe. Oficialul de la Teheran a acuzat și „o insultă la adresa unuia dintre cele mai onorabile organe ale forțelor armate iraniene”.

Secretarul de stat american: „Nu pot aduce teroriști în țara noastră”

Era vorba de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), considerat „grupare teroristă” din 2024 în Canada. La fel, în SUA. Iar Taj a fost membru IRGC!

Și la el se putea referi secretarul de stat american Marco Rubio în urmă cu o săptămână:

Marco Rubio, alături de președintele Donald Trump.

„Nu sunt sportivii sunt problema Iranului. Ci unii dintre ceilalți oameni pe care vor să-i ia aici cu ei. Nu pot aduce teroriști în țara noastră!”.

